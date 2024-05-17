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Цены на авиабилеты меняются: как выбрать дешевый перелет в Европу

Цены на авиабилеты меняются: как выбрать дешевый перелет в Европу - 17.05.2024, ПРАЙМ

Цены на авиабилеты меняются: как выбрать дешевый перелет в Европу

Цены на авиабилеты зависят от целого ряда факторов. Как выбрать максимально бюджетное направление и сэкономить, рассказал агентству “Прайм” директор по продукту | 17.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-17T03:03+0300

2024-05-17T03:03+0300

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дешевые авиабилеты

цены на авиабилеты

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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Цены на авиабилеты зависят от целого ряда факторов. Как выбрать максимально бюджетное направление и сэкономить, рассказал агентству “Прайм” директор по продукту Яндекс Путешествий Евгений Абрамзон.По данным сервиса, в среднем цены на авиабилеты в дальнее зарубежье с вылетом с 1 апреля по 31 октября изменились на 11% к аналогичному периоду 2023 года.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-канале“Если говорить о конкретных направлениях, где средняя стоимость авиабилета снизилась по сравнению с прошлым годом, то это Будапешт (на 35%), Батуми (на 30%), Барселона (на 23%), Подгорица (на 12%), Ереван (на 12%), Тиват (на 10%), Тбилиси (на 8%)”, - привел пример Абрамзон.На цену авиабилетов влияют такие факторы как популярность направления (чем больше желающих – тем дороже билеты), количество рейсов и авиакомпаний (чем ниже конкуренция – тем ниже цены), сезонность (в праздники или каникулы авиабилеты дороже).“Чтобы выбрать оптимальный вариант для перелета, постарайтесь спланировать перелет заранее. Оптимальное время для поиска билетов – за 2-3 месяца до поездки: в этот период доступен широкий выбор рейсов и тарифов, включая бюджетные варианты. Именно поэтому билеты на июль и август лучше брать уже сейчас, пока вариантов еще много”, - советует Абрамзон.Если вам не принципиально время вылета и прилета, избегайте пиковых часов. Так, вечер пятницы, утро субботы, вечер воскресенья и утро понедельника традиционно самые загруженные, и следовательно, более дорогие. Самые бюджетные варианты, как правило, можно найти с перелетом ночью и в будние дни.Купить выгодный билет можно и сильно заранее, например, если авиакомпании проводят акции или распродажи, и незадолго до вылета – когда появляются “горящие авиабилеты”. Но в таком случае никаких гарантий нет, поэтому надежнее не тянуть с покупкой билетов, заключил специалист.

https://1prime.ru/20240414/aviabilety-847344504.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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