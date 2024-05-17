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Цены на авиабилеты меняются: как выбрать дешевый перелет в Европу - 17.05.2024, ПРАЙМ
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Цены на авиабилеты меняются: как выбрать дешевый перелет в Европу
Цены на авиабилеты меняются: как выбрать дешевый перелет в Европу - 17.05.2024, ПРАЙМ
Цены на авиабилеты меняются: как выбрать дешевый перелет в Европу
Цены на авиабилеты зависят от целого ряда факторов. Как выбрать максимально бюджетное направление и сэкономить, рассказал агентству “Прайм” директор по продукту | 17.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-17T03:03+0300
2024-05-17T03:03+0300
дешевые авиабилеты
цены на авиабилеты
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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Цены на авиабилеты зависят от целого ряда факторов. Как выбрать максимально бюджетное направление и сэкономить, рассказал агентству “Прайм” директор по продукту Яндекс Путешествий Евгений Абрамзон.По данным сервиса, в среднем цены на авиабилеты в дальнее зарубежье с вылетом с 1 апреля по 31 октября изменились на 11% к аналогичному периоду 2023 года.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-канале“Если говорить о конкретных направлениях, где средняя стоимость авиабилета снизилась по сравнению с прошлым годом, то это Будапешт (на 35%), Батуми (на 30%), Барселона (на 23%), Подгорица (на 12%), Ереван (на 12%), Тиват (на 10%), Тбилиси (на 8%)”, - привел пример Абрамзон.На цену авиабилетов влияют такие факторы как популярность направления (чем больше желающих – тем дороже билеты), количество рейсов и авиакомпаний (чем ниже конкуренция – тем ниже цены), сезонность (в праздники или каникулы авиабилеты дороже).“Чтобы выбрать оптимальный вариант для перелета, постарайтесь спланировать перелет заранее. Оптимальное время для поиска билетов – за 2-3 месяца до поездки: в этот период доступен широкий выбор рейсов и тарифов, включая бюджетные варианты. Именно поэтому билеты на июль и август лучше брать уже сейчас, пока вариантов еще много”, - советует Абрамзон.Если вам не принципиально время вылета и прилета, избегайте пиковых часов. Так, вечер пятницы, утро субботы, вечер воскресенья и утро понедельника традиционно самые загруженные, и следовательно, более дорогие. Самые бюджетные варианты, как правило, можно найти с перелетом ночью и в будние дни.Купить выгодный билет можно и сильно заранее, например, если авиакомпании проводят акции или распродажи, и незадолго до вылета – когда появляются “горящие авиабилеты”. Но в таком случае никаких гарантий нет, поэтому надежнее не тянуть с покупкой билетов, заключил специалист.
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дешевые авиабилеты, цены на авиабилеты
дешевые авиабилеты, цены на авиабилеты
03:03 17.05.2024
 
Цены на авиабилеты меняются: как выбрать дешевый перелет в Европу

Эксперт Абрамзон: больше всех подешевели перелеты в Будапешт, Батуми и Барселону

© Unsplash/Christine RoyКарта мира, деньги
Карта мира, деньги
© Unsplash/Christine Roy
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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Цены на авиабилеты зависят от целого ряда факторов. Как выбрать максимально бюджетное направление и сэкономить, рассказал агентству “Прайм” директор по продукту Яндекс Путешествий Евгений Абрамзон.
По данным сервиса, в среднем цены на авиабилеты в дальнее зарубежье с вылетом с 1 апреля по 31 октября изменились на 11% к аналогичному периоду 2023 года.
Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-канале
“Если говорить о конкретных направлениях, где средняя стоимость авиабилета снизилась по сравнению с прошлым годом, то это Будапешт (на 35%), Батуми (на 30%), Барселона (на 23%), Подгорица (на 12%), Ереван (на 12%), Тиват (на 10%), Тбилиси (на 8%)”, - привел пример Абрамзон.

Направление

Средняя цена авиабилетов в две стороны в 2024 году, рубли

Средняя цена авиабилетов в 2023 году в две стороны, рубли

Будапешт

75 400

116 500

Батуми

35 700

50 800

Барселона

71 900

93 000

Подгорица

72 900

83 000

Ереван

24 000

27 300

Тиват

79 100

88 100

Тбилиси

37 200

40 300

На цену авиабилетов влияют такие факторы как популярность направления (чем больше желающих – тем дороже билеты), количество рейсов и авиакомпаний (чем ниже конкуренция – тем ниже цены), сезонность (в праздники или каникулы авиабилеты дороже).
“Чтобы выбрать оптимальный вариант для перелета, постарайтесь спланировать перелет заранее. Оптимальное время для поиска билетов – за 2-3 месяца до поездки: в этот период доступен широкий выбор рейсов и тарифов, включая бюджетные варианты. Именно поэтому билеты на июль и август лучше брать уже сейчас, пока вариантов еще много”, - советует Абрамзон.
Если вам не принципиально время вылета и прилета, избегайте пиковых часов. Так, вечер пятницы, утро субботы, вечер воскресенья и утро понедельника традиционно самые загруженные, и следовательно, более дорогие. Самые бюджетные варианты, как правило, можно найти с перелетом ночью и в будние дни.
Купить выгодный билет можно и сильно заранее, например, если авиакомпании проводят акции или распродажи, и незадолго до вылета – когда появляются “горящие авиабилеты”. Но в таком случае никаких гарантий нет, поэтому надежнее не тянуть с покупкой билетов, заключил специалист.
%Рублевые купюры разного достоинства - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2024
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