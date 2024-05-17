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ЦБ расширил возможности "Цифрового профиля" для бизнеса и граждан - 17.05.2024, ПРАЙМ
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ЦБ расширил возможности "Цифрового профиля" для бизнеса и граждан
ЦБ расширил возможности "Цифрового профиля" для бизнеса и граждан - 17.05.2024, ПРАЙМ
ЦБ расширил возможности "Цифрового профиля" для бизнеса и граждан
Возможности информационного сервиса "Цифровой профиль" расширены для бизнеса до 45 услуг и для граждан до 47 услуг, сообщает Банк России. | 17.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-17T14:06+0300
2024-05-17T14:06+0300
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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Возможности информационного сервиса "Цифровой профиль" расширены для бизнеса до 45 услуг и для граждан до 47 услуг, сообщает Банк России. "Цифровой профиль" - это сервис, который позволяет финансовым организациям получать информацию о своих клиентах из государственных информационных систем и предоставлять им услуги без бумажных документов. Передача сведений происходит только с согласия клиента, что делает сервис надежным, удобным и безопасным. "Гражданам и бизнесу теперь доступно еще больше услуг, которые они могут получить в "Цифровом профиле". Перечень пополнился на 42 услуги для юридических лиц (всего их стало 45) и на 4 услуги - для физических (теперь их 47)", - говорится в сообщении регулятора. ЦБ отмечает, что расширение перечня позволит дистанционно получать услуги негосударственных пенсионных фондов, бюро кредитных историй, Агентства по страхованию вкладов, а также других организаций. По информации регулятора, в настоящее время с использованием "Цифрового профиля" гражданам оказывают услуги 126 финансовых организаций, в том числе 68 банков, а юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям - 3 финансовые организации, в том числе 2 банка. "Проект динамично развивается, еще более 100 участников финансового рынка находятся на разных этапах интеграции с инфраструктурой "Цифрового профиля", - указывает ЦБ.
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россия, цифровой профиль, новости
Банк России, РОССИЯ, цифровой профиль, Новости
14:06 17.05.2024
 
ЦБ расширил возможности "Цифрового профиля" для бизнеса и граждан

ЦБ: возможности "Цифрового профиля" расширены для бизнеса и граждан

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Возможности информационного сервиса "Цифровой профиль" расширены для бизнеса до 45 услуг и для граждан до 47 услуг, сообщает Банк России.
"Цифровой профиль" - это сервис, который позволяет финансовым организациям получать информацию о своих клиентах из государственных информационных систем и предоставлять им услуги без бумажных документов. Передача сведений происходит только с согласия клиента, что делает сервис надежным, удобным и безопасным.
"Гражданам и бизнесу теперь доступно еще больше услуг, которые они могут получить в "Цифровом профиле". Перечень пополнился на 42 услуги для юридических лиц (всего их стало 45) и на 4 услуги - для физических (теперь их 47)", - говорится в сообщении регулятора.
ЦБ отмечает, что расширение перечня позволит дистанционно получать услуги негосударственных пенсионных фондов, бюро кредитных историй, Агентства по страхованию вкладов, а также других организаций.
По информации регулятора, в настоящее время с использованием "Цифрового профиля" гражданам оказывают услуги 126 финансовых организаций, в том числе 68 банков, а юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям - 3 финансовые организации, в том числе 2 банка.
"Проект динамично развивается, еще более 100 участников финансового рынка находятся на разных этапах интеграции с инфраструктурой "Цифрового профиля", - указывает ЦБ.
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