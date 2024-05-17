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Аксаков предложил расширить географию пилота по исламскому банкингу - 17.05.2024, ПРАЙМ
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Аксаков предложил расширить географию пилота по исламскому банкингу
Аксаков предложил расширить географию пилота по исламскому банкингу - 17.05.2024, ПРАЙМ
Аксаков предложил расширить географию пилота по исламскому банкингу
Эксперимент по внедрению исламского банкинга следует расширить еще на два региона РФ – Чувашию и Ингушетию, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку... | 17.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-17T10:53+0300
2024-05-17T10:53+0300
экономика
исламский банкинг
анатолий аксаков
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КАЗАНЬ, 17 мая – ПРАЙМ. Эксперимент по внедрению исламского банкинга следует расширить еще на два региона РФ – Чувашию и Ингушетию, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков."Стоит вопрос о расширении числа участников, меня атакуют представители Ингушетии… Я думаю, что вполне можно было рассмотреть вопрос о расширении числа участников...", - сказал Аксаков, выступая на форуме "Россия - исламский мир: KazanForum".По его словам, большой интерес к такому виду финансов проявляет и Чувашия. "Я бы предложил два региона дополнительно включить в этот эксперимент", - добавил депутат.Также он рассказал о планах подготовить новые стандарты исламского банкинга, направленные в том числе на определение принципов работы в этой сфере и отсечения от нее недобросовестных участников."Очень важно провести стандартизацию исламских продуктов, чтобы не было лазеек для тех, кто хочет использовать этот канал для проведения своих операций, то есть воспользоваться какими-то льготами, какими-то вариантами для того, чтобы проводить недобросовестные операции", - пояснил он.Двухлетний эксперимент по внедрению исламского банкинга стартовал 1 сентября прошлого года в Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане.Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" проходит в Казани 14-19 мая.
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исламский банкинг, анатолий аксаков
Экономика, исламский банкинг, Анатолий Аксаков
10:53 17.05.2024
 
Аксаков предложил расширить географию пилота по исламскому банкингу

Аксаков предложил включить в пилот по исламскому банкингу еще два региона

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкАнатолий Аксаков
Анатолий Аксаков
© Фотохост-агентство РИА Новости
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КАЗАНЬ, 17 мая – ПРАЙМ. Эксперимент по внедрению исламского банкинга следует расширить еще на два региона РФ – Чувашию и Ингушетию, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"Стоит вопрос о расширении числа участников, меня атакуют представители Ингушетии… Я думаю, что вполне можно было рассмотреть вопрос о расширении числа участников...", - сказал Аксаков, выступая на форуме "Россия - исламский мир: KazanForum".
По его словам, большой интерес к такому виду финансов проявляет и Чувашия. "Я бы предложил два региона дополнительно включить в этот эксперимент", - добавил депутат.
Также он рассказал о планах подготовить новые стандарты исламского банкинга, направленные в том числе на определение принципов работы в этой сфере и отсечения от нее недобросовестных участников.
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19 апреля, 15:50
"Очень важно провести стандартизацию исламских продуктов, чтобы не было лазеек для тех, кто хочет использовать этот канал для проведения своих операций, то есть воспользоваться какими-то льготами, какими-то вариантами для того, чтобы проводить недобросовестные операции", - пояснил он.
Двухлетний эксперимент по внедрению исламского банкинга стартовал 1 сентября прошлого года в Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане.
Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" проходит в Казани 14-19 мая.
 
Экономикаисламский банкингАнатолий Аксаков
 
 
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