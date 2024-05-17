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Путин заявил о минимальной уровне безработицы в России

Путин заявил о минимальной уровне безработицы в России - 17.05.2024, ПРАЙМ

Путин заявил о минимальной уровне безработицы в России

В России на текущий момент практически нет безработицы, она на рекордном за всю историю минимуме, рассказал российский президент Владимир Путин в ходе встречи с | 17.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-17T12:33+0300

2024-05-17T12:33+0300

2024-05-17T12:33+0300

россия

владимир путин

безработица

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ХАРБИН, 17 мая - ПРАЙМ. В России на текущий момент практически нет безработицы, она на рекордном за всю историю минимуме, рассказал российский президент Владимир Путин в ходе встречи с китайскими и российскими студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета.По словам главы государства, такое положение дел обязано правильной экономической политике и ряду других обстоятельств.Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявлял, что уровень Россия уже два года развивается при аномально низком уровне безработицы.

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россия, владимир путин, безработица