https://1prime.ru/20240517/bezrabotitsa-848273753.html
Путин заявил о минимальной уровне безработицы в России
Путин заявил о минимальной уровне безработицы в России - 17.05.2024, ПРАЙМ
Путин заявил о минимальной уровне безработицы в России
В России на текущий момент практически нет безработицы, она на рекордном за всю историю минимуме, рассказал российский президент Владимир Путин в ходе встречи с | 17.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-17T12:33+0300
2024-05-17T12:33+0300
2024-05-17T12:33+0300
россия
владимир путин
безработица
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/07/847974103_0:152:2791:1722_1920x0_80_0_0_01c1f05189ca23b054451b2965df3120.jpg
ХАРБИН, 17 мая - ПРАЙМ. В России на текущий момент практически нет безработицы, она на рекордном за всю историю минимуме, рассказал российский президент Владимир Путин в ходе встречи с китайскими и российскими студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета.По словам главы государства, такое положение дел обязано правильной экономической политике и ряду других обстоятельств.Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявлял, что уровень Россия уже два года развивается при аномально низком уровне безработицы.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/07/847974103_146:0:2645:1874_1920x0_80_0_0_65e77c46ea4687983dc59b412bc1b358.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, безработица
РОССИЯ, Владимир Путин, безработица
Путин заявил о минимальной уровне безработицы в России
Путин: в России исторически минимальный уровень безработицы
ХАРБИН, 17 мая - ПРАЙМ. В России на текущий момент практически нет безработицы, она на рекордном за всю историю минимуме, рассказал российский президент Владимир Путин в ходе встречи с китайскими и российскими студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета.
По словам главы государства, такое положение дел обязано правильной экономической политике и ряду других обстоятельств.
Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявлял, что уровень Россия уже два года развивается при аномально низком уровне безработицы.