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Путин заявил о минимальной уровне безработицы в России - 17.05.2024, ПРАЙМ
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Путин заявил о минимальной уровне безработицы в России
Путин заявил о минимальной уровне безработицы в России - 17.05.2024, ПРАЙМ
Путин заявил о минимальной уровне безработицы в России
В России на текущий момент практически нет безработицы, она на рекордном за всю историю минимуме, рассказал российский президент Владимир Путин в ходе встречи с | 17.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-17T12:33+0300
2024-05-17T12:33+0300
россия
владимир путин
безработица
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ХАРБИН, 17 мая - ПРАЙМ. В России на текущий момент практически нет безработицы, она на рекордном за всю историю минимуме, рассказал российский президент Владимир Путин в ходе встречи с китайскими и российскими студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета.По словам главы государства, такое положение дел обязано правильной экономической политике и ряду других обстоятельств.Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявлял, что уровень Россия уже два года развивается при аномально низком уровне безработицы.
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россия, владимир путин, безработица
РОССИЯ, Владимир Путин, безработица
12:33 17.05.2024
 
Путин заявил о минимальной уровне безработицы в России

Путин: в России исторически минимальный уровень безработицы

© POOL | Перейти в медиабанкИнаугурация президента РФ Владимира Путина
Инаугурация президента РФ Владимира Путина
© POOL
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ХАРБИН, 17 мая - ПРАЙМ. В России на текущий момент практически нет безработицы, она на рекордном за всю историю минимуме, рассказал российский президент Владимир Путин в ходе встречи с китайскими и российскими студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета.
По словам главы государства, такое положение дел обязано правильной экономической политике и ряду других обстоятельств.
Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявлял, что уровень Россия уже два года развивается при аномально низком уровне безработицы.
 
РОССИЯВладимир Путинбезработица
 
 
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