Индекс Мосбиржи не остановится на достигнутом - 17.05.2024, ПРАЙМ
Индекс Мосбиржи не остановится на достигнутом
Индекс Мосбиржи дотянулся до круглой отметки 3500 п. В последний раз на этом уровне он торговался на рубеже 2021-2022 годов. К этой отметке рынок рос медленно,... | 17.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-17T17:36+0300
2024-05-17T17:36+0300
2024-05-17T18:15+0300
мнения аналитиков
российский рынок акций
индекс мосбиржи
?1715958934
Индекс Мосбиржи дотянулся до круглой отметки 3500 п. В последний раз на этом уровне он торговался на рубеже 2021-2022 годов. К этой отметке рынок рос медленно, но верно.Из актуальных драйверов можно отметить дивидендный сезон. В этом году дивиденды ожидаются рекордными – порядка 5 триллионов рублей. Также спрос на акции подогревают сильные финансовые и операционные результаты многих компаний. Влияют на динамику и отдельные корпоративные истории. В частности, разъяснилась ситуации с обменом акций Яндекса. Ряд компаний продолжают процесс редомициляции. Решение вопросов с переездом компаний, зарегистрированных за рубежом, может стать дополнительным катализатором для дальнейшего роста рынка российских акций. Краткосрочно, с учетом безоткатного подъема на протяжении 7 сессий подряд, возможна локальная фиксация прибыли с коррекцией индекса в район 3470 п. После этого вероятен новый штурм 3500 п., который уже может привести к закреплению выше этой отметки. Среднесрочный тренд – растущий. По нашим оценкам, основной потенциал роста в этом году еще впереди – мы ждем 3650 п. (4000 п. с учетом дивидендов) на горизонте 12 месяцев. Полагаем, что основной рост рынка будет на дивидендах и составит с их учетом 15% до конца июля. Значительная часть дивидендов может быть реинвестирована в рынок. Помимо этого, российский рынок акций могут поддержать ожидания снижения ключевой ставки ближе к концу года. Если говорить о рисках, то они в основном лежат в плоскости цен на экспортируемое сырье, а также геополитики.
Индекс Мосбиржи дотянулся до круглой отметки 3500 п. В последний раз на этом уровне он торговался на рубеже 2021-2022 годов. К этой отметке рынок рос медленно, но верно.
Из актуальных драйверов можно отметить дивидендный сезон. В этом году дивиденды ожидаются рекордными – порядка 5 триллионов рублей. Также спрос на акции подогревают сильные финансовые и операционные результаты многих компаний.
Влияют на динамику и отдельные корпоративные истории. В частности, разъяснилась ситуации с обменом акций Яндекса. Ряд компаний продолжают процесс редомициляции. Решение вопросов с переездом компаний, зарегистрированных за рубежом, может стать дополнительным катализатором для дальнейшего роста рынка российских акций.
Краткосрочно, с учетом безоткатного подъема на протяжении 7 сессий подряд, возможна локальная фиксация прибыли с коррекцией индекса в район 3470 п. После этого вероятен новый штурм 3500 п., который уже может привести к закреплению выше этой отметки.
Среднесрочный тренд – растущий. По нашим оценкам, основной потенциал роста в этом году еще впереди – мы ждем 3650 п. (4000 п. с учетом дивидендов) на горизонте 12 месяцев. Полагаем, что основной рост рынка будет на дивидендах и составит с их учетом 15% до конца июля. Значительная часть дивидендов может быть реинвестирована в рынок.
Помимо этого, российский рынок акций могут поддержать ожидания снижения ключевой ставки ближе к концу года. Если говорить о рисках, то они в основном лежат в плоскости цен на экспортируемое сырье, а также геополитики.
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