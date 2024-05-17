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Индекс Мосбиржи не остановится на достигнутом - 17.05.2024, ПРАЙМ
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Индекс Мосбиржи не остановится на достигнутом
Индекс Мосбиржи не остановится на достигнутом - 17.05.2024, ПРАЙМ
Индекс Мосбиржи не остановится на достигнутом
Индекс Мосбиржи дотянулся до круглой отметки 3500 п. В последний раз на этом уровне он торговался на рубеже 2021-2022 годов. К этой отметке рынок рос медленно,... | 17.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-17T17:36+0300
2024-05-17T18:15+0300
мнения аналитиков
российский рынок акций
индекс мосбиржи
?1715958934
Индекс Мосбиржи дотянулся до круглой отметки 3500 п. В последний раз на этом уровне он торговался на рубеже 2021-2022 годов. К этой отметке рынок рос медленно, но верно.Из актуальных драйверов можно отметить дивидендный сезон. В этом году дивиденды ожидаются рекордными – порядка 5 триллионов рублей. Также спрос на акции подогревают сильные финансовые и операционные результаты многих компаний. Влияют на динамику и отдельные корпоративные истории. В частности, разъяснилась ситуации с обменом акций Яндекса. Ряд компаний продолжают процесс редомициляции. Решение вопросов с переездом компаний, зарегистрированных за рубежом, может стать дополнительным катализатором для дальнейшего роста рынка российских акций. Краткосрочно, с учетом безоткатного подъема на протяжении 7 сессий подряд, возможна локальная фиксация прибыли с коррекцией индекса в район 3470 п. После этого вероятен новый штурм 3500 п., который уже может привести к закреплению выше этой отметки. Среднесрочный тренд – растущий. По нашим оценкам, основной потенциал роста в этом году еще впереди – мы ждем 3650 п. (4000 п. с учетом дивидендов) на горизонте 12 месяцев. Полагаем, что основной рост рынка будет на дивидендах и составит с их учетом 15% до конца июля. Значительная часть дивидендов может быть реинвестирована в рынок. Помимо этого, российский рынок акций могут поддержать ожидания снижения ключевой ставки ближе к концу года. Если говорить о рисках, то они в основном лежат в плоскости цен на экспортируемое сырье, а также геополитики.
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Александр Бахтин
https://cdnn.1prime.ru/img/82939/88/829398833_320:0:1600:1280_100x100_80_0_0_1025312cca0f1731a5e44c9042c8a568.jpg
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, российский рынок акций, индекс мосбиржи
Мнения аналитиков, российский рынок акций, индекс Мосбиржи
17:36 17.05.2024 (обновлено: 18:15 17.05.2024)
 
Индекс Мосбиржи не остановится на достигнутом

Аналитик Бахтин: в течение года индекс Мосбиржи может вырасти до 3650 пунктов

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Александр Бахтин
Александр Бахтин
инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций"
Все материалы
Индекс Мосбиржи дотянулся до круглой отметки 3500 п. В последний раз на этом уровне он торговался на рубеже 2021-2022 годов. К этой отметке рынок рос медленно, но верно.
Из актуальных драйверов можно отметить дивидендный сезон. В этом году дивиденды ожидаются рекордными – порядка 5 триллионов рублей. Также спрос на акции подогревают сильные финансовые и операционные результаты многих компаний.
Влияют на динамику и отдельные корпоративные истории. В частности, разъяснилась ситуации с обменом акций Яндекса. Ряд компаний продолжают процесс редомициляции. Решение вопросов с переездом компаний, зарегистрированных за рубежом, может стать дополнительным катализатором для дальнейшего роста рынка российских акций.
Краткосрочно, с учетом безоткатного подъема на протяжении 7 сессий подряд, возможна локальная фиксация прибыли с коррекцией индекса в район 3470 п. После этого вероятен новый штурм 3500 п., который уже может привести к закреплению выше этой отметки.
Среднесрочный тренд – растущий. По нашим оценкам, основной потенциал роста в этом году еще впереди – мы ждем 3650 п. (4000 п. с учетом дивидендов) на горизонте 12 месяцев. Полагаем, что основной рост рынка будет на дивидендах и составит с их учетом 15% до конца июля. Значительная часть дивидендов может быть реинвестирована в рынок.
Помимо этого, российский рынок акций могут поддержать ожидания снижения ключевой ставки ближе к концу года. Если говорить о рисках, то они в основном лежат в плоскости цен на экспортируемое сырье, а также геополитики.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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Мнения аналитиковроссийский рынок акцийиндекс Мосбиржи
 
 
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