https://1prime.ru/20240517/borrel-848262675.html

Боррель рассказал, какой должна быть политика ЕС по Украине

Боррель рассказал, какой должна быть политика ЕС по Украине - 17.05.2024, ПРАЙМ

Боррель рассказал, какой должна быть политика ЕС по Украине

Европейскому союзу нужно проводить осторожную политику в отношении Киева на фоне ситуации на Ближнем Востоке, так как мировое сообщество может обвинить его в... | 17.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-17T09:30+0300

2024-05-17T09:30+0300

2024-05-17T09:30+0300

ес

жозеп боррель

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/84226/75/842267590_0:4:1807:1020_1920x0_80_0_0_3a56740b405ed979e2939bde68175a13.jpg

МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Европейскому союзу нужно проводить осторожную политику в отношении Киева на фоне ситуации на Ближнем Востоке, так как мировое сообщество может обвинить его в двойных стандартах, а это окажет воздействие на авторитет блока, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью Foreign Policy."Многие люди по всему миру жалуются по поводу того, что совершаемые Израилем действия в Газе мы бы не приняли от России на Украине. Это приводит к обвинению в двойных стандартах, и нам нужно быть очень осторожными, поскольку мы можем потерять наш авторитет", - сказал он.По его словам, в Евросоюзе были бы недовольны, если бы российский представитель в ООН уничтожил в ходе заседания Генеральной ассамблеи устав всемирной организации, как это сделал израильский постпред на прошлой неделе. На Израиль 7 октября 2023 года была совершена беспрецедентная по масштабу ракетная атака из сектора Газа. Затем бойцы палестинского движения ХАМАС ворвались в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и взяли в заложники свыше 200 человек. Власти оценили количество жертв в 1,2 тысячи. После этой атаки Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. Она предусматривает нанесение ударов по гражданским объектам. Также Израиль объявил о полной блокаде анклава. Туда остановили подачу воды и электричества, прекратили поставки топлива, продуктов и лекарств. Минздрав Газы сообщил о гибели свыше 34 тысяч человек, пострадали более 78 тысяч. В результате израильской операции сектор Газа оказался фактически разделен на южную и северную части. Во вторник армия Израиля заявила, что начала точечную операцию в восточном районе Рафаха, этот город считается последним оплотом движения ХАМАС. МИД России призвал стороны противостояния прекратить боевые действия. В Москве подчеркивают, что регулирование конфликта возможно только на основе утвержденной Совбезом ООН формулы, предусматривающей учреждение палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://1prime.ru/20240511/chernovik-848059553.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ес, жозеп боррель, украина