https://1prime.ru/20240517/britaniya-848262496.html

В Британии испугались ответа России на поставки Storm Shadow, пишет СМИ

В Британии испугались ответа России на поставки Storm Shadow, пишет СМИ - 17.05.2024, ПРАЙМ

В Британии испугались ответа России на поставки Storm Shadow, пишет СМИ

Решение Лондона поставить Украине ракеты Storm Shadow может спровоцировать военный ответ со стороны России, предостерег в своем обращении британскому... | 17.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-17T09:27+0300

2024-05-17T09:27+0300

2024-05-17T09:28+0300

вооружения

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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Решение Лондона поставить Украине ракеты Storm Shadow может спровоцировать военный ответ со стороны России, предостерег в своем обращении британскому правительству член палаты общин Фабиан Хэмилтон, текст письма приводит "Лента.ру"."Спросить государственного секретаря (Британии - ред.) по вопросам обороны, как он оценивает потенциальные последствия для своей политики в связи с угрозой военного ответа со стороны России после того, как Великобритания предоставила Украине ракеты дальнего радиуса действия", — следует из документа, написанного Хэмилтоном.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramТак, на обращение парламентария ответил министр по делам Европы Лео Дохерти, заявив, что с помощью этих ракет Украина сможет вернуть своей суверенитет и территориальную целостность. По его словам, Британия и ее западные союзники передают Киеву вооружение с уверенностью в том, что оно будет использовано им в соответствии с международным гуманитарным правом.Ранее сообщалось, что министр обороны Британии Грант Шаппс признал, что Лондон разрешил Киеву атаковать Крым с помощью британского оружия, потому что признает полуостров частью Украины.В свою очередь, в Кремле ноднократно говорили, что, накачивая Украину вооружением и передавая ей огромные пакеты финансовой помощи, страны НАТО лишь препятствуют мирным переговорам. Более того, тем самым они, по словам главы российского МИД Сергея Лаврова, становятся непосредственными участниками конфликта и "играют с огнем".

https://1prime.ru/20240514/krym-848154773.html

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россия, украина, всу, британия