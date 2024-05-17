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Чемезов рассказал о проблемах ОПК

Чемезов рассказал о проблемах ОПК - 17.05.2024, ПРАЙМ

Чемезов рассказал о проблемах ОПК

У предприятий оборонного комплекса накопилось огромное количество проблем, заявил в интервью РБК генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. | 17.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-17T09:14+0300

2024-05-17T09:14+0300

2024-05-17T09:14+0300

экономика

впк

сергей чемезов

ростех

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МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. У предприятий оборонного комплекса накопилось огромное количество проблем, заявил в интервью РБК генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.По его словам, возглавляемая им структура, на 80 процентов обеспечивает потребности армии в вооружении, которые задействованы в СВО.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"У Министерства обороны задача — получить качественное и эффективное вооружение, экономика для военных — дело десятое. Проблем у нас в этом направлении, конечно, накопилось огромное количество", — отметил Чемезов.Так, по его словам. рентабельность производства продукции в отрасли сейчас составляет всего 2,28%, тогда как должна быть "минимум 5%, а вообще от 5 до 10%"."С текущим показателем рентабельности трудно развиваться. Мы создаем новую современную технику, только если Министерство обороны нам выделяет на ОКР или НИОКР прямое финансирование. Без этого многие предприятия находятся в состоянии — лишь бы выжить, — отметил глава "Ростеха".Сравнивая нынешнюю ситуацию с серединой 1980-х, когда начал усугубляться экономический кризис позднесоветской экономики, в частности, из-за противоречий между нуждами гражданского сектора и "оборонки", рассогласования производительности и зарплат, Чемезов подчеркнул, что сейчас "в принципе тоже нужны и масло, и пушки"."Но многие директора оборонных предприятий просто не заинтересованы повышать производительность. Потому что, если он добьется сокращения расходов на производство той или иной продукции, со следующего года ему Министерство обороны поставит ту цену, которую он достиг", — пояснил глава "Ростеха".По его словам, представители отрасли хотят встретиться с новым министром обороны Андреем Белоусовым и поговорить о том, "чтобы все-таки не от достигнутой себестоимости рассчитывать стоимость контрактов, а на какой-то период дать возможность сохранить те средства, которые предприятие сэкономило". "И эти средства нужно направить на развитие производства, на создание новой современной техники, — подчеркнул Чемезов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

впк, сергей чемезов, ростех