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Чистая прибыль банка "Санкт- Петербург" сократилась в I квартале
Чистая прибыль банка "Санкт- Петербург" сократилась в I квартале - 17.05.2024, ПРАЙМ
Чистая прибыль банка "Санкт- Петербург" сократилась в I квартале
Чистая прибыль банка "Санкт-Петербург" по МСФО в первом квартале 2024 года снизилась на 10,9%, до 13 миллиардов рублей, говорится в материалах банка. | 17.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-17T09:17+0300
2024-05-17T09:17+0300
2024-05-17T09:30+0300
россия
чистая прибыль
банк санкт-петербург
мсфо
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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Чистая прибыль банка "Санкт-Петербург" по МСФО в первом квартале 2024 года снизилась на 10,9%, до 13 миллиардов рублей, говорится в материалах банка."Чистая прибыль составила 13 миллиардов рублей (-10,9% по сравнению с 1 кварталом 2023 года)", - говорится в сообщении.Чистая прибыль банка по МСФО в первом квартале 2023 года составила 14,6 миллиарда рублей.
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россия, чистая прибыль, банк санкт-петербург, мсфо
РОССИЯ, чистая прибыль, банк Санкт-Петербург, МСФО
Чистая прибыль банка "Санкт- Петербург" сократилась в I квартале
Чистая прибыль банка "Санкт- Петербург" сократилась на 10,9% в I квартале
МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Чистая прибыль банка "Санкт-Петербург" по МСФО в первом квартале 2024 года снизилась на 10,9%, до 13 миллиардов рублей, говорится в материалах банка.
"Чистая прибыль составила 13 миллиардов рублей (-10,9% по сравнению с 1 кварталом 2023 года)", - говорится в сообщении.
Чистая прибыль банка по МСФО в первом квартале 2023 года составила 14,6 миллиарда рублей.