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Чистая прибыль банка "Санкт- Петербург" сократилась в I квартале

Чистая прибыль банка "Санкт- Петербург" сократилась в I квартале - 17.05.2024, ПРАЙМ

Чистая прибыль банка "Санкт- Петербург" сократилась в I квартале

Чистая прибыль банка "Санкт-Петербург" по МСФО в первом квартале 2024 года снизилась на 10,9%, до 13 миллиардов рублей, говорится в материалах банка. | 17.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-17T09:17+0300

2024-05-17T09:17+0300

2024-05-17T09:30+0300

россия

чистая прибыль

банк санкт-петербург

мсфо

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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Чистая прибыль банка "Санкт-Петербург" по МСФО в первом квартале 2024 года снизилась на 10,9%, до 13 миллиардов рублей, говорится в материалах банка."Чистая прибыль составила 13 миллиардов рублей (-10,9% по сравнению с 1 кварталом 2023 года)", - говорится в сообщении.Чистая прибыль банка по МСФО в первом квартале 2023 года составила 14,6 миллиарда рублей.

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россия, чистая прибыль, банк санкт-петербург, мсфо