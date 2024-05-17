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Danone завершила продажу российского бизнеса "Вамин Р" - 17.05.2024, ПРАЙМ
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Danone завершила продажу российского бизнеса "Вамин Р"
Danone завершила продажу российского бизнеса "Вамин Р" - 17.05.2024, ПРАЙМ
Danone завершила продажу российского бизнеса "Вамин Р"
Французская Danone закрыла сделку по продаже российского бизнеса компании "Вамин Р", следует из пресс-релиза Danone. | 17.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-17T20:47+0300
2024-05-17T20:47+0300
экономика
danone
продажа активов
россия
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МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Французская Danone закрыла сделку по продаже российского бизнеса компании "Вамин Р", следует из пресс-релиза Danone. "Вслед за опубликованным 22 марта 2024 года релизом, в котором Danone объявила о получении разрешения российских регулирующих органов, необходимых для продажи бизнеса EDP в России компании ООО "Вамин Р", Danone объявляет о завершении этой сделки", — говорится в сообщении. Danone присутствовал в РФ с 1992 года. В середине октября 2022 года компания сообщила о планах передать контроль над производством молочных и растительных продуктов. В середине июля 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому доля АО "Данон Россия", принадлежащая компаниям Produits Laitiers Frais Est Europe и "Данон трейд", перешла во временное управление Росимущества. В марте 2024 года Путин своим указом отменил передачу этих активов во временное управление. В Health &amp; Nutrition (новое наименование Danone в России с сентября 2023 года) не стали комментировать соответствующий указ. Также газета Financial Times сообщала, что Danone планирует продать свой российский бизнес молочной компании "Вамин Татарстан", которая согласилась заплатить 17,7 миллиарда рублей за получение контроля над ним. В марте Danone получила необходимые разрешения российских регулирующих органов для продажи бизнеса в стране "Вамин Р", одним из учредителей которой является "Вамин Татарстан".
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danone, продажа активов, россия
Экономика, Danone, продажа активов, РОССИЯ
20:47 17.05.2024
 
Danone завершила продажу российского бизнеса "Вамин Р"

Danone завершила продажу российского бизнеса "Вамин Р"

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЛоготип Danone
Логотип Danone - ПРАЙМ, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
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МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Французская Danone закрыла сделку по продаже российского бизнеса компании "Вамин Р", следует из пресс-релиза Danone.
"Вслед за опубликованным 22 марта 2024 года релизом, в котором Danone объявила о получении разрешения российских регулирующих органов, необходимых для продажи бизнеса EDP в России компании ООО "Вамин Р", Danone объявляет о завершении этой сделки", — говорится в сообщении.
Danone присутствовал в РФ с 1992 года. В середине октября 2022 года компания сообщила о планах передать контроль над производством молочных и растительных продуктов. В середине июля 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому доля АО "Данон Россия", принадлежащая компаниям Produits Laitiers Frais Est Europe и "Данон трейд", перешла во временное управление Росимущества.
В марте 2024 года Путин своим указом отменил передачу этих активов во временное управление. В Health & Nutrition (новое наименование Danone в России с сентября 2023 года) не стали комментировать соответствующий указ.
Логотип Danone - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2024
Danone получила разрешение на продажу российских активов
24 марта, 15:55
Также газета Financial Times сообщала, что Danone планирует продать свой российский бизнес молочной компании "Вамин Татарстан", которая согласилась заплатить 17,7 миллиарда рублей за получение контроля над ним.
В марте Danone получила необходимые разрешения российских регулирующих органов для продажи бизнеса в стране "Вамин Р", одним из учредителей которой является "Вамин Татарстан".
 
ЭкономикаDanoneпродажа активовРОССИЯ
 
 
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