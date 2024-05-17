https://1prime.ru/20240517/estoniya-848288501.html

Захарова обещала Эстонии ответ на возможное изъятие российских активов

Захарова обещала Эстонии ответ на возможное изъятие российских активов - 17.05.2024, ПРАЙМ

Захарова обещала Эстонии ответ на возможное изъятие российских активов

Россия будет руководствоваться правом на ответ, если Эстония конфискует заблокированные российские активы, заявила официальный представитель российского МИД... | 17.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-17T17:33+0300

2024-05-17T17:33+0300

2024-05-17T17:33+0300

мария захарова

замороженные российские активы

эстония

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/11/848287951_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_a9617daebf7de58c1bec55fcedb31afd.jpg

МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Россия будет руководствоваться правом на ответ, если Эстония конфискует заблокированные российские активы, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.Ранее эстонский парламент принял закон, позволяющий изымать российские активы в пользу Украины. Как отмечается в документе, конфискация станет "предоплатой за ущерб"."Враждебные действия прибалтийских государств в адрес нашей страны не являются чем-то новым, нас сложно ими удивить. Причем, как правило, западные кукловоды используют Прибалтику в качестве "полигона" для зондирования почвы на предмет различного рода антироссийских идей", - прокомментировала Захарова принятие закона.По словам дипломата, документ разрушит принцип незыблемости частной собственности - одну из "вековых основ существования западного общества".Захарова подтвердила, что Москва будет квалифицировать подобные действия как неприкрытый разбой и воспользуется правом на ответные меры.10 декабря 1948 года Генассамблея ООН приняла резолюцией 217 А (III) Всеобщую декларацию прав человека. В соответствии со статьей 17 документа, ни один человек не должен быть произвольно лишен своего имущества. Кроме того, декларация гарантирует право каждого человека владеть имуществом как единолично, так и совместно с другими.

https://1prime.ru/20240517/sanktsii-848280995.html

эстония

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мария захарова, замороженные российские активы, эстония