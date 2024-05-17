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Захарова обещала Эстонии ответ на возможное изъятие российских активов - 17.05.2024, ПРАЙМ
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Захарова обещала Эстонии ответ на возможное изъятие российских активов
Захарова обещала Эстонии ответ на возможное изъятие российских активов - 17.05.2024, ПРАЙМ
Захарова обещала Эстонии ответ на возможное изъятие российских активов
Россия будет руководствоваться правом на ответ, если Эстония конфискует заблокированные российские активы, заявила официальный представитель российского МИД... | 17.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-17T17:33+0300
2024-05-17T17:33+0300
мария захарова
замороженные российские активы
эстония
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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Россия будет руководствоваться правом на ответ, если Эстония конфискует заблокированные российские активы, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.Ранее эстонский парламент принял закон, позволяющий изымать российские активы в пользу Украины. Как отмечается в документе, конфискация станет "предоплатой за ущерб"."Враждебные действия прибалтийских государств в адрес нашей страны не являются чем-то новым, нас сложно ими удивить. Причем, как правило, западные кукловоды используют Прибалтику в качестве "полигона" для зондирования почвы на предмет различного рода антироссийских идей", - прокомментировала Захарова принятие закона.По словам дипломата, документ разрушит принцип незыблемости частной собственности - одну из "вековых основ существования западного общества".Захарова подтвердила, что Москва будет квалифицировать подобные действия как неприкрытый разбой и воспользуется правом на ответные меры.10 декабря 1948 года Генассамблея ООН приняла резолюцией 217 А (III) Всеобщую декларацию прав человека. В соответствии со статьей 17 документа, ни один человек не должен быть произвольно лишен своего имущества. Кроме того, декларация гарантирует право каждого человека владеть имуществом как единолично, так и совместно с другими.
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мария захарова, замороженные российские активы, эстония
Мария Захарова, замороженные российские активы, ЭСТОНИЯ
17:33 17.05.2024
 
Захарова обещала Эстонии ответ на возможное изъятие российских активов

Захарова: в случае изъятия Эстонией активов РФ, будем руководствоваться правом на ответ

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкVI церемония вручения международной музыкальной премии BraVo
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© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Россия будет руководствоваться правом на ответ, если Эстония конфискует заблокированные российские активы, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Ранее эстонский парламент принял закон, позволяющий изымать российские активы в пользу Украины. Как отмечается в документе, конфискация станет "предоплатой за ущерб".
"Враждебные действия прибалтийских государств в адрес нашей страны не являются чем-то новым, нас сложно ими удивить. Причем, как правило, западные кукловоды используют Прибалтику в качестве "полигона" для зондирования почвы на предмет различного рода антироссийских идей", - прокомментировала Захарова принятие закона.
По словам дипломата, документ разрушит принцип незыблемости частной собственности - одну из "вековых основ существования западного общества".
Захарова подтвердила, что Москва будет квалифицировать подобные действия как неприкрытый разбой и воспользуется правом на ответные меры.
10 декабря 1948 года Генассамблея ООН приняла резолюцией 217 А (III) Всеобщую декларацию прав человека. В соответствии со статьей 17 документа, ни один человек не должен быть произвольно лишен своего имущества. Кроме того, декларация гарантирует право каждого человека владеть имуществом как единолично, так и совместно с другими.
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Мария Захаровазамороженные российские активыЭСТОНИЯ
 
 
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