https://1prime.ru/20240517/estoniya-848288501.html
Захарова обещала Эстонии ответ на возможное изъятие российских активов
Захарова обещала Эстонии ответ на возможное изъятие российских активов - 17.05.2024, ПРАЙМ
Захарова обещала Эстонии ответ на возможное изъятие российских активов
Россия будет руководствоваться правом на ответ, если Эстония конфискует заблокированные российские активы, заявила официальный представитель российского МИД... | 17.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-17T17:33+0300
2024-05-17T17:33+0300
2024-05-17T17:33+0300
мария захарова
замороженные российские активы
эстония
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/11/848287951_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_a9617daebf7de58c1bec55fcedb31afd.jpg
МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Россия будет руководствоваться правом на ответ, если Эстония конфискует заблокированные российские активы, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.Ранее эстонский парламент принял закон, позволяющий изымать российские активы в пользу Украины. Как отмечается в документе, конфискация станет "предоплатой за ущерб"."Враждебные действия прибалтийских государств в адрес нашей страны не являются чем-то новым, нас сложно ими удивить. Причем, как правило, западные кукловоды используют Прибалтику в качестве "полигона" для зондирования почвы на предмет различного рода антироссийских идей", - прокомментировала Захарова принятие закона.По словам дипломата, документ разрушит принцип незыблемости частной собственности - одну из "вековых основ существования западного общества".Захарова подтвердила, что Москва будет квалифицировать подобные действия как неприкрытый разбой и воспользуется правом на ответные меры.10 декабря 1948 года Генассамблея ООН приняла резолюцией 217 А (III) Всеобщую декларацию прав человека. В соответствии со статьей 17 документа, ни один человек не должен быть произвольно лишен своего имущества. Кроме того, декларация гарантирует право каждого человека владеть имуществом как единолично, так и совместно с другими.
https://1prime.ru/20240517/sanktsii-848280995.html
эстония
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/11/848287951_146:0:2875:2047_1920x0_80_0_0_a143640b400e7291f14a0e9522334828.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мария захарова, замороженные российские активы, эстония
Мария Захарова, замороженные российские активы, ЭСТОНИЯ
Захарова обещала Эстонии ответ на возможное изъятие российских активов
Захарова: в случае изъятия Эстонией активов РФ, будем руководствоваться правом на ответ
МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ.
Россия будет руководствоваться правом на ответ, если Эстония конфискует заблокированные российские активы, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова
.
Ранее эстонский парламент принял закон, позволяющий изымать российские активы в пользу Украины. Как отмечается в документе, конфискация станет "предоплатой за ущерб".
"Враждебные действия прибалтийских государств в адрес нашей страны не являются чем-то новым, нас сложно ими удивить. Причем, как правило, западные кукловоды используют Прибалтику в качестве "полигона" для зондирования почвы на предмет различного рода антироссийских идей", - прокомментировала Захарова принятие закона.
По словам дипломата, документ разрушит принцип незыблемости частной собственности - одну из "вековых основ существования западного общества".
Захарова подтвердила, что Москва будет квалифицировать подобные действия как неприкрытый разбой и воспользуется правом на ответные меры.
10 декабря 1948 года Генассамблея ООН приняла резолюцией 217 А (III) Всеобщую декларацию прав человека. В соответствии со статьей 17 документа, ни один человек не должен быть произвольно лишен своего имущества. Кроме того, декларация гарантирует право каждого человека владеть имуществом как единолично, так и совместно с другими.
ЕК подтвердила дату вступления в силу закона о наказании за обход санкций