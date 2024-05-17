https://1prime.ru/20240517/finansy-848289782.html

В России разработали положение о стандартах работы кредитных организаций

В России разработали положение о стандартах работы кредитных организаций - 17.05.2024, ПРАЙМ

В России разработали положение о стандартах работы кредитных организаций

Банк России и Минфин разработали положение о комитете по стандартам деятельности кредитных организаций, первое заседание которого планируется провести уже в... | 17.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-17T18:26+0300

2024-05-17T18:26+0300

2024-05-17T18:26+0300

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МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Банк России и Минфин разработали положение о комитете по стандартам деятельности кредитных организаций, первое заседание которого планируется провести уже в конце мая, говорится в сообщении на сайте ЦБ. "Банк России и Минфин России согласовали положение о комитете по стандартам деятельности кредитных организаций, который станет новой площадкой для диалога и совместной работы регуляторов и представителей банковского бизнеса", — сказано в сообщении. Отмечается, что первое заседание комитета планируется в конце мая. Ключевые темы в его повестке - стандарт ипотечного кредитования и вопрос организации надзора за его соблюдением. "Стандарты - перспективный формат мягкого регулирования. Совместная работа над такими документами поможет транслировать на рынок мнение Банка России о том, какие практики он считает хорошими, а какие нет", — отметил регулятор. Также это позволит банкам в диалоге друг с другом и с регуляторами находить максимально сбалансированные решения, которые будут учитывать интересы потребителей и не создавать системных рисков. В сообщении сказано, что утвержден персональный состав комитета, который на две трети состоит из представителей банков и банковских ассоциаций. "По предложению рынка в комитет вошли в первую очередь банки с активной позицией в рознице", — заключил регулятор.

https://1prime.ru/20240517/po-848288994.html

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россия, минфин, банки