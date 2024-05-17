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В МВД Словакии рассказали о состоянии Фицо

В МВД Словакии рассказали о состоянии Фицо - 17.05.2024, ПРАЙМ

В МВД Словакии рассказали о состоянии Фицо

Состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо, перенесшего несколько операций после покушения, серьезное, но стабильное. Об этом рассказал министр внутренних | 17.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-17T14:47+0300

2024-05-17T14:47+0300

2024-05-17T14:47+0300

словакия

роберт фицо

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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо, перенесшего несколько операций после покушения, серьезное, но стабильное. Об этом рассказал министр внутренних дел республики в эфире телеканала ТА3 Матуш Шутай-Эшток.Кроме того, уточняется, что еще сегодня утром премьер находился в отлелении интенсивной терапии и в течение дня перенесе еще одно хирургическое вмешательство.Покушение на главу словацкого правительства произошло 15 мая. Он был ранен в плечо и брюшную полость в больницу доставлен на вертолете. Президент России Владимир Путин назвал покушение чудовищным преступлением, которому не может быть оправданий. Он пожелал Фицо скорейшего выздоровления.Фицо возглавляет правительство Словакии уже в третий раз. В 2018-м в стране разразился политический кризис из-за убийства журналиста Яна Куциака, Фицо пришлось уйти в отставку. В октябре 2023-го партия левых популистов "Курс — социальная демократия" выиграла выборы, и Фицо вернулся в кресло премьера. Западные СМИ считают его "словацким Виктором Орбаном" из-за позиции по украинскому конфликту и отношениям с Россией.

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словакия

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словакия, роберт фицо