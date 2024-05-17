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В МВД Словакии рассказали о состоянии Фицо - 17.05.2024, ПРАЙМ
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В МВД Словакии рассказали о состоянии Фицо
В МВД Словакии рассказали о состоянии Фицо - 17.05.2024, ПРАЙМ
В МВД Словакии рассказали о состоянии Фицо
Состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо, перенесшего несколько операций после покушения, серьезное, но стабильное. Об этом рассказал министр внутренних | 17.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-17T14:47+0300
2024-05-17T14:47+0300
словакия
роберт фицо
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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо, перенесшего несколько операций после покушения, серьезное, но стабильное. Об этом рассказал министр внутренних дел республики в эфире телеканала ТА3 Матуш Шутай-Эшток.Кроме того, уточняется, что еще сегодня утром премьер находился в отлелении интенсивной терапии и в течение дня перенесе еще одно хирургическое вмешательство.Покушение на главу словацкого правительства произошло 15 мая. Он был ранен в плечо и брюшную полость в больницу доставлен на вертолете. Президент России Владимир Путин назвал покушение чудовищным преступлением, которому не может быть оправданий. Он пожелал Фицо скорейшего выздоровления.Фицо возглавляет правительство Словакии уже в третий раз. В 2018-м в стране разразился политический кризис из-за убийства журналиста Яна Куциака, Фицо пришлось уйти в отставку. В октябре 2023-го партия левых популистов "Курс — социальная демократия" выиграла выборы, и Фицо вернулся в кресло премьера. Западные СМИ считают его "словацким Виктором Орбаном" из-за позиции по украинскому конфликту и отношениям с Россией.
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словакия, роберт фицо
СЛОВАКИЯ, Роберт Фицо
14:47 17.05.2024
 
В МВД Словакии рассказали о состоянии Фицо

МВД Словакии: состояние здоровья премьера Словакии серьезное, но стабильное

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - ПРАЙМ, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо, перенесшего несколько операций после покушения, серьезное, но стабильное. Об этом рассказал министр внутренних дел республики в эфире телеканала ТА3 Матуш Шутай-Эшток.
Кроме того, уточняется, что еще сегодня утром премьер находился в отлелении интенсивной терапии и в течение дня перенесе еще одно хирургическое вмешательство.
Покушение на главу словацкого правительства произошло 15 мая. Он был ранен в плечо и брюшную полость в больницу доставлен на вертолете. Президент России Владимир Путин назвал покушение чудовищным преступлением, которому не может быть оправданий. Он пожелал Фицо скорейшего выздоровления.
Фицо возглавляет правительство Словакии уже в третий раз. В 2018-м в стране разразился политический кризис из-за убийства журналиста Яна Куциака, Фицо пришлось уйти в отставку. В октябре 2023-го партия левых популистов "Курс — социальная демократия" выиграла выборы, и Фицо вернулся в кресло премьера. Западные СМИ считают его "словацким Виктором Орбаном" из-за позиции по украинскому конфликту и отношениям с Россией.
Прилет премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву
МО Словакии заявило, что угроза здоровью премьера Фицо остается серьезной
Вчера, 14:46
 
СЛОВАКИЯРоберт Фицо
 
 
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