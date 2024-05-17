https://1prime.ru/20240517/gaz-848250459.html

На войне как на войне: Европа нашла альтернативу российскому газу

На войне как на войне: Европа нашла альтернативу российскому газу - 17.05.2024, ПРАЙМ

На войне как на войне: Европа нашла альтернативу российскому газу

После урезания доли "Газпрома" на европейском рынке заговорили о том, что его место займут американские поставщики со своим СПГ. Но этого не случилась – доля... | 17.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-17T04:04+0300

2024-05-17T04:04+0300

2024-05-17T04:04+0300

своповые поставки газа

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МОСКВА, 17 мая – ПРАЙМ, Роман Серов. После урезания доли "Газпрома" на европейском рынке заговорили о том, что его место займут американские поставщики со своим СПГ. Но этого не случилась – доля поставок из США выросла, но составляет не более 15%. А главным бенефициаром стала Норвегия – ее газовый гигант Equinor заполучил почти треть рынка. Как смена одной энергозависимости на другую отразится на европейских потребителях, разбирался "Прайм".Газовый рынок схлопнулсяНа долю этой компании пришлось две трети из 109 миллиардов кубометров газа, экспортированных Норвегией в 2023 году. Для сравнения, этого хватит, чтобы обеспечить Германию электроэнергией до 2026 года. Таким образом, буквально за пару лет норвежский газовый гигант незаметно присвоил себе корону, которая когда-то принадлежала российскому "Газпрому", констатирует Bloomberg.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеОднако говорить о том, что что Equinor забирает объемы рынка, которые прежде занимал "Газпром", не совсем правильно. Норвегия уже давно вышла на максимум и ежегодно добывает 120-125 миллиардов кубов газа, из которых большую часть поставляет на рынок. Все предприятия работают на полную мощность и прыгнуть выше головы не могут.Дело в сокращении самого рынка, то есть, в спаде потребления в Европе, пояснил замгендиректора Института национальной энергетики, главный редактор "ИнфоТЭК" Александр Фролов. Если в 2021 году страны ЕС потребляли 420-425 миллиардов кубов (без Великобритании; с ней было бы около 500 миллиардов), то сейчас на 100 миллиардов кубов меньше (и это вместе с Великобританией)."Таким образом, с "Газпромом" это никак не связано. Более того, в случае сохранения поставок в Европу мы тоже ощутили бы этот спад потребления. В прошлом году "Газпром" поставил в ЕС 27-28 миллиардов кубов. При сохранении прежних условий могло быть на 20 миллиардов больше, но не на 150 миллиардов, как в прежние времена. Как минимум, 80-90 миллиардов кубов оказались бы не у дел", - пояснил специалист.Конечно, Норвегия - давний и надежный энергетический партнер ЕС. Настолько, что даже не все эксперты рассматривают норвежские поставки газа как импорт, приравнивая их к собственной добыче."Норвегия воспринимается как энергетический тыл Европы. Примерно таким же, хотя со временем все более настороженным, было в ЕС отношение к импорту российского газа в 1990-2010-е годы. Иначе бы ни Россия, ни Норвегия не занимали доминирующие доли на этом рынке", - констатирует директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.Эффект Equinor: ремонт на заводе толкает цены вверхГазоснабжение – жизнеобеспечивающая отрасль экономики, она особенно чувствительна к бесперебойности поставок. Раньше это считалось даже важнее, чем низкие цены. Но теперь для рынка важна и ценовая стабильность. А с ней все не очень гладко. Рост значимости Equinor в Европе привел к тому, что рынок лихорадит от малейших новостей о сокращении ее поставок. Так, прошлым летом, когда компания объявила о продлении технического обслуживания на некоторых объектах, газ за считанные минуты подскочил почти на 20%. В общем-то рядовая новость (любая компания проводит техобслуживание и заранее об этом предупреждает) произвела эффект разорвавшейся бомбы среди трейдеров. Они ожидали падения цен на фоне полных на тот момент газохранилищ.Беспокойство усилила необычайная жара на континенте. Это привело к тому, что "эффект техобслуживания Equinor" начали даже учитывать в моделях торговых площадок. Ежедневные сообщения от этой и других норвежских компаний влекут ценовые скачки, хотя в норме так быть не должно. На цены влияют фундаментальные факторы и форс-мажор, а вовсе не обычный ремонт на заводе, о котором известно заранее.Да и ценовой вопрос уже беспокоит европейцев. Себестоимость норвежского газа одна из самых высоких в мире, а это бьет по кошелькам потребителей. В 2023 году Equinor и немецкая компания SEFE заключили десятилетний контракт, в котором предполагалась цена около 420 долларов за тысячу кубов. Это почти в два раза выше, чем у "Газпрома", напомнила аналитик "Цифра Брокер" Наталия Пырьева. Норвежский газ, как оказалось, вдвое дороже российского, хотя по сути это одно и то же."Уже очевидно, что запасы газа в ПХГ, даже находясь на небывало высоком уровне, никак не могут повлиять на рыночные цены. Они для этого и не предназначены. В этом специфика биржевой торговли, с которой приходится мириться тем, кто в свое время сознательно выбрал переход на ценообразование в зависимости от котировок", - комментирует Фролов.Не тыл, а фронт. Конец дешевого газаДешевый газ Европе брать попросту неоткуда. Его добыча в мире концентрирована, поэтому выбор ограничен. Ближе всего к ЕС четыре центра – Россия, Норвегия, Северная Африка и условный регион Ближнего Востока и Каспия.Норвегия, Северная Африка (прежде всего, Алжир) и Азербайджан уже поставляют газ на пределах возможностей. Из России, Ирана, Иракского Курдистана не хотят покупать по политическим причинам и отчасти в силу инфраструктурных ограничений. Собственная добыча в ЕС и Великобритании стремительно падает. Остается уповать на импорт СПГ.Однако и здесь кроются сюрпризы. Предложение СПГ, несмотря на кажущееся разнообразие, слишком изменчиво, неустойчиво и неуправляемо. Стоит вспомнить хотя бы указ Джо Байдена о приостановке выдачи контрактов на экспорт на фоне уверений в стабильности поставок."Для ЕС это не тыл, а фронт. Если европейским властям хотя бы частично удастся осуществить планы по радикальному снижению потреблению газа (до 240-260 миллиардов кубов в год к 2030-му против 330 миллиардов в 2023-м), то снижать будут, помимо российского трубопроводного газа, прежде всего, импорт СПГ", - полагает Белогорьев.В этом случае доля норвежского газа в импорте и потреблении ЕС в перспективе будет только расти. Как и цены. В свое время Евросоюз отдал предпочтение не долгосрочным контрактам на поставку топлива, а краткосрочным, или так называемым спотовым договорам, которые заключаются в конкретный момент. Кстати, это касалось не только России, но и Норвегии. По всей видимости, причиной стало проамериканское лобби – биржевое ценообразование выгодно американским поставщикам СПГ. Скачки цен для потребителей – последствия этого решения. Отказ от российского газа лишь обострил их.Пользуясь правом ключевого поставщика, у которого нет замены, Норвегия продолжит зарабатывать на поставках газа в ЕС и впредь. В 2022 году она получила от экспорта рекордные 1,4 триллиона крон (130 миллиардов долларов), и это не предел. А европейцы продолжат обвинять ее в попытке нажиться на их бедах, но по-прежнему скупать газ в две цены. Снижать стоимость Осло явно не будет, даже ради европейской солидарности. Что поделать, так устроен рынок.

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Роман Серов https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Роман Серов https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

своповые поставки газа