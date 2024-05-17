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Румынская Romgaz намерена получить лицензию на поставки газа в Молдавию - 17.05.2024, ПРАЙМ
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Румынская Romgaz намерена получить лицензию на поставки газа в Молдавию
Румынская Romgaz намерена получить лицензию на поставки газа в Молдавию - 17.05.2024, ПРАЙМ
Румынская Romgaz намерена получить лицензию на поставки газа в Молдавию
Румынская государственная газовая компания Romgaz намерена получить лицензию на поставки природного газа на территории Молдавии, заявил заместитель генерального | 17.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-17T15:21+0300
2024-05-17T15:21+0300
энергетика
румыния
молдавия
газ
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КИШИНЕВ, 17 мая – ПРАЙМ. Румынская государственная газовая компания Romgaz намерена получить лицензию на поставки природного газа на территории Молдавии, заявил заместитель генерального директора компании Аристотель Жуде (Aristotel Jude). "В ближайший период Romgaz предпримет шаги, необходимые для получения лицензии на поставку природного газа на территории Республики Молдова. Мы убеждены, что присутствие Romgaz в Республике Молдова и торговля природным газом на централизованном рынке Республики Молдова будет эффективно способствовать либерализации рынка природного газа в этой стране и созданию необходимых предпосылок. установить реальную цену в интересах потребителей", — цитируют Жуде в сообщении, опубликованном на сайте компании. Отмечается, что 16 мая молдавским Агентством госуслуг был зарегистрирован филиал Romgaz в Кишиневе. В июне Romgaz и OMV Petrom (принадлежит австрийской нефтяной компании OMV) приняли окончательное инвестиционное решение о добыче газа в Черном море, проект назвали Neptune Deep. Бухарестские СМИ сообщают, что общая сумма инвестиций в проект может достигнуть 4 миллиардов евро. OMV Petrom возьмет на себя половину этой суммы, а Romgaz, крупнейший поставщик природного газа в стране, будет ответственна за вторую половину инвестиций. С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников — от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию, а сам Кишинев пользуется резервами.
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румыния, молдавия, газ
Энергетика, РУМЫНИЯ, МОЛДАВИЯ, Газ
15:21 17.05.2024
 
Румынская Romgaz намерена получить лицензию на поставки газа в Молдавию

Румынская Romgaz намерена получить лицензию на поставки газа в Молдавию

© Unsplash/Avinash ShetГазовая горелка
Газовая горелка
© Unsplash/Avinash Shet
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КИШИНЕВ, 17 мая – ПРАЙМ. Румынская государственная газовая компания Romgaz намерена получить лицензию на поставки природного газа на территории Молдавии, заявил заместитель генерального директора компании Аристотель Жуде (Aristotel Jude).
"В ближайший период Romgaz предпримет шаги, необходимые для получения лицензии на поставку природного газа на территории Республики Молдова. Мы убеждены, что присутствие Romgaz в Республике Молдова и торговля природным газом на централизованном рынке Республики Молдова будет эффективно способствовать либерализации рынка природного газа в этой стране и созданию необходимых предпосылок. установить реальную цену в интересах потребителей", — цитируют Жуде в сообщении, опубликованном на сайте компании.
Отмечается, что 16 мая молдавским Агентством госуслуг был зарегистрирован филиал Romgaz в Кишиневе.
В июне Romgaz и OMV Petrom (принадлежит австрийской нефтяной компании OMV) приняли окончательное инвестиционное решение о добыче газа в Черном море, проект назвали Neptune Deep.
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Бухарестские СМИ сообщают, что общая сумма инвестиций в проект может достигнуть 4 миллиардов евро. OMV Petrom возьмет на себя половину этой суммы, а Romgaz, крупнейший поставщик природного газа в стране, будет ответственна за вторую половину инвестиций.
С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников — от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию, а сам Кишинев пользуется резервами.
 
ЭнергетикаРУМЫНИЯМОЛДАВИЯГаз
 
 
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