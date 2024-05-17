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Если Германия "чихнет": Путин раскрыл последствия для мировой экономики - 17.05.2024, ПРАЙМ
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Если Германия "чихнет": Путин раскрыл последствия для мировой экономики
Если Германия "чихнет": Путин раскрыл последствия для мировой экономики - 17.05.2024, ПРАЙМ
Если Германия "чихнет": Путин раскрыл последствия для мировой экономики
От экономического здоровья Германии во многом зависит вся экономика Евросоюза, ее рецессия скажется на всеобщем благополучии континента, заявил президент России | 17.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-17T13:36+0300
2024-05-17T13:36+0300
экономика
экономика ес
германия
владимир путин
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ХАРБИН, 17 мая - ПРАЙМ. От экономического здоровья Германии во многом зависит вся экономика Евросоюза, ее рецессия скажется на всеобщем благополучии континента, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в китайском Харбине. "Немецкая экономика в Европе уже в минус работает, французская балансирует на грани рецессии. Если немецкая экономика "зачихает" как следует, будет чувствовать себя неважно, то вся европейская экономика будет за ней чувствовать себя не очень здоровой, мягко говоря", - сказал Путин.В Европейском центробанке в декабре 2023 года допускали, что Германия в первом полугодии 2024 года войдет в состояние "технической рецессии". В 2023 году, по предварительным данным, экономика этой страны снизилась на 0,3 процента. А Институт экономики Германии в Кельне спрогнозировал, что ВВП страны в 2024 году снизится на 0,5 процента.
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экономика ес, германия, владимир путин
Экономика, экономика ЕС, ГЕРМАНИЯ, Владимир Путин
13:36 17.05.2024
 
Если Германия "чихнет": Путин раскрыл последствия для мировой экономики

Путин: если Германия продолжит "чихать", то вся экономика Европы будет нездоровой

© Unsplash/Samuel HaggerРейхстаг, Берлин, Германия
Рейхстаг, Берлин, Германия
© Unsplash/Samuel Hagger
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ХАРБИН, 17 мая - ПРАЙМ. От экономического здоровья Германии во многом зависит вся экономика Евросоюза, ее рецессия скажется на всеобщем благополучии континента, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в китайском Харбине.
"Немецкая экономика в Европе уже в минус работает, французская балансирует на грани рецессии. Если немецкая экономика "зачихает" как следует, будет чувствовать себя неважно, то вся европейская экономика будет за ней чувствовать себя не очень здоровой, мягко говоря", - сказал Путин.
В Европейском центробанке в декабре 2023 года допускали, что Германия в первом полугодии 2024 года войдет в состояние "технической рецессии". В 2023 году, по предварительным данным, экономика этой страны снизилась на 0,3 процента. А Институт экономики Германии в Кельне спрогнозировал, что ВВП страны в 2024 году снизится на 0,5 процента.
 
Экономикаэкономика ЕСГЕРМАНИЯВладимир Путин
 
 
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