https://1prime.ru/20240517/germaniya-848279226.html

Если Германия "чихнет": Путин раскрыл последствия для мировой экономики

Если Германия "чихнет": Путин раскрыл последствия для мировой экономики - 17.05.2024, ПРАЙМ

Если Германия "чихнет": Путин раскрыл последствия для мировой экономики

От экономического здоровья Германии во многом зависит вся экономика Евросоюза, ее рецессия скажется на всеобщем благополучии континента, заявил президент России | 17.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-17T13:36+0300

2024-05-17T13:36+0300

2024-05-17T13:36+0300

экономика

экономика ес

германия

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/84125/30/841253062_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_9700c9b214f59bc08f670eed3fe7272e.jpg

ХАРБИН, 17 мая - ПРАЙМ. От экономического здоровья Германии во многом зависит вся экономика Евросоюза, ее рецессия скажется на всеобщем благополучии континента, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в китайском Харбине. "Немецкая экономика в Европе уже в минус работает, французская балансирует на грани рецессии. Если немецкая экономика "зачихает" как следует, будет чувствовать себя неважно, то вся европейская экономика будет за ней чувствовать себя не очень здоровой, мягко говоря", - сказал Путин.В Европейском центробанке в декабре 2023 года допускали, что Германия в первом полугодии 2024 года войдет в состояние "технической рецессии". В 2023 году, по предварительным данным, экономика этой страны снизилась на 0,3 процента. А Институт экономики Германии в Кельне спрогнозировал, что ВВП страны в 2024 году снизится на 0,5 процента.

германия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

экономика ес, германия, владимир путин