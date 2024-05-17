Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Посол Ирана назвал сроки реализации проекта Решт - Астара с Россией - 17.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240517/iran-848274599.html
Посол Ирана назвал сроки реализации проекта Решт - Астара с Россией
Посол Ирана назвал сроки реализации проекта Решт - Астара с Россией - 17.05.2024, ПРАЙМ
Посол Ирана назвал сроки реализации проекта Решт - Астара с Россией
Тегеран рассчитывает, что работы по реализации проекта Решт - Астара с РФ, необходимого для западной ветки международного транспортного коридора "Север-Юг",... | 17.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-17T12:43+0300
2024-05-17T12:43+0300
россия
иран
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/76307/85/763078569_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_ed338f79a105972c0bd83af6c54d22db.jpg
КАЗАНЬ, 17 мая - ПРАЙМ. Тегеран рассчитывает, что работы по реализации проекта Решт - Астара с РФ, необходимого для западной ветки международного транспортного коридора "Север-Юг", начнутся в 2024 году, заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали в ходе мероприятия в рамках форума "Россия - Исламский мир: KazanForum". В мае прошлого года Россия и Иран подписали документы о достройке последнего необходимого участка железной дороги западного маршрута международного транспортного коридора (МТК) "Север - Юг", Решт - Астара в Иране. Начало строительства участка ожидается уже в текущем году параллельно с проектированием, сообщил ранее на форуме статс-секретарь - замглавы Минтранса РФ Дмитрий Зверев. "Что касается западной ветки коридора, то, на мой взгляд, пока существует проблема, над которой мы работаем. Это отсутствие железнодорожного сообщения на участке Решт - Астара. РФ и Иран надеются, что в координации в 2024 году нам удастся запустить работы", - сказал Джалали. Посол также отметил, что восточный маршрут (Россия - Казахстан - Туркмения - Иран) заработал в прошлом году, по нему было перевезено 650 тысяч тонн грузов, но, по словам Джалали, потенциал пропускной способности этой части коридора - 15 миллионов тонн в год. В текущем году, добавил Джалали, планируется довести поставки через восточную часть маршрута "Север - Юг" до 2 миллионов тонн. А еще один маршрут коридора проходит по Каспию, напомнил дипломат, отметив, что в 2023 году по нему было доставлено порядка 10 миллионов тонн грузов. МТК "Север-Юг" - это мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбай (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Существуют три маршрута МТК: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также западный и восточный (сухопутные).
https://1prime.ru/20240515/pmef-848201581.html
иран
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76307/85/763078569_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_51ec1bd548ad740a653af0126ab2d0af.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, иран, новости
РОССИЯ, ИРАН, Новости
12:43 17.05.2024
 
Посол Ирана назвал сроки реализации проекта Решт - Астара с Россией

Посол: Иран рассчитывает, что реализация проекта Решт - Астара с РФ начнется в 2024 году

© fotolia.com / aaastocks"Флаг Ирана
Флаг Ирана - ПРАЙМ, 1920, 17.05.2024
© fotolia.com / aaastocks
Читать Прайм в
Дзен Telegram
КАЗАНЬ, 17 мая - ПРАЙМ. Тегеран рассчитывает, что работы по реализации проекта Решт - Астара с РФ, необходимого для западной ветки международного транспортного коридора "Север-Юг", начнутся в 2024 году, заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали в ходе мероприятия в рамках форума "Россия - Исламский мир: KazanForum".
В мае прошлого года Россия и Иран подписали документы о достройке последнего необходимого участка железной дороги западного маршрута международного транспортного коридора (МТК) "Север - Юг", Решт - Астара в Иране. Начало строительства участка ожидается уже в текущем году параллельно с проектированием, сообщил ранее на форуме статс-секретарь - замглавы Минтранса РФ Дмитрий Зверев.
"Что касается западной ветки коридора, то, на мой взгляд, пока существует проблема, над которой мы работаем. Это отсутствие железнодорожного сообщения на участке Решт - Астара. РФ и Иран надеются, что в координации в 2024 году нам удастся запустить работы", - сказал Джалали.
Посол также отметил, что восточный маршрут (Россия - Казахстан - Туркмения - Иран) заработал в прошлом году, по нему было перевезено 650 тысяч тонн грузов, но, по словам Джалали, потенциал пропускной способности этой части коридора - 15 миллионов тонн в год.
В текущем году, добавил Джалали, планируется довести поставки через восточную часть маршрута "Север - Юг" до 2 миллионов тонн. А еще один маршрут коридора проходит по Каспию, напомнил дипломат, отметив, что в 2023 году по нему было доставлено порядка 10 миллионов тонн грузов.
МТК "Север-Юг" - это мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбай (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Существуют три маршрута МТК: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также западный и восточный (сухопутные).
Флаг посольства Исламской Республики Иран - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2024
Делегация Ирана примет участие в ПМЭФ-24
15 мая, 15:22
 
РОССИЯИРАННовости
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала