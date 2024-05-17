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В ЦБ увидели интерес к исламскому банкингу в России
В ЦБ увидели интерес к исламскому банкингу в России - 17.05.2024, ПРАЙМ
В ЦБ увидели интерес к исламскому банкингу в России
Банк России по итогам исследования выяснил, что интерес к исламскому банкингу активно проявляют как граждане, так и бизнес, заявила директор департамента... | 17.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-17T11:35+0300
2024-05-17T11:35+0300
2024-05-17T11:35+0300
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КАЗАНЬ,17 мая - ПРАЙМ. Банк России по итогам исследования выяснил, что интерес к исламскому банкингу активно проявляют как граждане, так и бизнес, заявила директор департамента стратегического развития финансового рынка регулятора Екатерина Лозгачева. "Интерес к партнерскому финансированию, к операциям проявляют как граждане, так и организации, то есть достаточно активное мы видим присутствие и тех, и других", - сказала она, выступая на форуме "Россия - исламский мир: KazanForum". Такой вывод специалисты ЦБ сделали по итогам исследования за 2023 год. "Если говорить о портфеле сделок, которые удалось оценить в рамках этого анкетирования, то в целом и по привлеченным, и по размещенным средствам он составляет около 1,8 миллиарда рублей", - добавила Лозгачева. Всего в рамках исследования, по ее словам, было проведено анкетирование 17 организаций, 13 из которых на тот момент входили в реестр участников эксперимента по исламскому банкингу, который ведет ЦБ. Сейчас этот перечень насчитывает уже 23 организации, добавила глава департамента регулятора. Партнерское финансирование подразумевает ведение банковской деятельности в соответствии с нормами ислама. Так, запрещены ссудные проценты и различные финансовые спекуляции. Исламские банки не выдают классические займы под проценты и используют другие формы (рассрочка, лизинг, долевое финансирование). Двухлетний эксперимент по внедрению исламского банкинга стартовал 1 сентября прошлого года в Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане. Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" проходит в Казани 14-19 мая.
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россия, банк россии, исламский банкинг
РОССИЯ, Банк России, исламский банкинг
В ЦБ увидели интерес к исламскому банкингу в России
ЦБ видит интерес к исламскому банкингу в РФ со стороны и граждан, и бизнеса
КАЗАНЬ,17 мая - ПРАЙМ. Банк России по итогам исследования выяснил, что интерес к исламскому банкингу активно проявляют как граждане, так и бизнес, заявила директор департамента стратегического развития финансового рынка регулятора Екатерина Лозгачева.
"Интерес к партнерскому финансированию, к операциям проявляют как граждане, так и организации, то есть достаточно активное мы видим присутствие и тех, и других", - сказала она, выступая на форуме "Россия - исламский мир: KazanForum".
Такой вывод специалисты ЦБ сделали по итогам исследования за 2023 год. "Если говорить о портфеле сделок, которые удалось оценить в рамках этого анкетирования, то в целом и по привлеченным, и по размещенным средствам он составляет около 1,8 миллиарда рублей", - добавила Лозгачева.
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Всего в рамках исследования, по ее словам, было проведено анкетирование 17 организаций, 13 из которых на тот момент входили в реестр участников эксперимента по исламскому банкингу, который ведет ЦБ. Сейчас этот перечень насчитывает уже 23 организации, добавила глава департамента регулятора.
Партнерское финансирование подразумевает ведение банковской деятельности в соответствии с нормами ислама. Так, запрещены ссудные проценты и различные финансовые спекуляции. Исламские банки не выдают классические займы под проценты и используют другие формы (рассрочка, лизинг, долевое финансирование).
Двухлетний эксперимент по внедрению исламского банкинга стартовал 1 сентября прошлого года в Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане.
Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" проходит в Казани 14-19 мая.