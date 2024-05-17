https://1prime.ru/20240517/islamskiy-banking-848269248.html

В ЦБ увидели интерес к исламскому банкингу в России

В ЦБ увидели интерес к исламскому банкингу в России - 17.05.2024, ПРАЙМ

В ЦБ увидели интерес к исламскому банкингу в России

Банк России по итогам исследования выяснил, что интерес к исламскому банкингу активно проявляют как граждане, так и бизнес, заявила директор департамента... | 17.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-17T11:35+0300

2024-05-17T11:35+0300

2024-05-17T11:35+0300

россия

банк россии

исламский банкинг

https://cdnn.1prime.ru/img/84140/67/841406750_0:0:2973:1672_1920x0_80_0_0_0fa7746dde775725b894eccf4864158c.jpg

КАЗАНЬ,17 мая - ПРАЙМ. Банк России по итогам исследования выяснил, что интерес к исламскому банкингу активно проявляют как граждане, так и бизнес, заявила директор департамента стратегического развития финансового рынка регулятора Екатерина Лозгачева. "Интерес к партнерскому финансированию, к операциям проявляют как граждане, так и организации, то есть достаточно активное мы видим присутствие и тех, и других", - сказала она, выступая на форуме "Россия - исламский мир: KazanForum". Такой вывод специалисты ЦБ сделали по итогам исследования за 2023 год. "Если говорить о портфеле сделок, которые удалось оценить в рамках этого анкетирования, то в целом и по привлеченным, и по размещенным средствам он составляет около 1,8 миллиарда рублей", - добавила Лозгачева. Всего в рамках исследования, по ее словам, было проведено анкетирование 17 организаций, 13 из которых на тот момент входили в реестр участников эксперимента по исламскому банкингу, который ведет ЦБ. Сейчас этот перечень насчитывает уже 23 организации, добавила глава департамента регулятора. Партнерское финансирование подразумевает ведение банковской деятельности в соответствии с нормами ислама. Так, запрещены ссудные проценты и различные финансовые спекуляции. Исламские банки не выдают классические займы под проценты и используют другие формы (рассрочка, лизинг, долевое финансирование). Двухлетний эксперимент по внедрению исламского банкинга стартовал 1 сентября прошлого года в Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане. Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" проходит в Казани 14-19 мая.

https://1prime.ru/20240515/bank-848194419.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, банк россии, исламский банкинг