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КНДР запустила ракету в сторону Японского моря, заявили в Южной Корее - 17.05.2024, ПРАЙМ
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КНДР запустила ракету в сторону Японского моря, заявили в Южной Корее
КНДР запустила ракету в сторону Японского моря, заявили в Южной Корее - 17.05.2024, ПРАЙМ
КНДР запустила ракету в сторону Японского моря, заявили в Южной Корее
Северная Корея произвела запуск баллистической ракеты в направлении Японского моря. Об этом рассказал объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. | 17.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-17T09:53+0300
2024-05-17T09:53+0300
кндр
южная корея
баллистическая ракета
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СЕУЛ, 17 мая – ПРАЙМ. Северная Корея произвела запуск баллистической ракеты в направлении Японского моря. Об этом рассказал объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи."Северная Корея пустила баллистическую ракету в сторону Японского (Восточного) моря", - заявили корейские военнослужащие. В свою очередь, информационное агентство Yonhap сообщило, что проведенное КНДР испытание является первым за 25 дней. Ранее государство запускало сверхкрупную 600-миллиметровую РСЗО 22 апреля.
кндр
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кндр, южная корея, баллистическая ракета
КНДР, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, баллистическая ракета
09:53 17.05.2024
 
КНДР запустила ракету в сторону Японского моря, заявили в Южной Корее

Южнокорейские военные: КНДР запустила ракету в сторону Японского моря

© AFP / Korea Summit Press PoolВстреча лидеров Северной и Южной Корей Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина
Встреча лидеров Северной и Южной Корей Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина - ПРАЙМ, 1920, 17.05.2024
© AFP / Korea Summit Press Pool
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СЕУЛ, 17 мая – ПРАЙМ. Северная Корея произвела запуск баллистической ракеты в направлении Японского моря. Об этом рассказал объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
"Северная Корея пустила баллистическую ракету в сторону Японского (Восточного) моря", - заявили корейские военнослужащие.
В свою очередь, информационное агентство Yonhap сообщило, что проведенное КНДР испытание является первым за 25 дней. Ранее государство запускало сверхкрупную 600-миллиметровую РСЗО 22 апреля.
 
КНДРЮЖНАЯ КОРЕЯбаллистическая ракета
 
 
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