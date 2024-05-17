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Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами
Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами - 17.05.2024, ПРАЙМ
Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами, сообщили в пресс-службе кабмина. | 17.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-17T21:52+0300
2024-05-17T21:52+0300
2024-05-17T21:52+0300
кабмин
россия
михаил мишустин
вице-премьеры
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МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами, сообщили в пресс-службе кабмина. "Решение принято для организации эффективной работы нового состава кабмина по выполнению поручений президента, достижению результатов национальных проектов и национальных целей развития", — говорится в сообщении.Так, вице-премьер Татьяна Голикова уполномочена координировать реализацию трех нацпроектов: "Демография", "Здравоохранение" и "Культура". Также она будет курировать вопросы развития Северо-Западного федерального округа (СЗФО). В обязанности вице-премьера Голиковой включены государственная политика в сфере социального развития, занятости, трудовых отношений, демографии, а также она будет курировать здравоохранение, исследования в области генетики.Вице-премьер Дмитрий Григоренко будет курировать цифровое развитие, связь, внедрение искусственного интеллекта (ИИ), антимонопольную политику, и будет отвечать за нацпроект "Цифровая экономика".Вице-премьер Юрий Трутнев продолжит отвечать за Дальний Восток и Арктику, курировать Минвостокразвития.За вице-премьером России Алексеем Оверчуком сохраняются задачи координации госполитики в сфере евразийской интеграции. Он уполномочен координировать вопросы деятельности БРИКС, ШОС и "Группы двадцати", отвечает за взаимодействия РФ с ОЭСРВиталий Савельев на посту вице-премьера РФ будет курировать транспортную отрасль, в том числе и вопросы, связанные с беспилотниками. В прежнем составе правительства Савельев возглавлял министерство транспорта. До этого более десяти лет руководил крупнейшей российской авиакомпанией "Аэрофлот".
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россия, михаил мишустин, вице-премьеры
Кабмин, РОССИЯ, Михаил Мишустин, вице-премьеры
Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами
Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами
МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами, сообщили в пресс-службе кабмина.
"Решение принято для организации эффективной работы нового состава кабмина по выполнению поручений президента, достижению результатов национальных проектов и национальных целей развития", — говорится в сообщении.
Так, вице-премьер Татьяна Голикова уполномочена координировать реализацию трех нацпроектов: "Демография", "Здравоохранение" и "Культура". Также она будет курировать вопросы развития Северо-Западного федерального округа (СЗФО). В обязанности вице-премьера Голиковой включены государственная политика в сфере социального развития, занятости, трудовых отношений, демографии, а также она будет курировать здравоохранение, исследования в области генетики.
Вице-премьер Дмитрий Григоренко будет курировать цифровое развитие, связь, внедрение искусственного интеллекта (ИИ), антимонопольную политику, и будет отвечать за нацпроект "Цифровая экономика".
Вице-премьер Юрий Трутнев продолжит отвечать за Дальний Восток и Арктику, курировать Минвостокразвития.
Мантуров назвал главные задачи на посту первого вице-премьера
За вице-премьером России Алексеем Оверчуком сохраняются задачи координации госполитики в сфере евразийской интеграции. Он уполномочен координировать вопросы деятельности БРИКС, ШОС и "Группы двадцати", отвечает за взаимодействия РФ с ОЭСР
Виталий Савельев на посту вице-премьера РФ будет курировать транспортную отрасль, в том числе и вопросы, связанные с беспилотниками. В прежнем составе правительства Савельев возглавлял министерство транспорта. До этого более десяти лет руководил крупнейшей российской авиакомпанией "Аэрофлот".