https://1prime.ru/20240517/kabmin-848292946.html

Чернышенко будет курировать работу шести министерств

Чернышенко будет курировать работу шести министерств - 17.05.2024, ПРАЙМ

Чернышенко будет курировать работу шести министерств

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами, сообщили в пресс-службе кабмина РФ. | 17.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-17T21:55+0300

2024-05-17T21:55+0300

2024-05-17T21:59+0300

кабмин

россия

дмитрий чернышенко

вице-премьеры

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МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами, сообщили в пресс-службе кабмина РФ. Дмитрий Чернышенко будет отвечать за общее и среднее профессиональное образование, а также молодежную политику. В его ведении входят контроль за разработкой, реализацией и контролем национальных проектов "Наука и университеты", "Образование", "Туризм и индустрия гостеприимства". В сфере контроля вице-премьера Чернышенко остается развитие туристической отрасли, государственная политика в сфере массовых коммуникаций, физкультура и спорт. Кроме всего прочего, он продолжит курировать комплексное развитие Приволжского федерального округа (ПФО).Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко будет координировать Минобрнауки, Минпросвещения, Минспорт, Минстрой, Минэкономразвития и Минцифры.

https://1prime.ru/20240517/kabmin-848292802.html

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россия, дмитрий чернышенко, вице-премьеры