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Чернышенко будет курировать работу шести министерств - 17.05.2024, ПРАЙМ
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Чернышенко будет курировать работу шести министерств
Чернышенко будет курировать работу шести министерств - 17.05.2024, ПРАЙМ
Чернышенко будет курировать работу шести министерств
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами, сообщили в пресс-службе кабмина РФ. | 17.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-17T21:55+0300
2024-05-17T21:59+0300
кабмин
россия
дмитрий чернышенко
вице-премьеры
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МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами, сообщили в пресс-службе кабмина РФ. Дмитрий Чернышенко будет отвечать за общее и среднее профессиональное образование, а также молодежную политику. В его ведении входят контроль за разработкой, реализацией и контролем национальных проектов "Наука и университеты", "Образование", "Туризм и индустрия гостеприимства". В сфере контроля вице-премьера Чернышенко остается развитие туристической отрасли, государственная политика в сфере массовых коммуникаций, физкультура и спорт. Кроме всего прочего, он продолжит курировать комплексное развитие Приволжского федерального округа (ПФО).Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко будет координировать Минобрнауки, Минпросвещения, Минспорт, Минстрой, Минэкономразвития и Минцифры.
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россия, дмитрий чернышенко, вице-премьеры
Кабмин, РОССИЯ, Дмитрий Чернышенко, вице-премьеры
21:55 17.05.2024 (обновлено: 21:59 17.05.2024)
 
Чернышенко будет курировать работу шести министерств

Чернышенко будет вести контроль за реализацией трех нацпроектов

© РИА Новости . Виталий Невар | Перейти в медиабанкДмитрий Чернышенко
Дмитрий Чернышенко - ПРАЙМ, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости . Виталий Невар
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МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами, сообщили в пресс-службе кабмина РФ.
Дмитрий Чернышенко будет отвечать за общее и среднее профессиональное образование, а также молодежную политику. В его ведении входят контроль за разработкой, реализацией и контролем национальных проектов "Наука и университеты", "Образование", "Туризм и индустрия гостеприимства".
В сфере контроля вице-премьера Чернышенко остается развитие туристической отрасли, государственная политика в сфере массовых коммуникаций, физкультура и спорт.
Кроме всего прочего, он продолжит курировать комплексное развитие Приволжского федерального округа (ПФО).
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко будет координировать Минобрнауки, Минпросвещения, Минспорт, Минстрой, Минэкономразвития и Минцифры.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 17.05.2024
Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами
21:52
 
КабминРОССИЯДмитрий Чернышенковице-премьеры
 
 
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