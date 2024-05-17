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Чернышенко будет курировать работу шести министерств
Чернышенко будет курировать работу шести министерств - 17.05.2024, ПРАЙМ
Чернышенко будет курировать работу шести министерств
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами, сообщили в пресс-службе кабмина РФ. | 17.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-17T21:55+0300
2024-05-17T21:55+0300
2024-05-17T21:59+0300
кабмин
россия
дмитрий чернышенко
вице-премьеры
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МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами, сообщили в пресс-службе кабмина РФ. Дмитрий Чернышенко будет отвечать за общее и среднее профессиональное образование, а также молодежную политику. В его ведении входят контроль за разработкой, реализацией и контролем национальных проектов "Наука и университеты", "Образование", "Туризм и индустрия гостеприимства". В сфере контроля вице-премьера Чернышенко остается развитие туристической отрасли, государственная политика в сфере массовых коммуникаций, физкультура и спорт. Кроме всего прочего, он продолжит курировать комплексное развитие Приволжского федерального округа (ПФО).Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко будет координировать Минобрнауки, Минпросвещения, Минспорт, Минстрой, Минэкономразвития и Минцифры.
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россия, дмитрий чернышенко, вице-премьеры
Кабмин, РОССИЯ, Дмитрий Чернышенко, вице-премьеры
Чернышенко будет курировать работу шести министерств
Чернышенко будет вести контроль за реализацией трех нацпроектов
МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами, сообщили в пресс-службе кабмина РФ.
Дмитрий Чернышенко будет отвечать за общее и среднее профессиональное образование, а также молодежную политику. В его ведении входят контроль за разработкой, реализацией и контролем национальных проектов "Наука и университеты", "Образование", "Туризм и индустрия гостеприимства".
В сфере контроля вице-премьера Чернышенко остается развитие туристической отрасли, государственная политика в сфере массовых коммуникаций, физкультура и спорт.
Кроме всего прочего, он продолжит курировать комплексное развитие Приволжского федерального округа (ПФО).
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко будет координировать Минобрнауки, Минпросвещения, Минспорт, Минстрой, Минэкономразвития и Минцифры.
Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами