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Хуснуллин продолжит курировать вопросы жилищной политики и ипотеки
Хуснуллин продолжит курировать вопросы жилищной политики и ипотеки - 17.05.2024, ПРАЙМ
Хуснуллин продолжит курировать вопросы жилищной политики и ипотеки
Вице-премьер России Марат Хуснуллин будет курировать вопросы государственной жилищной политики, недвижимости, ипотечного кредитования, сообщили в пресс-службе... | 17.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-17T21:59+0300
2024-05-17T21:59+0300
2024-05-17T21:59+0300
кабмин
россия
марат хуснуллин
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МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Вице-премьер России Марат Хуснуллин будет курировать вопросы государственной жилищной политики, недвижимости, ипотечного кредитования, сообщили в пресс-службе кабмина. Он также будет координировать реализацию комплексного плана развития транспортной, энергетической, телекоммуникационной, социальной и иной инфраструктуры до 2036 года.Хуснуллин будет контролировать обеспечение социально-экономического развития Республики Крым, Севастополя и новых регионов — Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. А в качестве куратора отвечает за комплексное социально-экономическое развитие Южного федерального округа (ЮФО).В сферу ответственности вице-премьера также войдет координация работы Минстроя, Росреестра, Ростехнадзора, Росимущества, Росавтодора.
https://1prime.ru/20240517/kabmin-848292946.html
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россия, марат хуснуллин
Кабмин, РОССИЯ, Марат Хуснуллин
Хуснуллин продолжит курировать вопросы жилищной политики и ипотеки
Хуснуллин продолжит курировать вопросы жилищной политики и ипотеки
МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Вице-премьер России Марат Хуснуллин будет курировать вопросы государственной жилищной политики, недвижимости, ипотечного кредитования, сообщили в пресс-службе кабмина.
Он также будет координировать реализацию комплексного плана развития транспортной, энергетической, телекоммуникационной, социальной и иной инфраструктуры до 2036 года.
Хуснуллин будет контролировать обеспечение социально-экономического развития Республики Крым, Севастополя и новых регионов — Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. А в качестве куратора отвечает за комплексное социально-экономическое развитие Южного федерального округа (ЮФО).
В сферу ответственности вице-премьера также войдет координация работы Минстроя, Росреестра, Ростехнадзора, Росимущества, Росавтодора.
Чернышенко будет курировать работу шести министерств