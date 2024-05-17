https://1prime.ru/20240517/kabmin-848293099.html

Хуснуллин продолжит курировать вопросы жилищной политики и ипотеки

Хуснуллин продолжит курировать вопросы жилищной политики и ипотеки - 17.05.2024, ПРАЙМ

Хуснуллин продолжит курировать вопросы жилищной политики и ипотеки

Вице-премьер России Марат Хуснуллин будет курировать вопросы государственной жилищной политики, недвижимости, ипотечного кредитования, сообщили в пресс-службе... | 17.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-17T21:59+0300

2024-05-17T21:59+0300

2024-05-17T21:59+0300

кабмин

россия

марат хуснуллин

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МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Вице-премьер России Марат Хуснуллин будет курировать вопросы государственной жилищной политики, недвижимости, ипотечного кредитования, сообщили в пресс-службе кабмина. Он также будет координировать реализацию комплексного плана развития транспортной, энергетической, телекоммуникационной, социальной и иной инфраструктуры до 2036 года.Хуснуллин будет контролировать обеспечение социально-экономического развития Республики Крым, Севастополя и новых регионов — Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. А в качестве куратора отвечает за комплексное социально-экономическое развитие Южного федерального округа (ЮФО).В сферу ответственности вице-премьера также войдет координация работы Минстроя, Росреестра, Ростехнадзора, Росимущества, Росавтодора.

https://1prime.ru/20240517/kabmin-848292946.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, марат хуснуллин