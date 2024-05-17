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Эксперты оценили возможность создать альтернативу ипотеке

Эксперты оценили возможность создать альтернативу ипотеке - 17.05.2024, ПРАЙМ

Эксперты оценили возможность создать альтернативу ипотеке

Внедряемый в России механизм ссудо-сберегательных касс вряд ли заменит ипотеку, считают эксперты, опрошенные порталом "РИА Недвижимость". | 17.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-17T12:01+0300

2024-05-17T12:01+0300

2024-05-17T12:07+0300

недвижимость

ипотека

россия

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МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Внедряемый в России механизм ссудо-сберегательных касс вряд ли заменит ипотеку, считают эксперты, опрошенные порталом "РИА Недвижимость".О том, что в России готов проект о ссудо-сберегательных кассах как альтернативе ипотеке, ранее сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramДиректор риелторской компании "Этажи" Ильдар Хусаинов считает, что, скорее всего, это будет достойный дополнительный вариант приобретения жилья, который повысит конкуренцию на ипотечном рынке. Он добавил, что риски банкротства таких касс могут быть нивелированы страхованием сохраняемых денежных средств.Управляющий директор компании "Метриум" Руслан Сырцов считает, что ссудо-сберегательные кассы могут столкнуться с трудностями в конкуренции с современными банковскими продуктами и услугами.Председатель совета Московской коллегии адвокатов "Андреев, Бодров, Гузенко и партнеры" Андрей Андреев отметил, что могут возникнуть риски неправомерного изъятия средств из кассы, отказа в выплате ссуды или увеличения процентных ставок без соответствующего уведомления.

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ипотека, россия