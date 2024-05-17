https://1prime.ru/20240517/kharkov-848284432.html
Планов по взятию Харькова на сегодняшний день нет, заявил Путин
Планов по взятию Харькова на сегодняшний день нет, заявил Путин - 17.05.2024, ПРАЙМ
Планов по взятию Харькова на сегодняшний день нет, заявил Путин
На сегодняшний день Россия не планирует брать Харьков, заявил президент Владимир Путин. | 17.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-17T15:45+0300
2024-05-17T15:45+0300
2024-05-17T15:45+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. На сегодняшний день Россия не планирует брать Харьков, заявил президент Владимир Путин.Российский лидер 17 мая находился с визитом в Китае. Журналисты в городе Харбин задали Путину вопрос, какие планы у него есть в отношении взятия Харькова."Что касается Харькова, то таких планов на сегодняшний день нет", - ответил президент России.Ранее ряд западных СМИ писали о том, какие последствия будут, если ВС России захватят Харьков. Так, как отмечали авторы издания Advance, захват этого города изменит ход конфликта и приведет к отправке западных военных на Украину. При этом издание Al Jazeera подчеркивало, что российская армия наступает на Харьков не только для того, чтобы освободить город, но и для защиты Белгорода от обстрелов ВСУ.
https://1prime.ru/20240517/ukraina-848281675.html
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владимир путин, харьков
Спецоперация на Украине, Владимир Путин, ХАРЬКОВ
Планов по взятию Харькова на сегодняшний день нет, заявил Путин
Путин заявил, что Россия на сегодняшний день не планирует брать Харьков
МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. На сегодняшний день Россия не планирует брать Харьков, заявил президент Владимир Путин.
Российский лидер 17 мая находился с визитом в Китае. Журналисты в городе Харбин задали Путину вопрос, какие планы у него есть в отношении взятия Харькова.
"Что касается Харькова, то таких планов на сегодняшний день нет", - ответил президент России.
Ранее ряд западных СМИ писали о том, какие последствия будут, если ВС России захватят Харьков. Так, как отмечали авторы издания Advance, захват этого города изменит ход конфликта и приведет к отправке западных военных на Украину.
При этом издание Al Jazeera подчеркивало, что российская армия наступает на Харьков не только для того, чтобы освободить город, но и для защиты Белгорода от обстрелов ВСУ.
Открыто еще одно направление: украинцы скоро сами уступят Харьков