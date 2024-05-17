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Планов по взятию Харькова на сегодняшний день нет, заявил Путин - 17.05.2024, ПРАЙМ
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Планов по взятию Харькова на сегодняшний день нет, заявил Путин
Планов по взятию Харькова на сегодняшний день нет, заявил Путин - 17.05.2024, ПРАЙМ
Планов по взятию Харькова на сегодняшний день нет, заявил Путин
На сегодняшний день Россия не планирует брать Харьков, заявил президент Владимир Путин. | 17.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-17T15:45+0300
2024-05-17T15:45+0300
спецоперация на украине
владимир путин
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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. На сегодняшний день Россия не планирует брать Харьков, заявил президент Владимир Путин.Российский лидер 17 мая находился с визитом в Китае. Журналисты в городе Харбин задали Путину вопрос, какие планы у него есть в отношении взятия Харькова."Что касается Харькова, то таких планов на сегодняшний день нет", - ответил президент России.Ранее ряд западных СМИ писали о том, какие последствия будут, если ВС России захватят Харьков. Так, как отмечали авторы издания Advance, захват этого города изменит ход конфликта и приведет к отправке западных военных на Украину. При этом издание Al Jazeera подчеркивало, что российская армия наступает на Харьков не только для того, чтобы освободить город, но и для защиты Белгорода от обстрелов ВСУ.
https://1prime.ru/20240517/ukraina-848281675.html
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владимир путин, харьков
Спецоперация на Украине, Владимир Путин, ХАРЬКОВ
15:45 17.05.2024
 
Планов по взятию Харькова на сегодняшний день нет, заявил Путин

Путин заявил, что Россия на сегодняшний день не планирует брать Харьков

© Фото : Unsplash/LinaХарьков, Украина
Харьков, Украина - ПРАЙМ, 1920, 17.05.2024
© Фото : Unsplash/Lina
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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. На сегодняшний день Россия не планирует брать Харьков, заявил президент Владимир Путин.
Российский лидер 17 мая находился с визитом в Китае. Журналисты в городе Харбин задали Путину вопрос, какие планы у него есть в отношении взятия Харькова.
"Что касается Харькова, то таких планов на сегодняшний день нет", - ответил президент России.
Ранее ряд западных СМИ писали о том, какие последствия будут, если ВС России захватят Харьков. Так, как отмечали авторы издания Advance, захват этого города изменит ход конфликта и приведет к отправке западных военных на Украину.
При этом издание Al Jazeera подчеркивало, что российская армия наступает на Харьков не только для того, чтобы освободить город, но и для защиты Белгорода от обстрелов ВСУ.
Военные действия - ПРАЙМ, 1920, 17.05.2024
Открыто еще одно направление: украинцы скоро сами уступят Харьков
14:56
 
Спецоперация на УкраинеВладимир ПутинХАРЬКОВ
 
 
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