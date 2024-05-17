https://1prime.ru/20240517/kharkov-848284432.html

Планов по взятию Харькова на сегодняшний день нет, заявил Путин

Планов по взятию Харькова на сегодняшний день нет, заявил Путин - 17.05.2024, ПРАЙМ

Планов по взятию Харькова на сегодняшний день нет, заявил Путин

На сегодняшний день Россия не планирует брать Харьков, заявил президент Владимир Путин. | 17.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-17T15:45+0300

2024-05-17T15:45+0300

2024-05-17T15:45+0300

спецоперация на украине

владимир путин

харьков

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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. На сегодняшний день Россия не планирует брать Харьков, заявил президент Владимир Путин.Российский лидер 17 мая находился с визитом в Китае. Журналисты в городе Харбин задали Путину вопрос, какие планы у него есть в отношении взятия Харькова."Что касается Харькова, то таких планов на сегодняшний день нет", - ответил президент России.Ранее ряд западных СМИ писали о том, какие последствия будут, если ВС России захватят Харьков. Так, как отмечали авторы издания Advance, захват этого города изменит ход конфликта и приведет к отправке западных военных на Украину. При этом издание Al Jazeera подчеркивало, что российская армия наступает на Харьков не только для того, чтобы освободить город, но и для защиты Белгорода от обстрелов ВСУ.

https://1prime.ru/20240517/ukraina-848281675.html

харьков

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владимир путин, харьков