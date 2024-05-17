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Суд продлил арест еще четырем фигурантам дела о теракте в "Крокусе"
Суд продлил арест еще четырем фигурантам дела о теракте в "Крокусе" - 17.05.2024, ПРАЙМ
Суд продлил арест еще четырем фигурантам дела о теракте в "Крокусе"
Басманный суд Москвы принял решение продлить арест до 22 августа еще четырем фигурантам дела о теракте в красногорском "Крокус Сити Холле", рассказал... | 17.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-17T13:35+0300
2024-05-17T13:35+0300
2024-05-17T13:36+0300
суд
крокус сити холл
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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Басманный суд Москвы принял решение продлить арест до 22 августа еще четырем фигурантам дела о теракте в красногорском "Крокус Сити Холле", рассказал корреспондент агентства РИА Новости.16 мая суд продлил арест восьмерым фигурантам дела, в том числе предполагаемым исполнителям теракта."Ходатайства следствия удовлетворить, продлить обвиняемым Исроилу Исломову, Диловару Исломову, Аминчону Исломову и Алишеру Касимову меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 22 августа", - огласил решение судья.Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус Сити Холл" произошло вечером 22 марта. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.
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суд, крокус сити холл
Суд продлил арест еще четырем фигурантам дела о теракте в "Крокусе"
Басманный суд продлил арест ещё четырем фигурантам дела о теракте в "Крокусе"
МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Басманный суд Москвы принял решение продлить арест до 22 августа еще четырем фигурантам дела о теракте в красногорском "Крокус Сити Холле", рассказал корреспондент агентства РИА Новости.
16 мая суд продлил арест восьмерым фигурантам дела, в том числе предполагаемым исполнителям теракта.
"Ходатайства следствия удовлетворить, продлить обвиняемым Исроилу Исломову, Диловару Исломову, Аминчону Исломову и Алишеру Касимову меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 22 августа", - огласил решение судья.
Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус Сити Холл" произошло вечером 22 марта. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.
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