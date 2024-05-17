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Хуснуллин рассказал о деталях строительства МКТ "Север - Юг"

Хуснуллин рассказал о деталях строительства МКТ "Север - Юг" - 17.05.2024, ПРАЙМ

Хуснуллин рассказал о деталях строительства МКТ "Север - Юг"

Туркменистан начал строить свою часть железной дороги в сторону Ирана в рамках развития МТК "Север - Юг", сообщил журналистам на KazanForum вице-премьер России... | 17.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-17T18:45+0300

2024-05-17T18:45+0300

2024-05-17T18:45+0300

экономика

россия

иран

туркмения

мтк "север-юг"

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КАЗАНЬ, 17 мая — ПРАЙМ. Туркменистан начал строить свою часть железной дороги в сторону Ирана в рамках развития МТК "Север - Юг", сообщил журналистам на KazanForum вице-премьер России Марат Хуснуллин. "У нас уже заключено соглашение с Азербайджаном и Ираном о продлении железной дороги до портов Персидского залива. Коллеги из Туркменистана стали уже строить дорогу в направлении Ирана вдоль Каспийского моря, так называемый восточный обход, а также планируют работать в сторону Казахстана", — сказал он. Хуснуллин также отметил, что все участники KazanForum заинтересованы в развитии транспортного коридора "Север - Юг". "Все страны Персидского залива, весь арабский мир были здесь представлены. И у всех вопрос номер один был, когда у нас заработает коридор "Север - Юг", какие нужно для этого сделать действия, чтобы максимально ускорить этот проект. В этот проект все верят, это же альтернатива Суэцкому каналу", - подчеркнул он. “Север - Юг” — международный транспортных коридор, который должен обеспечить перевозку грузов между государствами Северо-Западной Европы и странами Каспийского бассейна, Персидского залива, Центральной, Южной и Юго-Восточной Азии с использованием российской транспортной инфраструктуры. Целью проекта является обслуживание внешней торговли России со странами Закавказья, Каспийского региона, Ирана, а также странами персидского залива и Южной Азии.Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" проходит в Казани 14-19 мая.

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россия, иран, туркмения, мтк "север-юг"