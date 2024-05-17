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Президент Бразилии не поедет на мирную конференцию по Украине в Швейцарию

Президент Бразилии не поедет на мирную конференцию по Украине в Швейцарию - 17.05.2024, ПРАЙМ

Президент Бразилии не поедет на мирную конференцию по Украине в Швейцарию

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не будет участвовать в конференции по Украине, которую намечено провести в Швейцарии в июне, сообщили РИА Новости в | 17.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-17T08:08+0300

2024-05-17T08:08+0300

2024-05-17T09:17+0300

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 17 мая – ПРАЙМ. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не будет участвовать в конференции по Украине, которую намечено провести в Швейцарии в июне, сообщили РИА Новости в администрации главы государства. "Лула да Силва не появится на саммите по Украине", - говорится в сообщении. При этом в администрации отметили, что президент проявляет интерес к предложению об участии в саммите "Большой семерки", который пройдет в Италии. Как сказали в администрации, вопрос о его визите на это мероприятие обсуждается.Швейцария 15-16 июня проведет конференцию по вопросу украинского кризиса близ города Люцерн. Россия не будет на ней представлена. Пресс-секретарь российского посольства в Берне Владимир Хохлов отмечал, что Швейцария не посылала России приглашения для участия в саммите, и Москва не будет участвовать там в любом случае. По словам дипломата, усиленно продвигаемая организаторами этого мероприятия идея мирной конференции для Москвы неприемлема, поскольку "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", которая не учитывает интересы России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что переговорный процесс по Украине без участия России является бессмысленным, и нужно понять, о какой "формуле мира" будет идти речь на швейцарской встрече. Москва не раз подчеркивала, что готова к переговорам, но Киев на законодательном уровне ввел на них запрет. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, однако на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. В Кремле ранее отмечали, что предпосылок для перехода ситуации с украинским кризисом в мирное русло в настоящее время нет, абсолютным приоритетом для Москвы является достижение целей специальной военной операции, на данный момент это возможно только военным путем. Как отмечали в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования России прекрасно известны.

https://1prime.ru/20240516/ukraina-848254307.html

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швейцария, россия, украина, бразилия