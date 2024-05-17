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Мантуров будет координировать работу в области техразвития - 17.05.2024, ПРАЙМ
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Мантуров будет координировать работу в области техразвития
Мантуров будет координировать работу в области техразвития - 17.05.2024, ПРАЙМ
Мантуров будет координировать работу в области техразвития
В новом правительстве первый вице-премьер РФ Денис Мантуров будет курировать вопросы технологического развития, реализацию Национальной технологической... | 17.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-17T22:30+0300
2024-05-17T22:30+0300
кабмин
россия
денис мантуров
вице-премьеры
новый кабинет министров рф
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МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. В новом правительстве первый вице-премьер РФ Денис Мантуров будет курировать вопросы технологического развития, реализацию Национальной технологической инициативы и содействие внедрению инноваций, следует из сообщения на сайте кабмина. Также он сохранит кураторство в промышленной сфере и оборонной отрасли. В зоне ответственности Мантурова разработка, реализация и контроль нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", госполитика в области торговли, включая внешнюю, обустройство госграницы и защита населения от чрезвычайных ситуаций.Первый вице-премьер будет координировать работу таких федеральных органов исполнительной власти, как Минпромторг, Федеральное агентство по государственным резервам, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии. Также в его ведении будет находиться Федеральная служба по интеллектуальной собственности в рамках своей сферы деятельности. Кроме того, он будет курировать работу "Российского экспортного центра", Роскосмоса и Росатома, но только в части вопросов, связанных с участием корпорации в государственном оборонном заказе, программами развития оборонной и ракетно-космической промышленности, а также атомным надзором в рамках своей компетенции. Наконец, первый вице-премьер будет отвечать за деятельность Фонда развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий.Кроме того, первый вице-премьер будет курировать социально-экономическое развитие субъектов, входящих в состав Уральского федерального округа.
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россия, денис мантуров, вице-премьеры, новый кабинет министров рф
Кабмин, РОССИЯ, Денис Мантуров, вице-премьеры, Новый кабинет министров РФ
22:30 17.05.2024
 
Мантуров будет координировать работу в области техразвития

Мантуров в правительстве будет координировать работу в области техразвития

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкДенис Мантуров
Денис Мантуров - ПРАЙМ, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. В новом правительстве первый вице-премьер РФ Денис Мантуров будет курировать вопросы технологического развития, реализацию Национальной технологической инициативы и содействие внедрению инноваций, следует из сообщения на сайте кабмина.
Также он сохранит кураторство в промышленной сфере и оборонной отрасли.
В зоне ответственности Мантурова разработка, реализация и контроль нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", госполитика в области торговли, включая внешнюю, обустройство госграницы и защита населения от чрезвычайных ситуаций.
Первый вице-премьер будет координировать работу таких федеральных органов исполнительной власти, как Минпромторг, Федеральное агентство по государственным резервам, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии. Также в его ведении будет находиться Федеральная служба по интеллектуальной собственности в рамках своей сферы деятельности.
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Кроме того, он будет курировать работу "Российского экспортного центра", Роскосмоса и Росатома, но только в части вопросов, связанных с участием корпорации в государственном оборонном заказе, программами развития оборонной и ракетно-космической промышленности, а также атомным надзором в рамках своей компетенции.
Наконец, первый вице-премьер будет отвечать за деятельность Фонда развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий.
Кроме того, первый вице-премьер будет курировать социально-экономическое развитие субъектов, входящих в состав Уральского федерального округа.
 
КабминРОССИЯДенис Мантуроввице-премьерыНовый кабинет министров РФ
 
 
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