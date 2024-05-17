https://1prime.ru/20240517/markirovka-848290057.html

Кабмин продлил эксперимент по маркировке импортного алкоголя в РФ

Кабмин продлил эксперимент по маркировке импортного алкоголя в РФ - 17.05.2024, ПРАЙМ

Кабмин продлил эксперимент по маркировке импортного алкоголя в РФ

Правительство России продлило эксперимент по маркировке импортного алкоголя на территории страны еще на 2 года, следует из соответствующего постановления... | 17.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-17T18:33+0300

2024-05-17T18:33+0300

2024-05-17T18:33+0300

экономика

россия

маркировка

алкоголь

импортный алкоголь

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МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Правительство России продлило эксперимент по маркировке импортного алкоголя на территории страны еще на 2 года, следует из соответствующего постановления кабмина, с которым ознакомилось РИА Новости. "Изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 1 июня 2021 года № 854. … В наименовании и пункте 1 слова "по 31 мая 2024 года" заменить словами "по 31 мая 2026 года", - говорится в постановлении. Документом также установлены дополнительные требования к таможенным складам и складам временного хранения, задействованным в эксперименте. В частности, территория и помещения таких складов должны быть оборудованы круглосуточной системой видеонаблюдения и электронной пропускной системой. Площадь помещения таможенного склада должна составлять не менее 100 квадратных метров.В марте Совфед одобрил закон о продлении на два года эксперимента по маркировке импортного алкоголя федеральными специальными марками (ФСМ) на таможенных складах на территории РФ. Эксперимент проводится в ряде регионов РФ с 1 июня 2021 года и должен был завершиться 31 мая 2024 года. Сейчас в нем принимают участие 11 регионов. Это Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Республика Татарстан, Краснодарский край, а также Брянская, Владимирская, Калининградская, Псковская и Смоленская области. Теперь же его срок продлен до 31 мая 2026 года включительно.

https://1prime.ru/20240515/markirovka-848213410.html

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россия, маркировка, алкоголь, импортный алкоголь