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Кабмин продлил эксперимент по маркировке импортного алкоголя в РФ - 17.05.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240517/markirovka-848290057.html
Кабмин продлил эксперимент по маркировке импортного алкоголя в РФ
Кабмин продлил эксперимент по маркировке импортного алкоголя в РФ - 17.05.2024, ПРАЙМ
Кабмин продлил эксперимент по маркировке импортного алкоголя в РФ
Правительство России продлило эксперимент по маркировке импортного алкоголя на территории страны еще на 2 года, следует из соответствующего постановления... | 17.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-17T18:33+0300
2024-05-17T18:33+0300
экономика
россия
маркировка
алкоголь
импортный алкоголь
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МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Правительство России продлило эксперимент по маркировке импортного алкоголя на территории страны еще на 2 года, следует из соответствующего постановления кабмина, с которым ознакомилось РИА Новости. "Изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 1 июня 2021 года № 854. … В наименовании и пункте 1 слова "по 31 мая 2024 года" заменить словами "по 31 мая 2026 года", - говорится в постановлении. Документом также установлены дополнительные требования к таможенным складам и складам временного хранения, задействованным в эксперименте. В частности, территория и помещения таких складов должны быть оборудованы круглосуточной системой видеонаблюдения и электронной пропускной системой. Площадь помещения таможенного склада должна составлять не менее 100 квадратных метров.В марте Совфед одобрил закон о продлении на два года эксперимента по маркировке импортного алкоголя федеральными специальными марками (ФСМ) на таможенных складах на территории РФ. Эксперимент проводится в ряде регионов РФ с 1 июня 2021 года и должен был завершиться 31 мая 2024 года. Сейчас в нем принимают участие 11 регионов. Это Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Республика Татарстан, Краснодарский край, а также Брянская, Владимирская, Калининградская, Псковская и Смоленская области. Теперь же его срок продлен до 31 мая 2026 года включительно.
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россия, маркировка, алкоголь, импортный алкоголь
Экономика, РОССИЯ, маркировка, алкоголь, импортный алкоголь
18:33 17.05.2024
 
Кабмин продлил эксперимент по маркировке импортного алкоголя в РФ

Кабмин продлил эксперимент по маркировке импортного алкоголя в РФ на два года

© CC BY 2.0 / Nicolee CamachoБокалы с портвейном
Бокалы с портвейном - ПРАЙМ, 1920, 17.05.2024
© CC BY 2.0 / Nicolee Camacho
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МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Правительство России продлило эксперимент по маркировке импортного алкоголя на территории страны еще на 2 года, следует из соответствующего постановления кабмина, с которым ознакомилось РИА Новости.
"Изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 1 июня 2021 года № 854. … В наименовании и пункте 1 слова "по 31 мая 2024 года" заменить словами "по 31 мая 2026 года", - говорится в постановлении.
Документом также установлены дополнительные требования к таможенным складам и складам временного хранения, задействованным в эксперименте. В частности, территория и помещения таких складов должны быть оборудованы круглосуточной системой видеонаблюдения и электронной пропускной системой. Площадь помещения таможенного склада должна составлять не менее 100 квадратных метров.
В марте Совфед одобрил закон о продлении на два года эксперимента по маркировке импортного алкоголя федеральными специальными марками (ФСМ) на таможенных складах на территории РФ.
Пиво - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2024
Эксперимент по маркировке слабоалкогольной продукции начнется в РФ 1 июля
15 мая, 18:23
Эксперимент проводится в ряде регионов РФ с 1 июня 2021 года и должен был завершиться 31 мая 2024 года. Сейчас в нем принимают участие 11 регионов. Это Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Республика Татарстан, Краснодарский край, а также Брянская, Владимирская, Калининградская, Псковская и Смоленская области. Теперь же его срок продлен до 31 мая 2026 года включительно.
 
ЭкономикаРОССИЯмаркировкаалкогольимпортный алкоголь
 
 
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