https://1prime.ru/20240517/mars-848268647.html

Путин поддержал идею совместно развернуть флаги РФ и Китая на Марсе

Путин поддержал идею совместно развернуть флаги РФ и Китая на Марсе - 17.05.2024, ПРАЙМ

Путин поддержал идею совместно развернуть флаги РФ и Китая на Марсе

Предложение, чтобы Россия и китай вместе разместили флаги на Марсе - хорошее, заявил российский президент Владимир Путин. | 17.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-17T11:25+0300

2024-05-17T11:25+0300

2024-05-17T11:25+0300

марс

космос

россия

китай

владимир путин

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ХАРБИН, 17 мая - ПРАЙМ. Предложение, чтобы Россия и китай вместе разместили флаги на Марсе - хорошее, заявил российский президент Владимир Путин.Глава государства находится в Китае с государственным визитом. В ходе посещения Харбинского политехнического университета он ознакомился с макетом марсохода, который может автоматически разворачивать флаг. Китайская сторона предложила российскому лидеру дальнейшее сотрудничество в сфере освоения космоса, чтобы совместно развернуть флаги России и Китая на Марсе."Хорошая идея", - ответил Путин.Российско-китайское сотрудничество в космической области продолжается более 70 лет. В 1950-е годы СССР и КНР договаривались об обмене технологиями, советских специалистов отправляли в Китай для обучения местных инженеров.После распада СССР Россия и Китай не остановили космическое партнерство. В основу их взаимоотношений легли Межправительственное соглашение, заключенное 18 декабря 1992 года, и Межведомственное соглашение от 25 марта 1994 года о совместном исследовании и использовании космоса в мирных целях.

https://1prime.ru/20240516/kosmos-848237879.html

китай

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марс, космос, россия, китай, владимир путин