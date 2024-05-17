https://1prime.ru/20240517/mars-848268647.html
Путин поддержал идею совместно развернуть флаги РФ и Китая на Марсе
Путин поддержал идею совместно развернуть флаги РФ и Китая на Марсе - 17.05.2024, ПРАЙМ
Путин поддержал идею совместно развернуть флаги РФ и Китая на Марсе
Предложение, чтобы Россия и китай вместе разместили флаги на Марсе - хорошее, заявил российский президент Владимир Путин. | 17.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-17T11:25+0300
2024-05-17T11:25+0300
2024-05-17T11:25+0300
марс
космос
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ХАРБИН, 17 мая - ПРАЙМ. Предложение, чтобы Россия и китай вместе разместили флаги на Марсе - хорошее, заявил российский президент Владимир Путин.Глава государства находится в Китае с государственным визитом. В ходе посещения Харбинского политехнического университета он ознакомился с макетом марсохода, который может автоматически разворачивать флаг. Китайская сторона предложила российскому лидеру дальнейшее сотрудничество в сфере освоения космоса, чтобы совместно развернуть флаги России и Китая на Марсе."Хорошая идея", - ответил Путин.Российско-китайское сотрудничество в космической области продолжается более 70 лет. В 1950-е годы СССР и КНР договаривались об обмене технологиями, советских специалистов отправляли в Китай для обучения местных инженеров.После распада СССР Россия и Китай не остановили космическое партнерство. В основу их взаимоотношений легли Межправительственное соглашение, заключенное 18 декабря 1992 года, и Межведомственное соглашение от 25 марта 1994 года о совместном исследовании и использовании космоса в мирных целях.
https://1prime.ru/20240516/kosmos-848237879.html
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марс, космос, россия, китай, владимир путин
Марс, космос, РОССИЯ, КИТАЙ, Владимир Путин
Путин поддержал идею совместно развернуть флаги РФ и Китая на Марсе
Путин назвал хорошей идею совместно развернуть флаги РФ и Китая на Марсе
ХАРБИН, 17 мая - ПРАЙМ. Предложение, чтобы Россия и китай вместе разместили флаги на Марсе - хорошее, заявил российский президент Владимир Путин.
Глава государства находится в Китае с государственным визитом. В ходе посещения Харбинского политехнического университета он ознакомился с макетом марсохода, который может автоматически разворачивать флаг.
Китайская сторона предложила российскому лидеру дальнейшее сотрудничество в сфере освоения космоса, чтобы совместно развернуть флаги России и Китая на Марсе.
"Хорошая идея", - ответил Путин.
Российско-китайское сотрудничество в космической области продолжается более 70 лет. В 1950-е годы СССР и КНР договаривались об обмене технологиями, советских специалистов отправляли в Китай для обучения местных инженеров.
После распада СССР Россия и Китай не остановили космическое партнерство. В основу их взаимоотношений легли Межправительственное соглашение, заключенное 18 декабря 1992 года, и Межведомственное соглашение от 25 марта 1994 года о совместном исследовании и использовании космоса в мирных целях.
Россия и КНР призвали вернуться к обсуждению неразмещения оружия в космосе