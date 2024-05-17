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Маск сообщил об изменении домена соцсети Х

Маск сообщил об изменении домена соцсети Х - 17.05.2024, ПРАЙМ

Маск сообщил об изменении домена соцсети Х

Американский предприниматель, владелец соцсети Х Илон Маск заявил, что основные системы соцсети теперь находятся на домене x.com. | 17.05.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Американский предприниматель, владелец соцсети Х Илон Маск заявил, что основные системы соцсети теперь находятся на домене x.com. "Все основные системы теперь находятся на X.com", - написал Маск на своей странице в соцсети. В июле был проведен ребрендинг соцсети Twitter - её логотип и название были сменены на Х. Тогда же Маск заявил, что домен x.com будет переадресовывать пользователей сети на главную страницу Twitter. X Corp. - американская компания, основанная предпринимателем Илоном Маском для поглощения Twitter Inc. и главного продукта компании - соцсети Twitter. Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Маск приобрёл её осенью 2022 года за 44 миллиарда долларов.

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