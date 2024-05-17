https://1prime.ru/20240517/mask-848270375.html
Маск сообщил об изменении домена соцсети Х
Маск сообщил об изменении домена соцсети Х - 17.05.2024, ПРАЙМ
Маск сообщил об изменении домена соцсети Х
Американский предприниматель, владелец соцсети Х Илон Маск заявил, что основные системы соцсети теперь находятся на домене x.com. | 17.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-17T11:50+0300
2024-05-17T11:50+0300
2024-05-17T11:51+0300
маск
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/38/841253836_0:75:2400:1425_1920x0_80_0_0_37b08b07f3101776c95dd121267fcda8.jpg
МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Американский предприниматель, владелец соцсети Х Илон Маск заявил, что основные системы соцсети теперь находятся на домене x.com. "Все основные системы теперь находятся на X.com", - написал Маск на своей странице в соцсети. В июле был проведен ребрендинг соцсети Twitter - её логотип и название были сменены на Х. Тогда же Маск заявил, что домен x.com будет переадресовывать пользователей сети на главную страницу Twitter. X Corp. - американская компания, основанная предпринимателем Илоном Маском для поглощения Twitter Inc. и главного продукта компании - соцсети Twitter. Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Маск приобрёл её осенью 2022 года за 44 миллиарда долларов.
https://1prime.ru/20240503/dollar-847907287.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/38/841253836_200:0:2200:1500_1920x0_80_0_0_bdac75c5549d48967cd3ddf0ba338a53.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
маск, новости
Маск сообщил об изменении домена соцсети Х
Маск: основные системы соцсети X теперь находятся на домене x.com
МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Американский предприниматель, владелец соцсети Х Илон Маск заявил, что основные системы соцсети теперь находятся на домене x.com.
"Все основные системы теперь находятся на X.com", - написал Маск на своей странице в соцсети.
В июле был проведен ребрендинг соцсети Twitter - её логотип и название были сменены на Х. Тогда же Маск заявил, что домен x.com будет переадресовывать пользователей сети на главную страницу Twitter.
X Corp. - американская компания, основанная предпринимателем Илоном Маском для поглощения Twitter Inc. и главного продукта компании - соцсети Twitter.
Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Маск приобрёл её осенью 2022 года за 44 миллиарда долларов.
Илон Маск предрек крах доллара