https://1prime.ru/20240517/meksika-848264790.html

Президент Мексики призвал мир читать российскую классику

Президент Мексики призвал мир читать российскую классику - 17.05.2024, ПРАЙМ

Президент Мексики призвал мир читать российскую классику

Молодежи следует читать книги, особенно произведения российских писаталей. Такое мнение выразил в соцсети Х президент Мексики Мануэль Лопес Обрадор. | 17.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-17T10:23+0300

2024-05-17T10:23+0300

2024-05-17T10:23+0300

мексика

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книги

андрес мануэль лопес обрадор

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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Молодежи следует читать книги, особенно произведения российских писаталей. Такое мнение выразил в соцсети Х президент Мексики Мануэль Лопес Обрадор."К сведению молодежи. При всем уважении к TikTok и соцсетям, ничто не сравнится с чтением хорошей книги", - отметил он.По словам Обрадора, следует читать "Преступление и наказание" Федора Достоевского, "Войну и мир" Льва Толстого, "Тараса Бульбу" Николая Гоголя.Роман "Преступление и наказание" ьыл опубликован в 1866 году. В 1880-х произведение перевели на множество языков, в том числе. французский, немецкий, английский, итальянский.Роман-эпопея Толстого "Война и мир", впервые опубликованный в 1865 году, вошел в список наиболее значимых произведений мировой литературы Норвежского книжного клуба (Всемирная библиотека), список 10 лучших книг всех времен по версии Time, а также в Список 200 лучших романов, составленный BBC.

https://1prime.ru/20240516/katyusha-848239749.html

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мексика, россия, мир, книги, андрес мануэль лопес обрадор