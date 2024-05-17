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Президент Мексики призвал мир читать российскую классику - 17.05.2024, ПРАЙМ
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Президент Мексики призвал мир читать российскую классику
Президент Мексики призвал мир читать российскую классику - 17.05.2024, ПРАЙМ
Президент Мексики призвал мир читать российскую классику
Молодежи следует читать книги, особенно произведения российских писаталей. Такое мнение выразил в соцсети Х президент Мексики Мануэль Лопес Обрадор. | 17.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-17T10:23+0300
2024-05-17T10:23+0300
мексика
россия
мир
книги
андрес мануэль лопес обрадор
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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Молодежи следует читать книги, особенно произведения российских писаталей. Такое мнение выразил в соцсети Х президент Мексики Мануэль Лопес Обрадор."К сведению молодежи. При всем уважении к TikTok и соцсетям, ничто не сравнится с чтением хорошей книги", - отметил он.По словам Обрадора, следует читать "Преступление и наказание" Федора Достоевского, "Войну и мир" Льва Толстого, "Тараса Бульбу" Николая Гоголя.Роман "Преступление и наказание" ьыл опубликован в 1866 году. В 1880-х произведение перевели на множество языков, в том числе. французский, немецкий, английский, итальянский.Роман-эпопея Толстого "Война и мир", впервые опубликованный в 1865 году, вошел в список наиболее значимых произведений мировой литературы Норвежского книжного клуба (Всемирная библиотека), список 10 лучших книг всех времен по версии Time, а также в Список 200 лучших романов, составленный BBC.
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мексика, россия, мир, книги, андрес мануэль лопес обрадор
МЕКСИКА, РОССИЯ, МИР, книги, Андрес Мануэль Лопес Обрадор
10:23 17.05.2024
 
Президент Мексики призвал мир читать российскую классику

Президент Мексики Обрадор посоветовал читать Толстого, Достоевского и Гоголя

© РИА Новости . Дмитрий ЗнаменскийМехико
Мехико - ПРАЙМ, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости . Дмитрий Знаменский
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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Молодежи следует читать книги, особенно произведения российских писаталей. Такое мнение выразил в соцсети Х президент Мексики Мануэль Лопес Обрадор.
"К сведению молодежи. При всем уважении к TikTok и соцсетям, ничто не сравнится с чтением хорошей книги", - отметил он.
По словам Обрадора, следует читать "Преступление и наказание" Федора Достоевского, "Войну и мир" Льва Толстого, "Тараса Бульбу" Николая Гоголя.
Роман "Преступление и наказание" ьыл опубликован в 1866 году. В 1880-х произведение перевели на множество языков, в том числе. французский, немецкий, английский, итальянский.
Роман-эпопея Толстого "Война и мир", впервые опубликованный в 1865 году, вошел в список наиболее значимых произведений мировой литературы Норвежского книжного клуба (Всемирная библиотека), список 10 лучших книг всех времен по версии Time, а также в Список 200 лучших романов, составленный BBC.
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