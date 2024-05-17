https://1prime.ru/20240517/meksika-848264790.html
Президент Мексики призвал мир читать российскую классику
Президент Мексики призвал мир читать российскую классику - 17.05.2024, ПРАЙМ
Президент Мексики призвал мир читать российскую классику
Молодежи следует читать книги, особенно произведения российских писаталей. Такое мнение выразил в соцсети Х президент Мексики Мануэль Лопес Обрадор. | 17.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-17T10:23+0300
2024-05-17T10:23+0300
2024-05-17T10:23+0300
мексика
россия
мир
книги
андрес мануэль лопес обрадор
https://cdnn.1prime.ru/img/82677/73/826777391_0:0:3264:1836_1920x0_80_0_0_424362b1cf3d77c504a9f5f4b934a747.jpg
МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Молодежи следует читать книги, особенно произведения российских писаталей. Такое мнение выразил в соцсети Х президент Мексики Мануэль Лопес Обрадор."К сведению молодежи. При всем уважении к TikTok и соцсетям, ничто не сравнится с чтением хорошей книги", - отметил он.По словам Обрадора, следует читать "Преступление и наказание" Федора Достоевского, "Войну и мир" Льва Толстого, "Тараса Бульбу" Николая Гоголя.Роман "Преступление и наказание" ьыл опубликован в 1866 году. В 1880-х произведение перевели на множество языков, в том числе. французский, немецкий, английский, итальянский.Роман-эпопея Толстого "Война и мир", впервые опубликованный в 1865 году, вошел в список наиболее значимых произведений мировой литературы Норвежского книжного клуба (Всемирная библиотека), список 10 лучших книг всех времен по версии Time, а также в Список 200 лучших романов, составленный BBC.
https://1prime.ru/20240516/katyusha-848239749.html
мексика
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82677/73/826777391_0:0:3264:2448_1920x0_80_0_0_7772025fccda51b39dc51c92c3d3f53b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мексика, россия, мир, книги, андрес мануэль лопес обрадор
МЕКСИКА, РОССИЯ, МИР, книги, Андрес Мануэль Лопес Обрадор
Президент Мексики призвал мир читать российскую классику
Президент Мексики Обрадор посоветовал читать Толстого, Достоевского и Гоголя
МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ.
Молодежи следует читать книги, особенно произведения российских писаталей. Такое мнение выразил в соцсети Х
президент Мексики Мануэль Лопес Обрадор.
"К сведению молодежи. При всем уважении к TikTok и соцсетям, ничто не сравнится с чтением хорошей книги", - отметил он.
По словам Обрадора, следует читать "Преступление и наказание" Федора Достоевского, "Войну и мир" Льва Толстого, "Тараса Бульбу" Николая Гоголя.
Роман "Преступление и наказание" ьыл опубликован в 1866 году. В 1880-х произведение перевели на множество языков, в том числе. французский, немецкий, английский, итальянский.
Роман-эпопея Толстого "Война и мир", впервые опубликованный в 1865 году, вошел в список наиболее значимых произведений мировой литературы Норвежского книжного клуба (Всемирная библиотека), список 10 лучших книг всех времен по версии Time, а также в Список 200 лучших романов, составленный BBC.
"Вдохновенно поют". Путин восхитился исполнением "Катюши" в Китае