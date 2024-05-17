https://1prime.ru/20240517/microsoft-848281811.html

Microsoft начал останавливать в РФ корпоративные подписки на сервисы

Microsoft начал останавливать в РФ корпоративные подписки на сервисы - 17.05.2024, ПРАЙМ

Microsoft начал останавливать в РФ корпоративные подписки на сервисы

Microsoft начал останавливать подписки корпоративных заказчиков в РФ на облачные продукты Power BI, Visio, Project, сообщил РИА Новости вице-президент... | 17.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-17T14:57+0300

2024-05-17T14:57+0300

2024-05-17T14:57+0300

политика

microsoft

россия

сервис

https://cdnn.1prime.ru/img/76324/32/763243222_0:0:2696:1517_1920x0_80_0_0_30e81ae029a6447fbdeea1f2874fd70e.jpg

МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Microsoft начал останавливать подписки корпоративных заказчиков в РФ на облачные продукты Power BI, Visio, Project, сообщил РИА Новости вице-президент "Софтлайн" Андрей Благоразумов. "С 16 мая Microsoft действительно начал веерные остановки подписок в CSP (облачный провайдер — ред.), мы фиксируем отключения по 5-10 наших клиентов. Предполагаем, что вендор утвердил список продуктов к отключению. Под остановку попали подписки Power BI, Visio, Project", – прокомментировал Благоразумов. В марте стало известно, что корпорация Microsoft закроет российским компаниям доступ к программам для управления и проектирования. Это коснется и облачных решений, говорилось в письме компании своим клиентам (есть у РИА Новости). Изначально планировалось, что мера будет реализована 20 марта, позже Благоразумов сообщал, что представители Microsoft обсуждают перенос на конец марта-месяца. Корпорация Microsoft в марте 2022 года объявила, что уходит с российского рынка, в частности, приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России. Позже компания подчеркивала, что продолжит выполнять существующие обязательства перед клиентами в России.

https://1prime.ru/20230810/841387339.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

microsoft, россия, сервис