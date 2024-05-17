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Microsoft начал останавливать в РФ корпоративные подписки на сервисы - 17.05.2024, ПРАЙМ
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Microsoft начал останавливать в РФ корпоративные подписки на сервисы
Microsoft начал останавливать в РФ корпоративные подписки на сервисы - 17.05.2024, ПРАЙМ
Microsoft начал останавливать в РФ корпоративные подписки на сервисы
Microsoft начал останавливать подписки корпоративных заказчиков в РФ на облачные продукты Power BI, Visio, Project, сообщил РИА Новости вице-президент... | 17.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-17T14:57+0300
2024-05-17T14:57+0300
политика
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сервис
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МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Microsoft начал останавливать подписки корпоративных заказчиков в РФ на облачные продукты Power BI, Visio, Project, сообщил РИА Новости вице-президент "Софтлайн" Андрей Благоразумов. "С 16 мая Microsoft действительно начал веерные остановки подписок в CSP (облачный провайдер — ред.), мы фиксируем отключения по 5-10 наших клиентов. Предполагаем, что вендор утвердил список продуктов к отключению. Под остановку попали подписки Power BI, Visio, Project", – прокомментировал Благоразумов. В марте стало известно, что корпорация Microsoft закроет российским компаниям доступ к программам для управления и проектирования. Это коснется и облачных решений, говорилось в письме компании своим клиентам (есть у РИА Новости). Изначально планировалось, что мера будет реализована 20 марта, позже Благоразумов сообщал, что представители Microsoft обсуждают перенос на конец марта-месяца. Корпорация Microsoft в марте 2022 года объявила, что уходит с российского рынка, в частности, приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России. Позже компания подчеркивала, что продолжит выполнять существующие обязательства перед клиентами в России.
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microsoft, россия, сервис
Политика, Microsoft, РОССИЯ, сервис
14:57 17.05.2024
 
Microsoft начал останавливать в РФ корпоративные подписки на сервисы

Microsoft начал останавливать в РФ корпоративные подписки на облачные продукты

© flickr.com / nixiepixel" Microsoft
 Microsoft - ПРАЙМ, 1920, 17.05.2024
© flickr.com / nixiepixel
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МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Microsoft начал останавливать подписки корпоративных заказчиков в РФ на облачные продукты Power BI, Visio, Project, сообщил РИА Новости вице-президент "Софтлайн" Андрей Благоразумов.
"С 16 мая Microsoft действительно начал веерные остановки подписок в CSP (облачный провайдер — ред.), мы фиксируем отключения по 5-10 наших клиентов. Предполагаем, что вендор утвердил список продуктов к отключению. Под остановку попали подписки Power BI, Visio, Project", – прокомментировал Благоразумов.
В марте стало известно, что корпорация Microsoft закроет российским компаниям доступ к программам для управления и проектирования. Это коснется и облачных решений, говорилось в письме компании своим клиентам (есть у РИА Новости). Изначально планировалось, что мера будет реализована 20 марта, позже Благоразумов сообщал, что представители Microsoft обсуждают перенос на конец марта-месяца.
Корпорация Microsoft в марте 2022 года объявила, что уходит с российского рынка, в частности, приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России. Позже компания подчеркивала, что продолжит выполнять существующие обязательства перед клиентами в России.
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