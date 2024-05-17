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В Тульской области задержали 15 человек по делу о незаконной миграции
В Тульской области задержали 15 человек по делу о незаконной миграции - 17.05.2024, ПРАЙМ
В Тульской области задержали 15 человек по делу о незаконной миграции
Пятнадцать человек задержали в Тульской области по делу о незаконной миграции, среди них - должностные лица УМВД, сообщил агентству РИА Новости СУСК России по... | 17.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-17T16:07+0300
2024-05-17T16:07+0300
2024-05-17T16:09+0300
незаконная миграция
тульская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 мая - ПРАЙМ. Пятнадцать человек задержали в Тульской области по делу о незаконной миграции, среди них - должностные лица УМВД, сообщил агентству РИА Новости СУСК России по региону."В рамках работы по противодействию незаконной миграции следственным управлением СК России по Тульской области совместно с региональным УФСБ задержаны 15 человек, среди которых должностные лица управления по вопросам миграции УМВД России по Тульской области", - сказано в комментарии.Отмечается, что задержанные организовали незаконное пребывание как минимум 700 иностранных граждан в Тульской области. Против них возбудили дело по статье 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями" и статье 322.1 "Организация незаконной миграции".В ведомстве добавили, что в данный момент следователи работают с задержанными, в их жилищах и офисах проходят обыски.
https://1prime.ru/20240516/migratsiya-848224304.html
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незаконная миграция, тульская область
незаконная миграция, Тульская область
В Тульской области задержали 15 человек по делу о незаконной миграции
В Тульской области по делу о незаконной миграции задержали 15 человек, включая полицейских
ЯРОСЛАВЛЬ, 17 мая - ПРАЙМ. Пятнадцать человек задержали в Тульской области по делу о незаконной миграции, среди них - должностные лица УМВД, сообщил агентству РИА Новости СУСК России по региону.
"В рамках работы по противодействию незаконной миграции следственным управлением СК России по Тульской области совместно с региональным УФСБ задержаны 15 человек, среди которых должностные лица управления по вопросам миграции УМВД России по Тульской области", - сказано в комментарии.
Отмечается, что задержанные организовали незаконное пребывание как минимум 700 иностранных граждан в Тульской области. Против них возбудили дело по статье 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями" и статье 322.1 "Организация незаконной миграции".
В ведомстве добавили, что в данный момент следователи работают с задержанными, в их жилищах и офисах проходят обыски.
ФСБ задержала организаторов незаконной миграции из Центральной Азии