https://1prime.ru/20240517/migratsiya-848285534.html

В Тульской области задержали 15 человек по делу о незаконной миграции

В Тульской области задержали 15 человек по делу о незаконной миграции - 17.05.2024, ПРАЙМ

В Тульской области задержали 15 человек по делу о незаконной миграции

Пятнадцать человек задержали в Тульской области по делу о незаконной миграции, среди них - должностные лица УМВД, сообщил агентству РИА Новости СУСК России по... | 17.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-17T16:07+0300

2024-05-17T16:07+0300

2024-05-17T16:09+0300

незаконная миграция

тульская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 мая - ПРАЙМ. Пятнадцать человек задержали в Тульской области по делу о незаконной миграции, среди них - должностные лица УМВД, сообщил агентству РИА Новости СУСК России по региону."В рамках работы по противодействию незаконной миграции следственным управлением СК России по Тульской области совместно с региональным УФСБ задержаны 15 человек, среди которых должностные лица управления по вопросам миграции УМВД России по Тульской области", - сказано в комментарии.Отмечается, что задержанные организовали незаконное пребывание как минимум 700 иностранных граждан в Тульской области. Против них возбудили дело по статье 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями" и статье 322.1 "Организация незаконной миграции".В ведомстве добавили, что в данный момент следователи работают с задержанными, в их жилищах и офисах проходят обыски.

https://1prime.ru/20240516/migratsiya-848224304.html

тульская область

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незаконная миграция, тульская область