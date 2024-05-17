Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минфин предупредил о возможных препятствиях при обмене активов россиян - 17.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240517/minfin-848276347.html
Минфин предупредил о возможных препятствиях при обмене активов россиян
Минфин предупредил о возможных препятствиях при обмене активов россиян - 17.05.2024, ПРАЙМ
Минфин предупредил о возможных препятствиях при обмене активов россиян
Третьи страны могут попробовать помешать процессу обмена замороженных активов россиян, у них есть для этого рычаги, но Россия на это повлиять не может, однако... | 17.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-17T13:13+0300
2024-05-17T13:13+0300
замороженные российские активы
минфин рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84167/43/841674364_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_ac36f258828e433f92c9e86cde7062c7.jpg
КАЗАНЬ, 17 мая - ПРАЙМ. Третьи страны могут попробовать помешать процессу обмена замороженных активов россиян, у них есть для этого рычаги, но Россия на это повлиять не может, однако фиксирует интерес со стороны отечественных и иностранных инвесторов, прокомментировал журналистам обмен заблокированных активов россиян и отказ Clearsteam в содействии замминистра финансов Иван Чебесков в кулуарах международного экономического форума "Россия - исламский мир: KazanForum 2023"."Мы не можем отвечать за действия третьих стран. У нас всегда была идеология - создать законодательные условия в нашей стране для такого обмена, что интерес со стороны наших инвесторов и иностранных есть, он существует", - сказал Чебесков."Конечно, есть геополитические условия, в которых мы работаем. Третьи страны могут попробовать этому помешать, повлиять на это. На своей стороне у них есть для этого свои рычаги, но мы на это никак повлиять не можем, мы все равно видим, что от иностранных инвесторов, потому что им будет легче в конечном итоге договориться со своими регуляторами, чтобы разблокировать те иностранные ценные бумаги, которые они получат в Российской Федерации, чем разблокировать те денежные средства, которые у них на счетах типа С", - сказал Чебесков.Газета "Ведомости" в апреле писала, что Clearstream решил не оказывать инвесторам никакой поддержки в рамках процесса выкупа заблокированных ценных бумаг у россиян. Clearstream проинформировал своих клиентов, которых может коснуться действие этого механизма, о "растущем риске для их активов" и напомнил об их обязанности соблюдать любые применяемые санкции, отметило издание.Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" проходит в Казани 14-19 мая.
https://1prime.ru/20240514/aktivy-848151106.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84167/43/841674364_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_bc1803407ecfd84c9b73a62fbfd11486.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
замороженные российские активы, минфин рф
замороженные российские активы, Минфин РФ
13:13 17.05.2024
 
Минфин предупредил о возможных препятствиях при обмене активов россиян

Минфин: третьи страны могут попробовать помешать обмену замороженных активов россиян

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкМинфин РФ
Минфин РФ - ПРАЙМ, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
КАЗАНЬ, 17 мая - ПРАЙМ. Третьи страны могут попробовать помешать процессу обмена замороженных активов россиян, у них есть для этого рычаги, но Россия на это повлиять не может, однако фиксирует интерес со стороны отечественных и иностранных инвесторов, прокомментировал журналистам обмен заблокированных активов россиян и отказ Clearsteam в содействии замминистра финансов Иван Чебесков в кулуарах международного экономического форума "Россия - исламский мир: KazanForum 2023".
"Мы не можем отвечать за действия третьих стран. У нас всегда была идеология - создать законодательные условия в нашей стране для такого обмена, что интерес со стороны наших инвесторов и иностранных есть, он существует", - сказал Чебесков.
"Конечно, есть геополитические условия, в которых мы работаем. Третьи страны могут попробовать этому помешать, повлиять на это. На своей стороне у них есть для этого свои рычаги, но мы на это никак повлиять не можем, мы все равно видим, что от иностранных инвесторов, потому что им будет легче в конечном итоге договориться со своими регуляторами, чтобы разблокировать те иностранные ценные бумаги, которые они получат в Российской Федерации, чем разблокировать те денежные средства, которые у них на счетах типа С", - сказал Чебесков.
Газета "Ведомости" в апреле писала, что Clearstream решил не оказывать инвесторам никакой поддержки в рамках процесса выкупа заблокированных ценных бумаг у россиян. Clearstream проинформировал своих клиентов, которых может коснуться действие этого механизма, о "растущем риске для их активов" и напомнил об их обязанности соблюдать любые применяемые санкции, отметило издание.
Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" проходит в Казани 14-19 мая.
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2024
Раскрыто, когда Совет ЕС примет решение по российским активам
14 мая, 14:48
 
замороженные российские активыМинфин РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала