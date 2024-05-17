https://1prime.ru/20240517/minfin-848276347.html
Минфин предупредил о возможных препятствиях при обмене активов россиян
Минфин предупредил о возможных препятствиях при обмене активов россиян - 17.05.2024, ПРАЙМ
Минфин предупредил о возможных препятствиях при обмене активов россиян
Третьи страны могут попробовать помешать процессу обмена замороженных активов россиян, у них есть для этого рычаги, но Россия на это повлиять не может, однако... | 17.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-17T13:13+0300
2024-05-17T13:13+0300
2024-05-17T13:13+0300
замороженные российские активы
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КАЗАНЬ, 17 мая - ПРАЙМ. Третьи страны могут попробовать помешать процессу обмена замороженных активов россиян, у них есть для этого рычаги, но Россия на это повлиять не может, однако фиксирует интерес со стороны отечественных и иностранных инвесторов, прокомментировал журналистам обмен заблокированных активов россиян и отказ Clearsteam в содействии замминистра финансов Иван Чебесков в кулуарах международного экономического форума "Россия - исламский мир: KazanForum 2023"."Мы не можем отвечать за действия третьих стран. У нас всегда была идеология - создать законодательные условия в нашей стране для такого обмена, что интерес со стороны наших инвесторов и иностранных есть, он существует", - сказал Чебесков."Конечно, есть геополитические условия, в которых мы работаем. Третьи страны могут попробовать этому помешать, повлиять на это. На своей стороне у них есть для этого свои рычаги, но мы на это никак повлиять не можем, мы все равно видим, что от иностранных инвесторов, потому что им будет легче в конечном итоге договориться со своими регуляторами, чтобы разблокировать те иностранные ценные бумаги, которые они получат в Российской Федерации, чем разблокировать те денежные средства, которые у них на счетах типа С", - сказал Чебесков.Газета "Ведомости" в апреле писала, что Clearstream решил не оказывать инвесторам никакой поддержки в рамках процесса выкупа заблокированных ценных бумаг у россиян. Clearstream проинформировал своих клиентов, которых может коснуться действие этого механизма, о "растущем риске для их активов" и напомнил об их обязанности соблюдать любые применяемые санкции, отметило издание.Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" проходит в Казани 14-19 мая.
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замороженные российские активы, минфин рф
замороженные российские активы, Минфин РФ
Минфин предупредил о возможных препятствиях при обмене активов россиян
Минфин: третьи страны могут попробовать помешать обмену замороженных активов россиян
КАЗАНЬ, 17 мая - ПРАЙМ. Третьи страны могут попробовать помешать процессу обмена замороженных активов россиян, у них есть для этого рычаги, но Россия на это повлиять не может, однако фиксирует интерес со стороны отечественных и иностранных инвесторов, прокомментировал журналистам обмен заблокированных активов россиян и отказ Clearsteam в содействии замминистра финансов Иван Чебесков в кулуарах международного экономического форума "Россия - исламский мир: KazanForum 2023".
"Мы не можем отвечать за действия третьих стран. У нас всегда была идеология - создать законодательные условия в нашей стране для такого обмена, что интерес со стороны наших инвесторов и иностранных есть, он существует", - сказал Чебесков.
"Конечно, есть геополитические условия, в которых мы работаем. Третьи страны могут попробовать этому помешать, повлиять на это. На своей стороне у них есть для этого свои рычаги, но мы на это никак повлиять не можем, мы все равно видим, что от иностранных инвесторов, потому что им будет легче в конечном итоге договориться со своими регуляторами, чтобы разблокировать те иностранные ценные бумаги, которые они получат в Российской Федерации, чем разблокировать те денежные средства, которые у них на счетах типа С", - сказал Чебесков.
Газета "Ведомости" в апреле писала, что Clearstream решил не оказывать инвесторам никакой поддержки в рамках процесса выкупа заблокированных ценных бумаг у россиян. Clearstream проинформировал своих клиентов, которых может коснуться действие этого механизма, о "растущем риске для их активов" и напомнил об их обязанности соблюдать любые применяемые санкции, отметило издание.
Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" проходит в Казани 14-19 мая.
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