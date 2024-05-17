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Минфин подготовил приказ для выпуска евробондов
Минфин подготовил приказ для выпуска евробондов - 17.05.2024, ПРАЙМ
Минфин подготовил приказ для выпуска евробондов
Минфин России подготовил проект приказа для возможного c 2024 года выпуска суверенных еврооблигаций в условиях изменившейся внешней конъюнктуры, соответствующий | 17.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-17T15:06+0300
2024-05-17T15:06+0300
2024-05-17T16:30+0300
россия
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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Минфин России подготовил проект приказа для возможного c 2024 года выпуска суверенных еврооблигаций в условиях изменившейся внешней конъюнктуры, соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.В настоящее время эмиссия новых выпусков российских суверенных еврооблигаций регулируется приказом министерства финансов от февраля 2012 года. "Вместе с тем из-за введения против РФ внешних ограничений на сегодняшний день эмиссия новых выпусков еврооблигаций на основании приказа № 31н не представляется возможной", - говорится в пояснительной записке к проекту приказа.В соответствии с условиями 2012 года, выпуск еврооблигаций допускается только в долларах и евро, расчеты по которым для РФ в настоящее время затруднены. "Таким образом, мотивом издания нормативного правового акта явилась необходимость утверждения новых условий эмиссии выпусков еврооблигаций с 2024 года", - объясняют авторы проекта."Проектом приказа утверждаются условия эмиссии и обращения еврооблигаций РФ, выпускаемых с 2024 года, содержащие, помимо положений, расширяющих перечень валют, в которых могут быть выражены долговые обязательства, ряд уточнений в части исполнения долговых обязательств, номинальной стоимости облигаций, видов ставок и расчета купонного дохода. Проект приказа подготовлен в целях обеспечения возможности эмиссии c 2024 года еврооблигаций в условиях изменившейся внешней конъюнктуры", - говорится в пояснительной записке.
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россия, минфин, евробонды
РОССИЯ, Минфин, евробонды
Минфин подготовил приказ для выпуска евробондов
Минфин подготовил приказ для возможного с 2024 года выпуска евробондов
МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Минфин России подготовил проект приказа для возможного c 2024 года выпуска суверенных еврооблигаций в условиях изменившейся внешней конъюнктуры, соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
В настоящее время эмиссия новых выпусков российских суверенных еврооблигаций регулируется приказом министерства финансов от февраля 2012 года. "Вместе с тем из-за введения против РФ внешних ограничений на сегодняшний день эмиссия новых выпусков еврооблигаций на основании приказа № 31н не представляется возможной", - говорится в пояснительной записке к проекту приказа.
В соответствии с условиями 2012 года, выпуск еврооблигаций допускается только в долларах и евро, расчеты по которым для РФ в настоящее время затруднены. "Таким образом, мотивом издания нормативного правового акта явилась необходимость утверждения новых условий эмиссии выпусков еврооблигаций с 2024 года", - объясняют авторы проекта.
"Проектом приказа утверждаются условия эмиссии и обращения еврооблигаций РФ, выпускаемых с 2024 года, содержащие, помимо положений, расширяющих перечень валют, в которых могут быть выражены долговые обязательства, ряд уточнений в части исполнения долговых обязательств, номинальной стоимости облигаций, видов ставок и расчета купонного дохода. Проект приказа подготовлен в целях обеспечения возможности эмиссии c 2024 года еврооблигаций в условиях изменившейся внешней конъюнктуры", - говорится в пояснительной записке.
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