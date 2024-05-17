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Минсельхоз назвал последствия заморозков для посевов
Минсельхоз назвал последствия заморозков для посевов - 17.05.2024, ПРАЙМ
Минсельхоз назвал последствия заморозков для посевов
Порядка 900 тысяч гектаров посевов в стране необходимо пересеять из-за заморозков, заявила глава Минсельхоза РФ Оксана Лут во время выступления на пленарной... | 17.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-17T12:28+0300
2024-05-17T12:28+0300
2024-05-17T12:36+0300
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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Порядка 900 тысяч гектаров посевов в стране необходимо пересеять из-за заморозков, заявила глава Минсельхоза РФ Оксана Лут во время выступления на пленарной сессии "Неделя технологического лидерства: Продовольственная безопасность"."У нас сейчас, вы знаете, есть плохая ситуация с заморозками, погода сейчас нас подводит. И у нас выпало, фактически... порядка 900 тысяч гектар выпало на пересев", - сказала Лут.По ее словам, селекционеры готовы бесплатно выдавать хорошие семена для пересева или сделать отсрочку по оплате до 1 ноября.
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минсельхоз рф, погода, посевы
Минсельхоз РФ, погода, Посевы
Минсельхоз назвал последствия заморозков для посевов
Минсельхоз: порядка 900 тысяч гектаров посевов необходимо пересеять из-за заморозков
МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Порядка 900 тысяч гектаров посевов в стране необходимо пересеять из-за заморозков, заявила глава Минсельхоза РФ Оксана Лут во время выступления на пленарной сессии "Неделя технологического лидерства: Продовольственная безопасность".
"У нас сейчас, вы знаете, есть плохая ситуация с заморозками, погода сейчас нас подводит. И у нас выпало, фактически... порядка 900 тысяч гектар выпало на пересев", - сказала Лут.
По ее словам, селекционеры готовы бесплатно выдавать хорошие семена для пересева или сделать отсрочку по оплате до 1 ноября.
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