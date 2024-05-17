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Минсельхоз намерен нарастить долю импортозамещенных вакцин для животных

Минсельхоз намерен нарастить долю импортозамещенных вакцин для животных - 17.05.2024, ПРАЙМ

Минсельхоз намерен нарастить долю импортозамещенных вакцин для животных

Минсельхоз РФ считает, что долю импортозамещеных вакцин для животных нужно довести до 70%, работа ведется - это вопрос времени, заявила глава Минсельхоза Оксана | 17.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-17T12:38+0300

2024-05-17T12:38+0300

2024-05-17T12:52+0300

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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Минсельхоз РФ считает, что долю импортозамещеных вакцин для животных нужно довести до 70%, работа ведется - это вопрос времени, заявила глава Минсельхоза Оксана Лут во время выступления на пленарной сессии "Неделя технологического лидерства: Продовольственная безопасность".По ее словам, ситуация с ветпрепартами обстоит лучше, чем с вакцинами - отечественных препаратов на рынке порядка 50%, вакцины же в основном были из недружественных стран. При этом она уточнила, что есть предприятия, которые готовы разрабатывать вакцины и уже этим занимаются."Нужно стремиться выходить процентов на 70% по вакцинам. ...Сама разработка очень долгая, тут просто вопрос времени", - сказала Лут.Ранее в мае Минсельхоз сообщал, что российские производители готовы к полному импортозамещению антибиотиков для ветеринарии, за последние годы отечественные компании значительно нарастили производство. Так, только в 2023 году в России зарегистрировано 28 вакцин для профилактики болезней животных, 31 антибиотик и 33 прочих ветеринарных препарата".

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