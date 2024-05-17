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"Великая". В Минсельхозе оценили успехи России в агропромышленности - 17.05.2024, ПРАЙМ
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"Великая". В Минсельхозе оценили успехи России в агропромышленности
"Великая". В Минсельхозе оценили успехи России в агропромышленности - 17.05.2024, ПРАЙМ
"Великая". В Минсельхозе оценили успехи России в агропромышленности
Россия является великой в агропромышленной отрасли, в будущем нужно сделать так, чтобы и работать в этой сфере было модно, заявила глава министерства сельского... | 17.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-17T14:00+0300
2024-05-17T14:34+0300
россия
минсельхоз
агропромышленный сектор
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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Россия является великой в агропромышленной отрасли, в будущем нужно сделать так, чтобы и работать в этой сфере было модно, заявила глава министерства сельского хозяйства России Оксана Лут. Она отметила, что в отрасли за прошлый год выросли зарплаты - на 15% в сельском хозяйстве и на 17% в сфере переработки, продолжают увеличиваться они и сейчас. "Хочу сказать, что у нас есть определенная уверенность, что мы справимся. ... Можно, наверное, признать, что наша страна является великой именно в отрасли агропромышленного комплекса", - сообщила Лут во время выступления на пленарной сессии "Неделя технологического лидерства: Продовольственная безопасность". Глава Минсельхоза поблагодарила и бизнес, отметив его отзывчивость. Лут также отметила, что министерство вместе с ним будет работать над тем, чтобы "работать в отрасли стало модно". До этого, в середине мая, вице-премьер Дмитрий Патрушев заявил, что в России создан необходимый фундамент для увеличения экспорта и производства продукции АПК. По его словам, будет набирать обороты и система работы по повышению импортонезависимости РФ. Ранее президент России Владимир Путин поручил к 2030 году увеличить экспорт продукции агропромышленного комплекса не менее чем в 1,5 раза по сравнению с 2021 годом. Кроме того, было поручено увеличить объем производства продукции АПК не менее чем на 25% по сравнению с 2021 годом.
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россия, минсельхоз, агропромышленный сектор, оксана лут
РОССИЯ, Минсельхоз, агропромышленный сектор, Оксана Лут
14:00 17.05.2024 (обновлено: 14:34 17.05.2024)
 
"Великая". В Минсельхозе оценили успехи России в агропромышленности

Глава Минсельхоза Лут: Россия является великой в агропромышленной отрасли

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкОксана Лут. Архивное фото
Оксана Лут. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Россия является великой в агропромышленной отрасли, в будущем нужно сделать так, чтобы и работать в этой сфере было модно, заявила глава министерства сельского хозяйства России Оксана Лут.
Она отметила, что в отрасли за прошлый год выросли зарплаты - на 15% в сельском хозяйстве и на 17% в сфере переработки, продолжают увеличиваться они и сейчас.
"Хочу сказать, что у нас есть определенная уверенность, что мы справимся. ... Можно, наверное, признать, что наша страна является великой именно в отрасли агропромышленного комплекса", - сообщила Лут во время выступления на пленарной сессии "Неделя технологического лидерства: Продовольственная безопасность".
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Глава Минсельхоза поблагодарила и бизнес, отметив его отзывчивость. Лут также отметила, что министерство вместе с ним будет работать над тем, чтобы "работать в отрасли стало модно".
До этого, в середине мая, вице-премьер Дмитрий Патрушев заявил, что в России создан необходимый фундамент для увеличения экспорта и производства продукции АПК. По его словам, будет набирать обороты и система работы по повышению импортонезависимости РФ.
Ранее президент России Владимир Путин поручил к 2030 году увеличить экспорт продукции агропромышленного комплекса не менее чем в 1,5 раза по сравнению с 2021 годом. Кроме того, было поручено увеличить объем производства продукции АПК не менее чем на 25% по сравнению с 2021 годом.
 
РОССИЯМинсельхозагропромышленный секторОксана Лут
 
 
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