https://1prime.ru/20240517/minselkhoz-848280398.html

"Великая". В Минсельхозе оценили успехи России в агропромышленности

"Великая". В Минсельхозе оценили успехи России в агропромышленности - 17.05.2024, ПРАЙМ

"Великая". В Минсельхозе оценили успехи России в агропромышленности

Россия является великой в агропромышленной отрасли, в будущем нужно сделать так, чтобы и работать в этой сфере было модно, заявила глава министерства сельского... | 17.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-17T14:00+0300

2024-05-17T14:00+0300

2024-05-17T14:34+0300

россия

минсельхоз

агропромышленный сектор

оксана лут

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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Россия является великой в агропромышленной отрасли, в будущем нужно сделать так, чтобы и работать в этой сфере было модно, заявила глава министерства сельского хозяйства России Оксана Лут. Она отметила, что в отрасли за прошлый год выросли зарплаты - на 15% в сельском хозяйстве и на 17% в сфере переработки, продолжают увеличиваться они и сейчас. "Хочу сказать, что у нас есть определенная уверенность, что мы справимся. ... Можно, наверное, признать, что наша страна является великой именно в отрасли агропромышленного комплекса", - сообщила Лут во время выступления на пленарной сессии "Неделя технологического лидерства: Продовольственная безопасность". Глава Минсельхоза поблагодарила и бизнес, отметив его отзывчивость. Лут также отметила, что министерство вместе с ним будет работать над тем, чтобы "работать в отрасли стало модно". До этого, в середине мая, вице-премьер Дмитрий Патрушев заявил, что в России создан необходимый фундамент для увеличения экспорта и производства продукции АПК. По его словам, будет набирать обороты и система работы по повышению импортонезависимости РФ. Ранее президент России Владимир Путин поручил к 2030 году увеличить экспорт продукции агропромышленного комплекса не менее чем в 1,5 раза по сравнению с 2021 годом. Кроме того, было поручено увеличить объем производства продукции АПК не менее чем на 25% по сравнению с 2021 годом.

https://1prime.ru/20240517/minselkhoz-848274256.html

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россия, минсельхоз, агропромышленный сектор, оксана лут