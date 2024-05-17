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Минтруд предложил определить период выплаты накопительной пенсии
Минтруд предложил определить период выплаты накопительной пенсии - 17.05.2024, ПРАЙМ
Минтруд предложил определить период выплаты накопительной пенсии
Минтруд предложил определить ожидаемый период выплаты накопительной пенсии на 2025 год в 270 месяцев — это 22,5 года, сообщили в пресс-службе министерства. | 17.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-17T20:09+0300
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МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Минтруд предложил определить ожидаемый период выплаты накопительной пенсии на 2025 год в 270 месяцев — это 22,5 года, сообщили в пресс-службе министерства. "С учетом данных Росстата о продолжительности жизни мужчин и женщин в возрасте 60 и 55 лет предполагается установить ожидаемый период выплаты накопительной пенсии на 2025 год равным 270 месяцам", — говорится в сообщении. Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии — срок, с помощью которого рассчитывают ее размер. Он определяется каждый год федеральным законом на основании статистики о продолжительности жизни получателей накопительной пенсии. Общая накопленная сумма делится на этот период, чтобы определить размер выплаты в месяц. В пресс-службе напомнили, что ожидаемый период выплаты используется только при расчете накопительной пенсии. Она назначается мужчинам с 60, а женщинам с 55 лет. Соответствующий проект постановления опубликован на сайте нормативно-правовых актов.
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Экономика, РОССИЯ, Минтруд, Пенсии, пенсионные выплаты
Минтруд предложил определить период выплаты накопительной пенсии
Минтруд предложил определить период выплаты накопительной пенсии на 2025 год
МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Минтруд предложил определить ожидаемый период выплаты накопительной пенсии на 2025 год в 270 месяцев — это 22,5 года, сообщили в пресс-службе министерства.
"С учетом данных Росстата о продолжительности жизни мужчин и женщин в возрасте 60 и 55 лет предполагается установить ожидаемый период выплаты накопительной пенсии на 2025 год равным 270 месяцам", — говорится в сообщении.
Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии — срок, с помощью которого рассчитывают ее размер. Он определяется каждый год федеральным законом на основании статистики о продолжительности жизни получателей накопительной пенсии. Общая накопленная сумма делится на этот период, чтобы определить размер выплаты в месяц.
В пресс-службе напомнили, что ожидаемый период выплаты используется только при расчете накопительной пенсии. Она назначается мужчинам с 60, а женщинам с 55 лет.
Соответствующий проект постановления опубликован на сайте нормативно-правовых актов.
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