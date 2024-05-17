https://1prime.ru/20240517/mnogopolyarnyy-mir-848276681.html

Россия и Китай будут поддерживать многополярный мир, заявил Путин

Россия и Китай будут поддерживать многополярный мир, заявил Путин - 17.05.2024, ПРАЙМ

Россия и Китай будут поддерживать многополярный мир, заявил Путин

В современном мире игроки на международной арене должны искать компромиссы, но Россия и Китай намерены способствовать формированию многополярного мира,... | 17.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-17T13:16+0300

2024-05-17T13:16+0300

2024-05-17T13:55+0300

россия

китай

многополярный мир

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/11/848273604_0:0:3225:1815_1920x0_80_0_0_039f02bdcc8de989c6a8e6ab3085aada.jpg

ХАРБИН, 17 мая - ПРАЙМ. В современном мире игроки на международной арене должны искать компромиссы, но Россия и Китай намерены способствовать формированию многополярного мира, рассказал российский президент Владимир Путин. "Нужно укрепить складывающийся многополярный мир... Важно, чтобы те, кто стараются сохранить свою монополию на принятие решений по всем вопросам, понимали, что от них в данном случае зависит, чтобы этот процесс был мирным, бесконфликтным, чтобы все мы искали компромиссы достаточно сложных решений, перед которыми мы стоим", - сказал Путин.Кроме того, по словам главы государства, Китай и Россия имеют свое мнение о том, как им развиваться, это развитие должно быть конструктивным и мирным.Многополярный мир — политическая концепция, которая предполагает появление миропорядка с несколькими полюсами сил. В 1997 году Китай и Россия подписали совместную декларацию о многополярном мире, призывающую к ликвидации военных блоков и угроз вооруженного вмешательства. Позднее в 2001 году стороны подтвердили приверженность концепции.

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, китай, многополярный мир, владимир путин