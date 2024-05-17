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Мосбиржа начнет торги расчетными фьючерсами на бумаги Alibaba и Baidu
Мосбиржа начнет торги расчетными фьючерсами на бумаги Alibaba и Baidu - 17.05.2024, ПРАЙМ
Мосбиржа начнет торги расчетными фьючерсами на бумаги Alibaba и Baidu
Московская биржа 22 мая начинает торги расчетными фьючерсами на ценные бумаги китайских компаний Alibaba и Baidu, говорится в сообщении российской торговой... | 17.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-17T11:24+0300
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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Московская биржа 22 мая начинает торги расчетными фьючерсами на ценные бумаги китайских компаний Alibaba и Baidu, говорится в сообщении российской торговой площадки. "22 мая 2024 года на срочном рынке Московской биржи начинаются торги расчетными фьючерсами на депозитарные расписки на акции китайских компаний Alibaba и Baidu", - говорится в сообщении. Контракты на акции китайских компаний предоставят дополнительные возможности диверсификации торговых стратегий для частных и институциональных инвесторов, которые смогут участвовать в движении цены крупнейших бизнесов в мире. Расчетные фьючерсы не предполагают поставки, что исключает необходимость приобретения базового актива. Между сторонами сделки производятся только денежные расчеты в рублях в дату исполнения контракта, поясняет биржа. Цена исполнения новых расчетных фьючерсов - цена закрытия депозитарной расписки за предшествующий дню исполнения день. К торгам будут одновременно допущены фьючерсные контракты с исполнением в июне и сентябре 2024 года, также сообщает биржа. Срочный рынок Московской биржи – ведущая площадка по торговле производными финансовыми инструментами в России и странах Восточной Европы. В настоящее время на рынке деривативов Мосбиржи торгуются 27 опционов на акции, 3 опциона на валюты, опцион на золото, свыше 150 фьючерсных контрактов и опционов на них, базисными активами которых выступают фондовые индексы, акции, валютные пары, драгоценные и промышленные металлы, нефть, газ и другие товары, процентные ставки.
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россия, мосбиржа, alibaba, baidu, фьючерсы
РОССИЯ, Мосбиржа, Alibaba, Baidu, фьючерсы
Мосбиржа начнет торги расчетными фьючерсами на бумаги Alibaba и Baidu
Мосбиржа с 22 мая начнет торги расчетными фьючерсами на бумаги Alibaba и Baidu
МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Московская биржа 22 мая начинает торги расчетными фьючерсами на ценные бумаги китайских компаний Alibaba и Baidu, говорится в сообщении российской торговой площадки.
"22 мая 2024 года на срочном рынке Московской биржи начинаются торги расчетными фьючерсами на депозитарные расписки на акции китайских компаний Alibaba и Baidu", - говорится в сообщении.
Контракты на акции китайских компаний предоставят дополнительные возможности диверсификации торговых стратегий для частных и институциональных инвесторов, которые смогут участвовать в движении цены крупнейших бизнесов в мире. Расчетные фьючерсы не предполагают поставки, что исключает необходимость приобретения базового актива. Между сторонами сделки производятся только денежные расчеты в рублях в дату исполнения контракта, поясняет биржа.
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Цена исполнения новых расчетных фьючерсов - цена закрытия депозитарной расписки за предшествующий дню исполнения день. К торгам будут одновременно допущены фьючерсные контракты с исполнением в июне и сентябре 2024 года, также сообщает биржа.
Срочный рынок Московской биржи – ведущая площадка по торговле производными финансовыми инструментами в России и странах Восточной Европы. В настоящее время на рынке деривативов Мосбиржи торгуются 27 опционов на акции, 3 опциона на валюты, опцион на золото, свыше 150 фьючерсных контрактов и опционов на них, базисными активами которых выступают фондовые индексы, акции, валютные пары, драгоценные и промышленные металлы, нефть, газ и другие товары, процентные ставки.