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Раскрыто, как мошенники крадут сим-карты дистанционно через учетную запись - 17.05.2024, ПРАЙМ
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%Экономическое преступление - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Мошенничество
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Раскрыто, как мошенники крадут сим-карты дистанционно через учетную запись
Раскрыто, как мошенники крадут сим-карты дистанционно через учетную запись - 17.05.2024, ПРАЙМ
Раскрыто, как мошенники крадут сим-карты дистанционно через учетную запись
Мошенники теперь способны похищать сим-карты дистанционным способом - злоумышленники могут подделать учетную запись, после чего перевыпустить eSIM, а результате | 17.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-17T05:49+0300
2024-05-17T05:49+0300
мошенничество
сим-карта
сотовая связь
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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Мошенники теперь способны похищать сим-карты дистанционным способом - злоумышленники могут подделать учетную запись, после чего перевыпустить eSIM, а результате абонент утратит доступ к номеру, рассказал РИА Новости бизнес-партнер компании edna Александр Дубровин. "Технология подмены сим-карты не нова, изменились только способы. Раньше мошеннику нужно было прийти в офис оператора связи с поддельными документами, сейчас "угнать" сим-карту можно дистанционно. Для этого требуются только скомпрометированная учетная запись человека у оператора связи и телефон с поддержкой eSIM. Используя учетную запись, мошенник перевыпускает eSIM, и человек теряет доступ к своему номеру", - рассказал собеседник. Количество "угонов" сим-карт за последнее время существенно увеличилось, и, как полагает эксперт, на это повлиял рост числа виртуальных операторов связи, способных подключить номер прямо на сайте. Мошенники этим пользуются и выпускают у виртуального оператора новые сим-карты с чужими номерами телефона. Как считает Дубровин, определенное влияние оказал рост объемов утечек персональных данных, а также человеческий фактор - пользователи невнимательно относятся к защите собственных данных, используют простые пароли либо одинаковые пароли на всех сервисах. "За последние годы произошла трансформация номера телефона в средство идентификации личности, и получив к нему доступ, мошенник может снять средства со счетов, взять кредит", - сказал собеседник. Чтобы не попасться на такое мошенничество, россиянам советуют устанавливать сложные пароли, которые сгенерированы случайными образом, а также подключить двухфакторную аутентификацию там, где это можно сделать. При сообщениях от мобильного оператора о перевыпуске и блокировке сим-карты нужно обращаться в техническую поддержку.
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сим-карта, сотовая связь
Мошенничество, сим-карта, сотовая связь
05:49 17.05.2024
 
Раскрыто, как мошенники крадут сим-карты дистанционно через учетную запись

Эксперт Дубровин: мошенники научились красть сим-карты через учетную запись

© fotolia.com / Scanrail%Сим карты
%Сим карты - ПРАЙМ, 1920, 17.05.2024
© fotolia.com / Scanrail
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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Мошенники теперь способны похищать сим-карты дистанционным способом - злоумышленники могут подделать учетную запись, после чего перевыпустить eSIM, а результате абонент утратит доступ к номеру, рассказал РИА Новости бизнес-партнер компании edna Александр Дубровин.
"Технология подмены сим-карты не нова, изменились только способы. Раньше мошеннику нужно было прийти в офис оператора связи с поддельными документами, сейчас "угнать" сим-карту можно дистанционно. Для этого требуются только скомпрометированная учетная запись человека у оператора связи и телефон с поддержкой eSIM. Используя учетную запись, мошенник перевыпускает eSIM, и человек теряет доступ к своему номеру", - рассказал собеседник.
Количество "угонов" сим-карт за последнее время существенно увеличилось, и, как полагает эксперт, на это повлиял рост числа виртуальных операторов связи, способных подключить номер прямо на сайте. Мошенники этим пользуются и выпускают у виртуального оператора новые сим-карты с чужими номерами телефона.
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Как считает Дубровин, определенное влияние оказал рост объемов утечек персональных данных, а также человеческий фактор - пользователи невнимательно относятся к защите собственных данных, используют простые пароли либо одинаковые пароли на всех сервисах.
"За последние годы произошла трансформация номера телефона в средство идентификации личности, и получив к нему доступ, мошенник может снять средства со счетов, взять кредит", - сказал собеседник.
Чтобы не попасться на такое мошенничество, россиянам советуют устанавливать сложные пароли, которые сгенерированы случайными образом, а также подключить двухфакторную аутентификацию там, где это можно сделать. При сообщениях от мобильного оператора о перевыпуске и блокировке сим-карты нужно обращаться в техническую поддержку.
 
Мошенничествосим-картасотовая связь
 
 
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