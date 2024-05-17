https://1prime.ru/20240517/moshenniki-848257724.html

Раскрыто, как мошенники крадут сим-карты дистанционно через учетную запись

Раскрыто, как мошенники крадут сим-карты дистанционно через учетную запись - 17.05.2024, ПРАЙМ

Раскрыто, как мошенники крадут сим-карты дистанционно через учетную запись

Мошенники теперь способны похищать сим-карты дистанционным способом - злоумышленники могут подделать учетную запись, после чего перевыпустить eSIM, а результате | 17.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-17T05:49+0300

2024-05-17T05:49+0300

2024-05-17T05:49+0300

мошенничество

сим-карта

сотовая связь

https://cdnn.1prime.ru/img/77113/19/771131910_0:67:1500:911_1920x0_80_0_0_3fd2b6f3b05390a5029debf2bed5e9da.jpg

МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Мошенники теперь способны похищать сим-карты дистанционным способом - злоумышленники могут подделать учетную запись, после чего перевыпустить eSIM, а результате абонент утратит доступ к номеру, рассказал РИА Новости бизнес-партнер компании edna Александр Дубровин. "Технология подмены сим-карты не нова, изменились только способы. Раньше мошеннику нужно было прийти в офис оператора связи с поддельными документами, сейчас "угнать" сим-карту можно дистанционно. Для этого требуются только скомпрометированная учетная запись человека у оператора связи и телефон с поддержкой eSIM. Используя учетную запись, мошенник перевыпускает eSIM, и человек теряет доступ к своему номеру", - рассказал собеседник. Количество "угонов" сим-карт за последнее время существенно увеличилось, и, как полагает эксперт, на это повлиял рост числа виртуальных операторов связи, способных подключить номер прямо на сайте. Мошенники этим пользуются и выпускают у виртуального оператора новые сим-карты с чужими номерами телефона. Как считает Дубровин, определенное влияние оказал рост объемов утечек персональных данных, а также человеческий фактор - пользователи невнимательно относятся к защите собственных данных, используют простые пароли либо одинаковые пароли на всех сервисах. "За последние годы произошла трансформация номера телефона в средство идентификации личности, и получив к нему доступ, мошенник может снять средства со счетов, взять кредит", - сказал собеседник. Чтобы не попасться на такое мошенничество, россиянам советуют устанавливать сложные пароли, которые сгенерированы случайными образом, а также подключить двухфакторную аутентификацию там, где это можно сделать. При сообщениях от мобильного оператора о перевыпуске и блокировке сим-карты нужно обращаться в техническую поддержку.

https://1prime.ru/20240503/moshenniki-847896044.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сим-карта, сотовая связь