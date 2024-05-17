https://1prime.ru/20240517/moshenniki-848263068.html

ВТБ раскрыл новую уловку мошенников

ВТБ раскрыл новую уловку мошенников - 17.05.2024, ПРАЙМ

ВТБ раскрыл новую уловку мошенников

Мошенники придумали новую уловку для обмана, теперь они обзванивают россиян и убеждают продлить якобы заканчивающийся срок банковской карты, сообщила... | 17.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-17T09:39+0300

2024-05-17T09:39+0300

2024-05-17T09:39+0300

мошенничество

россия

втб

мошенники

новости

https://cdnn.1prime.ru/img/83056/85/830568543_0:149:3115:1901_1920x0_80_0_0_21b9994260812a68b33f032568ca8a17.jpg

МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Мошенники придумали новую уловку для обмана, теперь они обзванивают россиян и убеждают продлить якобы заканчивающийся срок банковской карты, сообщила пресс-служба ВТБ. "ВТБ предупреждает о новой схеме финансового мошенничества в отношении розничных клиентов. В ходе звонков с фейковых банковских аккаунтов злоумышленники убеждают их продлить срок, якобы заканчивающейся у клиента карты. Для этого потенциальной жертве присылают фишинговую ссылку и устанавливают на смартфон пользователя вредоносное ПО", - говорится в сообщении. Звонки поступают пользователям мессенджеров с фейкового аккаунта крупных банков. Собеседнику озвучивают, что срок договора банковской карты истекает и его надо срочно продлить. Для этого якобы необходимо продиктовать код, который поступит в смс. "После этого мошенники получают доступ к личному кабинету в онлайн-банке и могут выводить деньги или оформлять кредитные продукты", - добавили в кредитной организации. Похожие схемы мошенники уже использовали ранее, но предлагали заменить сим-карту и договор сотового оператора, пояснил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов, слова которого приводятся в сообщении. "Мы просим всех людей быть бдительнее, использовать защиту, например, определитель номера или блокировку неизвестных входящих на смартфоне. Также напомню, что с 2020 года банки начали продлевать обслуживание карт даже с истекшим сроком действия. Сейчас ВТБ выдает клиентам карты на семь лет, но работают они бессрочно, и их не нужно продлевать, если только это не связано с физическим износом", - приведен в сообщении комментарий Чугунова.

https://1prime.ru/20240517/moshenniki-848257724.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, втб, мошенники, новости