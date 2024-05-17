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Россия и Малайзия подписали обновленное налоговое соглашение

Россия и Малайзия подписали обновленное налоговое соглашение - 17.05.2024, ПРАЙМ

Россия и Малайзия подписали обновленное налоговое соглашение

Россия и Малайзия подписали обновленное соглашение об избежании двойного налогообложения, оно должно быть ратифицировано до конца года и заработать с 1 января... | 17.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-17T10:12+0300

2024-05-17T10:12+0300

2024-05-17T10:12+0300

налоги

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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Россия и Малайзия подписали обновленное соглашение об избежании двойного налогообложения, оно должно быть ратифицировано до конца года и заработать с 1 января 2025 года, сообщается на сайте Минфина РФ."17 мая в городе Путраджая состоялось подписание соглашения об устранении двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы между Россией и Малайзией. С российской стороны документ подписал статс-секретарь – замминистра финансов Алексей Сазанов, со стороны Малайзии – замминистра финансов Лим Хуэй Ин", - говорится в материалах."Ратификация соглашения должна состояться до конца текущего года, чтобы его положения начали применяться с 1 января 2025 года", - отмечается в сообщении.В основу соглашения заложены типовые подходы к международным налоговым договорам с иностранными государствами, которых Россия придерживается на современном этапе, указывает Минфин. "Ставка налога у источника на доходы в виде дивидендов устанавливается в размере 10% при 25%-м участии в капитале в течение года и 15% в остальных случаях. Ставка налога по процентам и роялти составляет 10%. По дивидендам и процентам также предусмотрены исключения для правительств и госкомпаний", - отмечается в сообщении.В условиях, когда российский бизнес активно переориентируется на рынки стран Азии и Ближнего Востока, важно создавать комфортные условия для развития инвестиционных и торгово-экономических связей с этими регионами, в том числе в налоговой сфере, прокомментировал со своей стороны Сазанов, чьи слова приводятся в сообщении."Подписание соглашения с Малайзией – еще один шаг в этом направлении. В прошлом году также было подписано соглашение с Оманом. В дальнейшем мы продолжим работу над расширением сети международных налоговых договоров с разными странами. Рассчитываем, что соглашение с Малайзией будет способствовать развитию взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами в различных сферах и привлечению взаимных инвестиций", – сказал Сазанов.Сейчас между Россией и Малайзией действует соглашение между правительством СССР и правительством Малайзии об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы от 31.07.1987 года.

https://1prime.ru/20240516/nalog-848244162.html

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минфин рф, россия, малайзия