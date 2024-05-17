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Подсчитано соотношение военных потенциалов НАТО и России - 17.05.2024, ПРАЙМ
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Подсчитано соотношение военных потенциалов НАТО и России
Подсчитано соотношение военных потенциалов НАТО и России - 17.05.2024, ПРАЙМ
Подсчитано соотношение военных потенциалов НАТО и России
Хотя по совокупному военному потенциалу все страны НАТО существенно превосходят показатели России, из-за отсутствия единства в вопросе противостояния Москве и... | 17.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-17T10:26+0300
2024-05-17T10:41+0300
нато
россия
вооруженные силы
вооружения
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МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Хотя по совокупному военному потенциалу все страны НАТО существенно превосходят показатели России, из-за отсутствия единства в вопросе противостояния Москве и разницы подходов у тех или иных членов альянса в том, до какой черты нужно доходить, соотношение будет менее однозначным, пишет британское издание Daily Mail.Отмечается, что коллективные вооруженные силы НАТО являются самой грозной и мощной боевой силой в мире. Военный бюджет 32 стран-членов альянса превышает триллион долларов. У НАТО около трех миллионов личного состава на действительной военной службе и более 700 тысяч человек в военизированных формированиях. В арсеналах стран-членов имеется более 14 тысяч танков и десятки тысяч боевых машин. Альянс включает три ядерные державы: США, Британию и Францию.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОднако, как уточняет автор, соотношение сил между Россией и европейскими членами НАТО становится более сбалансированным, если исключить вооруженные силы США и Канады."Соединенным Штатам предстоит проводить президентские выборы, и многие опасаются, что прочная американская поддержка европейских союзников отнюдь не гарантирована", — объясняет он.Кроме того, войска НАТО не участвовали в таких конфликтах, как на Украине, и не проверены в настоящих боях, указывается в статье. Между тем, Россия продемонстрировала впечатляющую способность использовать резервы и оперативно направлять их на линию фронта, подчеркивает автор.Как отмечается, Россия не нуждается в призыве, так как делает ставку на ветеранов и добровольцев.В стране миллион человек достигает призывного возраста каждый год, и таким образом Россия имеет огромное количество обученных военных и годных к службе бойцов в резерве, подсчитал автор.Со своей стороны, НАТО имеет многонациональные боевые группы в восьми странах, расположенных неподалеку от России. Некоторые эксперты предполагают, что государства-члены ЕС, пусть и далеко не все, могут направить своих военных на Украину самостоятельно и независимо от НАТО.Высказывается, в частности, мнение, что иностранные военные могут прикрывать границу с Белоруссией и заниматься обеспечивающими работами, что позволит отправить максимум украинских солдат непосредственно на поле боя."У украинцев заканчиваются солдаты, как это было у нас в 1944-м в Европе, когда мы раздали оружие поварам и сказали: "Теперь вы пехотинцы". А сейчас и Украина подошла к такому рубежу, когда ей придется это сделать", — заявил полковник сухопутных войск США в отставке Александр Кроутер.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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нато, россия, вооруженные силы
НАТО, РОССИЯ, вооруженные силы, Вооружения
10:26 17.05.2024 (обновлено: 10:41 17.05.2024)
 
Подсчитано соотношение военных потенциалов НАТО и России

DM: несмотря на численное превосходство, войска НАТО уступают российским в опыте

© Фото : NATOФлаги НАТО, Нидерланды
Флаги НАТО, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 17.05.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Хотя по совокупному военному потенциалу все страны НАТО существенно превосходят показатели России, из-за отсутствия единства в вопросе противостояния Москве и разницы подходов у тех или иных членов альянса в том, до какой черты нужно доходить, соотношение будет менее однозначным, пишет британское издание Daily Mail.
Отмечается, что коллективные вооруженные силы НАТО являются самой грозной и мощной боевой силой в мире. Военный бюджет 32 стран-членов альянса превышает триллион долларов. У НАТО около трех миллионов личного состава на действительной военной службе и более 700 тысяч человек в военизированных формированиях. В арсеналах стран-членов имеется более 14 тысяч танков и десятки тысяч боевых машин. Альянс включает три ядерные державы: США, Британию и Францию.
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Однако, как уточняет автор, соотношение сил между Россией и европейскими членами НАТО становится более сбалансированным, если исключить вооруженные силы США и Канады.
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"Соединенным Штатам предстоит проводить президентские выборы, и многие опасаются, что прочная американская поддержка европейских союзников отнюдь не гарантирована", — объясняет он.
Кроме того, войска НАТО не участвовали в таких конфликтах, как на Украине, и не проверены в настоящих боях, указывается в статье. Между тем, Россия продемонстрировала впечатляющую способность использовать резервы и оперативно направлять их на линию фронта, подчеркивает автор.
Как отмечается, Россия не нуждается в призыве, так как делает ставку на ветеранов и добровольцев.
В стране миллион человек достигает призывного возраста каждый год, и таким образом Россия имеет огромное количество обученных военных и годных к службе бойцов в резерве, подсчитал автор.
Со своей стороны, НАТО имеет многонациональные боевые группы в восьми странах, расположенных неподалеку от России. Некоторые эксперты предполагают, что государства-члены ЕС, пусть и далеко не все, могут направить своих военных на Украину самостоятельно и независимо от НАТО.
Высказывается, в частности, мнение, что иностранные военные могут прикрывать границу с Белоруссией и заниматься обеспечивающими работами, что позволит отправить максимум украинских солдат непосредственно на поле боя.
"У украинцев заканчиваются солдаты, как это было у нас в 1944-м в Европе, когда мы раздали оружие поварам и сказали: "Теперь вы пехотинцы". А сейчас и Украина подошла к такому рубежу, когда ей придется это сделать", — заявил полковник сухопутных войск США в отставке Александр Кроутер.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
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