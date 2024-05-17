https://1prime.ru/20240517/nato-848264939.html

Подсчитано соотношение военных потенциалов НАТО и России

Подсчитано соотношение военных потенциалов НАТО и России - 17.05.2024, ПРАЙМ

Подсчитано соотношение военных потенциалов НАТО и России

Хотя по совокупному военному потенциалу все страны НАТО существенно превосходят показатели России, из-за отсутствия единства в вопросе противостояния Москве и... | 17.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-17T10:26+0300

2024-05-17T10:26+0300

2024-05-17T10:41+0300

нато

россия

вооруженные силы

вооружения

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/39/841263932_0:14:2199:1251_1920x0_80_0_0_2bbf83708a390e83de057a6b91829221.jpg

МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Хотя по совокупному военному потенциалу все страны НАТО существенно превосходят показатели России, из-за отсутствия единства в вопросе противостояния Москве и разницы подходов у тех или иных членов альянса в том, до какой черты нужно доходить, соотношение будет менее однозначным, пишет британское издание Daily Mail.Отмечается, что коллективные вооруженные силы НАТО являются самой грозной и мощной боевой силой в мире. Военный бюджет 32 стран-членов альянса превышает триллион долларов. У НАТО около трех миллионов личного состава на действительной военной службе и более 700 тысяч человек в военизированных формированиях. В арсеналах стран-членов имеется более 14 тысяч танков и десятки тысяч боевых машин. Альянс включает три ядерные державы: США, Британию и Францию.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОднако, как уточняет автор, соотношение сил между Россией и европейскими членами НАТО становится более сбалансированным, если исключить вооруженные силы США и Канады."Соединенным Штатам предстоит проводить президентские выборы, и многие опасаются, что прочная американская поддержка европейских союзников отнюдь не гарантирована", — объясняет он.Кроме того, войска НАТО не участвовали в таких конфликтах, как на Украине, и не проверены в настоящих боях, указывается в статье. Между тем, Россия продемонстрировала впечатляющую способность использовать резервы и оперативно направлять их на линию фронта, подчеркивает автор.Как отмечается, Россия не нуждается в призыве, так как делает ставку на ветеранов и добровольцев.В стране миллион человек достигает призывного возраста каждый год, и таким образом Россия имеет огромное количество обученных военных и годных к службе бойцов в резерве, подсчитал автор.Со своей стороны, НАТО имеет многонациональные боевые группы в восьми странах, расположенных неподалеку от России. Некоторые эксперты предполагают, что государства-члены ЕС, пусть и далеко не все, могут направить своих военных на Украину самостоятельно и независимо от НАТО.Высказывается, в частности, мнение, что иностранные военные могут прикрывать границу с Белоруссией и заниматься обеспечивающими работами, что позволит отправить максимум украинских солдат непосредственно на поле боя."У украинцев заканчиваются солдаты, как это было у нас в 1944-м в Европе, когда мы раздали оружие поварам и сказали: "Теперь вы пехотинцы". А сейчас и Украина подошла к такому рубежу, когда ей придется это сделать", — заявил полковник сухопутных войск США в отставке Александр Кроутер.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://1prime.ru/20240516/nato-848254560.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нато, россия, вооруженные силы