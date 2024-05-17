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Главком НАТО анонсировал возможный рост численности сил альянса в Европе - 17.05.2024, ПРАЙМ
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Главком НАТО анонсировал возможный рост численности сил альянса в Европе
Главком НАТО анонсировал возможный рост численности сил альянса в Европе - 17.05.2024, ПРАЙМ
Главком НАТО анонсировал возможный рост численности сил альянса в Европе
На саммите НАТО в июле в США будут озвучены обязательства об увеличении численности военнослужащих альянса, заявил в пятницу верховный командующий объединенными | 17.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-17T17:54+0300
2024-05-17T17:54+0300
вооружения
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альянс
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ВАШИНГТОН, 16 мая — ПРАЙМ. На саммите НАТО в июле в США будут озвучены обязательства об увеличении численности военнослужащих альянса, заявил в пятницу верховный командующий объединенными силами НАТО в Европе, глава Европейского командования США американский генерал Кристофер Каволи. “Я уверен, что будет ряд объявлений по обязательствам о количестве задействованных сил, которое значительно увеличилось благодаря нашей новой модели сил, которая переходит от модели ротационного циклического формирования сил к постоянным уровням готовности”, — сообщил он на мероприятии в Atlantic Council. По словам Каволи, также стоит ожидать объявлений, связанных с командованием и управлением силами НАТО. По словам Каволи, Россия будет стремиться увеличить численность своих вооруженных сил и уже объявила о таких планах, а также увеличила свое военное производство.В последние годы Россия неоднократно выражала обеспокоенность активностью НАТО у своих западных границ, которую НАТО именует "сдерживанием российской агрессии".Юбилейный 75-й саммит НАТО пройдет в Вашингтоне с 9 по 11 июля.
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нато, европа, альянс, войска
Вооружения, НАТО, ЕВРОПА, альянс, войска
17:54 17.05.2024
 
Главком НАТО анонсировал возможный рост численности сил альянса в Европе

Главком НАТО: на саммите озвучат обязательства по росту численности сил альянса

© Фото : NATOФлаги НАТО в Роттердаме, Нидерланды
Флаги НАТО в Роттердаме, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 17.05.2024
© Фото : NATO
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ВАШИНГТОН, 16 мая — ПРАЙМ. На саммите НАТО в июле в США будут озвучены обязательства об увеличении численности военнослужащих альянса, заявил в пятницу верховный командующий объединенными силами НАТО в Европе, глава Европейского командования США американский генерал Кристофер Каволи.
“Я уверен, что будет ряд объявлений по обязательствам о количестве задействованных сил, которое значительно увеличилось благодаря нашей новой модели сил, которая переходит от модели ротационного циклического формирования сил к постоянным уровням готовности”, — сообщил он на мероприятии в Atlantic Council.
По словам Каволи, также стоит ожидать объявлений, связанных с командованием и управлением силами НАТО.
По словам Каволи, Россия будет стремиться увеличить численность своих вооруженных сил и уже объявила о таких планах, а также увеличила свое военное производство.
В последние годы Россия неоднократно выражала обеспокоенность активностью НАТО у своих западных границ, которую НАТО именует "сдерживанием российской агрессии".
Юбилейный 75-й саммит НАТО пройдет в Вашингтоне с 9 по 11 июля.
 
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