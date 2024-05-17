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Переход на расчеты в нацвалютах уже не остановить, заявил Путин

Переход на расчеты в нацвалютах уже не остановить, заявил Путин - 17.05.2024, ПРАЙМ

Переход на расчеты в нацвалютах уже не остановить, заявил Путин

Процесс перехода России на расчеты в нацвалютах правильный, остановить его уже невозможно. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в ходе... | 17.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-17T13:32+0300

2024-05-17T13:32+0300

2024-05-17T13:38+0300

россия

китай

расчеты в нацвалютах

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ХАРБИН, 17 мая - ПРАЙМ. Процесс перехода России на расчеты в нацвалютах правильный, остановить его уже невозможно. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в ходе пресс-конференции.Таким образом Путин ответил на вопрос, разговаривали ли они ли с лидером Китая о схеме расчетов, на которые не влияли бы западные санкции.Президент России отметил, что переход на расчеты в национальных валютах связан с определенными издержками и трудностями.

китай

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россия, китай, расчеты в нацвалютах