Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Переход на расчеты в нацвалютах уже не остановить, заявил Путин - 17.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240517/natsvalyuta-848278841.html
Переход на расчеты в нацвалютах уже не остановить, заявил Путин
Переход на расчеты в нацвалютах уже не остановить, заявил Путин - 17.05.2024, ПРАЙМ
Переход на расчеты в нацвалютах уже не остановить, заявил Путин
Процесс перехода России на расчеты в нацвалютах правильный, остановить его уже невозможно. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в ходе... | 17.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-17T13:32+0300
2024-05-17T13:38+0300
россия
китай
расчеты в нацвалютах
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/19/847707754_0:49:3072:1777_1920x0_80_0_0_7d8144a94a76a36b91b31c02e572bf20.jpg
ХАРБИН, 17 мая - ПРАЙМ. Процесс перехода России на расчеты в нацвалютах правильный, остановить его уже невозможно. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в ходе пресс-конференции.Таким образом Путин ответил на вопрос, разговаривали ли они ли с лидером Китая о схеме расчетов, на которые не влияли бы западные санкции.Президент России отметил, что переход на расчеты в национальных валютах связан с определенными издержками и трудностями.
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/19/847707754_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c91eac3612e4d9d3db7ad747dd5fb461.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, китай, расчеты в нацвалютах
РОССИЯ, КИТАЙ, расчеты в нацвалютах
13:32 17.05.2024 (обновлено: 13:38 17.05.2024)
 
Переход на расчеты в нацвалютах уже не остановить, заявил Путин

Путин: мы переходим на расчеты в нацвалютах, этот процесс не остановить

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на съезде РСПП
Президент РФ Владимир Путин выступает на съезде РСПП - ПРАЙМ, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ХАРБИН, 17 мая - ПРАЙМ. Процесс перехода России на расчеты в нацвалютах правильный, остановить его уже невозможно. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в ходе пресс-конференции.
Таким образом Путин ответил на вопрос, разговаривали ли они ли с лидером Китая о схеме расчетов, на которые не влияли бы западные санкции.
Президент России отметил, что переход на расчеты в национальных валютах связан с определенными издержками и трудностями.
 
РОССИЯКИТАЙрасчеты в нацвалютах
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала