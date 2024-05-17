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Переход на расчеты в нацвалютах уже не остановить, заявил Путин
Переход на расчеты в нацвалютах уже не остановить, заявил Путин - 17.05.2024, ПРАЙМ
Переход на расчеты в нацвалютах уже не остановить, заявил Путин
Процесс перехода России на расчеты в нацвалютах правильный, остановить его уже невозможно. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в ходе... | 17.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-17T13:32+0300
2024-05-17T13:32+0300
2024-05-17T13:38+0300
россия
китай
расчеты в нацвалютах
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ХАРБИН, 17 мая - ПРАЙМ. Процесс перехода России на расчеты в нацвалютах правильный, остановить его уже невозможно. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в ходе пресс-конференции.Таким образом Путин ответил на вопрос, разговаривали ли они ли с лидером Китая о схеме расчетов, на которые не влияли бы западные санкции.Президент России отметил, что переход на расчеты в национальных валютах связан с определенными издержками и трудностями.
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россия, китай, расчеты в нацвалютах
РОССИЯ, КИТАЙ, расчеты в нацвалютах
Переход на расчеты в нацвалютах уже не остановить, заявил Путин
Путин: мы переходим на расчеты в нацвалютах, этот процесс не остановить
ХАРБИН, 17 мая - ПРАЙМ. Процесс перехода России на расчеты в нацвалютах правильный, остановить его уже невозможно. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в ходе пресс-конференции.
Таким образом Путин ответил на вопрос, разговаривали ли они ли с лидером Китая о схеме расчетов, на которые не влияли бы западные санкции.
Президент России отметил, что переход на расчеты в национальных валютах связан с определенными издержками и трудностями.