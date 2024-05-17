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В "Домклик" рассказали, сколько стоит самая дешевая студия в Москве - 17.05.2024, ПРАЙМ
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В "Домклик" рассказали, сколько стоит самая дешевая студия в Москве
В "Домклик" рассказали, сколько стоит самая дешевая студия в Москве - 17.05.2024, ПРАЙМ
В "Домклик" рассказали, сколько стоит самая дешевая студия в Москве
Самая дешевая студия на вторичном рынке в Москве имеет площадь 6 квадратных метров и продается за 1,9 миллиона рублей, выяснили специалисты сервиса Сбербанка... | 17.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-17T18:23+0300
2024-05-17T18:23+0300
недвижимость
россия
домклик
новая квартира
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МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Самая дешевая студия на вторичном рынке в Москве имеет площадь 6 квадратных метров и продается за 1,9 миллиона рублей, выяснили специалисты сервиса Сбербанка "Домклик". "За эту цену можно купить апартаменты-студию на третьем этаже кирпичного восьмиэтажного дома 1983 года постройки. Помещение площадью 6,1 квадратного метра продается с косметическим ремонтом. Окон в студии нет, но можно сделать санузел. До станции метро "Электрозаводская" — 12 минут пешком", — говорится в сообщении сервиса. Второе место среди самых дешевых предложений, по данным "Домклика", занимает студия рядом с парком "Кусково". Апартаменты площадью 7,9 квадратных метра можно приобрести за 2,5 миллиона рублей находится на втором этаже дома 1970 года постройки. Сделан ремонт, пространство разделено на зоны: есть второй ярус. Ближайшая станция метро – "Рязанский проспект". Замыкает тройку самых дешевых студий Москвы лот в Щербинке. Это апартаменты-студия на первом этаже двухэтажного дома 1950 года постройки. Цена — 2,69 миллиона рублей, площадь — 12,6 квадратных метра, указывается в сообщении.
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россия, домклик, новая квартира
Недвижимость, РОССИЯ, Домклик, новая квартира
18:23 17.05.2024
 
В "Домклик" рассказали, сколько стоит самая дешевая студия в Москве

"Домклик": самая дешевая студия в Москве продается за 1,9 миллиона рублей

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВручение ключей от социального жилья
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© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Самая дешевая студия на вторичном рынке в Москве имеет площадь 6 квадратных метров и продается за 1,9 миллиона рублей, выяснили специалисты сервиса Сбербанка "Домклик".
"За эту цену можно купить апартаменты-студию на третьем этаже кирпичного восьмиэтажного дома 1983 года постройки. Помещение площадью 6,1 квадратного метра продается с косметическим ремонтом. Окон в студии нет, но можно сделать санузел. До станции метро "Электрозаводская" — 12 минут пешком", — говорится в сообщении сервиса.
Второе место среди самых дешевых предложений, по данным "Домклика", занимает студия рядом с парком "Кусково". Апартаменты площадью 7,9 квадратных метра можно приобрести за 2,5 миллиона рублей находится на втором этаже дома 1970 года постройки. Сделан ремонт, пространство разделено на зоны: есть второй ярус. Ближайшая станция метро – "Рязанский проспект".
Замыкает тройку самых дешевых студий Москвы лот в Щербинке. Это апартаменты-студия на первом этаже двухэтажного дома 1950 года постройки. Цена — 2,69 миллиона рублей, площадь — 12,6 квадратных метра, указывается в сообщении.
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НедвижимостьРОССИЯДомкликновая квартира
 
 
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