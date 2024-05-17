https://1prime.ru/20240517/nedvizhimost-848289661.html

В "Домклик" рассказали, сколько стоит самая дешевая студия в Москве

В "Домклик" рассказали, сколько стоит самая дешевая студия в Москве - 17.05.2024, ПРАЙМ

В "Домклик" рассказали, сколько стоит самая дешевая студия в Москве

Самая дешевая студия на вторичном рынке в Москве имеет площадь 6 квадратных метров и продается за 1,9 миллиона рублей, выяснили специалисты сервиса Сбербанка... | 17.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-17T18:23+0300

2024-05-17T18:23+0300

2024-05-17T18:23+0300

недвижимость

россия

домклик

новая квартира

https://cdnn.1prime.ru/img/83590/04/835900493_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_66e501a57b95b5982173f1199e020d40.jpg

МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Самая дешевая студия на вторичном рынке в Москве имеет площадь 6 квадратных метров и продается за 1,9 миллиона рублей, выяснили специалисты сервиса Сбербанка "Домклик". "За эту цену можно купить апартаменты-студию на третьем этаже кирпичного восьмиэтажного дома 1983 года постройки. Помещение площадью 6,1 квадратного метра продается с косметическим ремонтом. Окон в студии нет, но можно сделать санузел. До станции метро "Электрозаводская" — 12 минут пешком", — говорится в сообщении сервиса. Второе место среди самых дешевых предложений, по данным "Домклика", занимает студия рядом с парком "Кусково". Апартаменты площадью 7,9 квадратных метра можно приобрести за 2,5 миллиона рублей находится на втором этаже дома 1970 года постройки. Сделан ремонт, пространство разделено на зоны: есть второй ярус. Ближайшая станция метро – "Рязанский проспект". Замыкает тройку самых дешевых студий Москвы лот в Щербинке. Это апартаменты-студия на первом этаже двухэтажного дома 1950 года постройки. Цена — 2,69 миллиона рублей, площадь — 12,6 квадратных метра, указывается в сообщении.

https://1prime.ru/20240512/remont-848014844.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, домклик, новая квартира