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Новак продолжит курировать сферу ТЭК и электроэнергетику

Новак продолжит курировать сферу ТЭК и электроэнергетику - 17.05.2024, ПРАЙМ

Новак продолжит курировать сферу ТЭК и электроэнергетику

Вице-премьер РФ Александр Новак на своей должности продолжит курировать электроэнергетику и ТЭК, но вместе с тем теперь будет отвечать за экономический блок,... | 17.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-17T22:06+0300

2024-05-17T22:06+0300

2024-05-17T22:06+0300

кабмин

россия

александр новак

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МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак на своей должности продолжит курировать электроэнергетику и ТЭК, но вместе с тем теперь будет отвечать за экономический блок, сообщила пресс-служба кабмина. "За вице-премьером Александром Новаком остается электроэнергетика и топливно-энергетический комплекс. Вместе с тем, теперь он является и куратором экономического блока", — говорится в сообщении. В частности, вице-премьер будет отвечать за разработку контрсанкционных мер, инвестполитики, господдержки МСП и ряд других направлений экономического блока, уточняет пресс-служба.Новак будет осуществлять координацию деятельности Минэнерго, Минэкономразвития (за исключением сферы туризма), Росстат, Федеральная служба по аккредитации, ФАС (в установленной сфере деятельности).

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россия, александр новак