Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Новак продолжит курировать сферу ТЭК и электроэнергетику - 17.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Дом правительства РФ. - ПРАЙМ, 1920Кабмин
https://1prime.ru/20240517/novak-848293226.html
Новак продолжит курировать сферу ТЭК и электроэнергетику
Новак продолжит курировать сферу ТЭК и электроэнергетику - 17.05.2024, ПРАЙМ
Новак продолжит курировать сферу ТЭК и электроэнергетику
Вице-премьер РФ Александр Новак на своей должности продолжит курировать электроэнергетику и ТЭК, но вместе с тем теперь будет отвечать за экономический блок,... | 17.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-17T22:06+0300
2024-05-17T22:06+0300
кабмин
россия
александр новак
https://cdnn.1prime.ru/img/84075/31/840753181_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_152a876803d3b74a078a19b24befe4d8.jpg
МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак на своей должности продолжит курировать электроэнергетику и ТЭК, но вместе с тем теперь будет отвечать за экономический блок, сообщила пресс-служба кабмина. "За вице-премьером Александром Новаком остается электроэнергетика и топливно-энергетический комплекс. Вместе с тем, теперь он является и куратором экономического блока", — говорится в сообщении. В частности, вице-премьер будет отвечать за разработку контрсанкционных мер, инвестполитики, господдержки МСП и ряд других направлений экономического блока, уточняет пресс-служба.Новак будет осуществлять координацию деятельности Минэнерго, Минэкономразвития (за исключением сферы туризма), Росстат, Федеральная служба по аккредитации, ФАС (в установленной сфере деятельности).
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84075/31/840753181_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_05e7dbd9ddc9139eafbb602b327330b8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, александр новак
Кабмин, РОССИЯ, Александр Новак
22:06 17.05.2024
 
Новак продолжит курировать сферу ТЭК и электроэнергетику

Новак продолжит курировать сферу ТЭК и электроэнергетику

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Александр Новак
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак - ПРАЙМ, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак на своей должности продолжит курировать электроэнергетику и ТЭК, но вместе с тем теперь будет отвечать за экономический блок, сообщила пресс-служба кабмина.
"За вице-премьером Александром Новаком остается электроэнергетика и топливно-энергетический комплекс. Вместе с тем, теперь он является и куратором экономического блока", — говорится в сообщении.
В частности, вице-премьер будет отвечать за разработку контрсанкционных мер, инвестполитики, господдержки МСП и ряд других направлений экономического блока, уточняет пресс-служба.
Новак будет осуществлять координацию деятельности Минэнерго, Минэкономразвития (за исключением сферы туризма), Росстат, Федеральная служба по аккредитации, ФАС (в установленной сфере деятельности).
 
КабминРОССИЯАлександр Новак
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала